Olympia-Basketball 2024: Deutschlands Gegner bis zum Finale - Turnierbaum der K.o.-Runde

Auf wen trifft Deutschland im Olympia-Halbfinale?

Das DBB-Team spielte am Dienstag, den 6. August um 11 Uhr in der Bercy Arena in Paris gegen Griechenland und gewann mit 76:63. Die Griechen um NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo waren einer der zwei besten Gruppendritten, hatten gegen das DBB-Team aber nach starker erster Halbzeit das Nachsehen.

Frankreich bezwang derweil sensationell das klar vorisierte Kanada umd die Superstars Jamal Murray und Shai Gilgeous-Alexander. Zudem schlug Serbien die Australier spät. Um 21:00 Uhr treffen im letzten Viertelfinale die USA auf Brasilien.

Damit trifft Deutschland im Halbfinale am Donnerstag, dem 8. August, auf Gastgeber Frankreich.