Olympia 2024: Gender-Streit im Boxen: IOC attackiert Weltverband 

Angesichts der immer heißer werdenden Debatte um das Geschlecht von Khelif und Yuting hat das Internationale Olympische Komitee zur Mäßigung aufgerufen. "Jede Person hat das Recht, Sport ohne Diskriminierung zu betreiben", hieß es in einem Statement. Die Schuld für die Aufregung um die Algerierin Imane Khelif und die Taiwanesin Lin Yuting trage in erster Linie der Weltverband IBA“, verdeutlichte das IOC.

Nach der Aufgabe der Italienerin Angela Carini gegen die Algerierin Khelif nach nur 46 Sekunden droht die Angelegenheit völlig zu eskalieren. Die tränenüberströmte Carini hatte den Handschlag nach dem Kampf verweigert und im Anschluss erklärt, noch nie so harte Schläge zu spüren bekommen zu haben.

IOC beklagt "willkürliche" Entscheidung der IBA: Boxerinnen zu Unrecht ausgeschlossen?

Khelif und Lin waren während der WM 2023 durch die IBA disqualifiziert worden, Grundlage für diese Entscheidungen waren nicht näher spezifizierte Geschlechtertests. In Paris ließ das zuständige IOC beide Sportlerinnen aber zu. Dies hatte schon im Vorfeld der Wettbewerbe für Diskussionen gesorgt, am Donnerstag gewannen diese an Schärfe, nachdem Khelifs Gegnerin im Auftaktkampf chancenlos war.