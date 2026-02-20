- Anzeige -
Olympia: Biathlon-Star Tommaso Giacomel sorgt bei Massenstart für Schrecksekunde

  • Aktualisiert: 20.02.2026
  • 19:04 Uhr
  • SID

Nachdem Tommaso Giacomel in Führung liegend das Rennen aufgeben musste, meldet er sich nun via Instagram zu Wort.

Der italienische Biathlet Tommaso Giacomel (25) hat nach seiner Schrecksekunde im Massenstart Entwarnung gegeben.

"Mir geht es gut – wenn ich sagen kann, dass es mir gut geht, obwohl ich ein olympisches Rennen aufgeben musste, während ich in Führung lag", schrieb der 25-Jährige am Freitagabend bei Instagram. Dazu postete er ein Selfie von sich während einer medizinischen Untersuchung.

Giacomel, der im Vorfeld als einer der großen Hoffnungsträger der Gastgeber bei den Winterspielen gegolten hatte, hatte nach dem zweiten Liegendschießen das Feld angeführt. Plötzlich ging aber nichts mehr, er musste wegen seiner gesundheitlichen Probleme das Rennen beenden - und saß völlig entkräftet neben der Loipe im Schnee.

Biathlon-Star Tommaso Giacomel: "Hatte große Schwierigkeiten zu atmen"

"Gleich nach dem zweiten Liegendschießen funktionierte mein Körper irgendwie nicht mehr richtig, und ich hatte große Schwierigkeiten zu atmen und mich zu bewegen, deshalb musste ich aufhören", führte Giacomel aus. Es sei "das schlimmste Gefühl, das ich bisher in meinem Leben erlebt habe", ergänzte er.

Es sei "niederschmetternd, aufzugeben", aber er habe nichts gegen seinen eigenen Körper ausrichten können, schrieb der Biathlet, der in Antholz mit der Mixed-Staffel Silber gewann: "Das ist absolut nicht das Ende der Spiele, das ich mir erhofft hatte, aber ich werde niemals aufgeben."

Und so richtete der viermalige Saisonsieger den Blick schnell nach vorne. "Vier Jahre vergehen schnell und ich werde es in Frankreich erneut versuchen", sagte Giacomel mit Blick auf Olympia 2030. Doch zuvor werde er sich "in den nächsten Tagen medizinisch untersuchen lassen, um herauszufinden, was heute schiefgelaufen ist".

