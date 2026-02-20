Olympia: Biathlon-Star Tommaso Giacomel sorgt bei Massenstart für Schrecksekunde

Nachdem Tommaso Giacomel in Führung liegend das Rennen aufgeben musste, meldet er sich nun via Instagram zu Wort.

Der italienische Biathlet Tommaso Giacomel (25) hat nach seiner Schrecksekunde im Massenstart Entwarnung gegeben.

"Mir geht es gut – wenn ich sagen kann, dass es mir gut geht, obwohl ich ein olympisches Rennen aufgeben musste, während ich in Führung lag", schrieb der 25-Jährige am Freitagabend bei Instagram. Dazu postete er ein Selfie von sich während einer medizinischen Untersuchung.

Giacomel, der im Vorfeld als einer der großen Hoffnungsträger der Gastgeber bei den Winterspielen gegolten hatte, hatte nach dem zweiten Liegendschießen das Feld angeführt. Plötzlich ging aber nichts mehr, er musste wegen seiner gesundheitlichen Probleme das Rennen beenden - und saß völlig entkräftet neben der Loipe im Schnee.