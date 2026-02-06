Winterspiele kostenlos auf Joyn streamen!
Olympia heute LIVE: Deutsche Biathlon-Staffel kämpft um Medaille - Der Tag im Liveticker
- Aktualisiert: 17.02.2026
- 06:24 Uhr
- ran.de, SID
Olympia 2026 in Mailand und Cortina läuft! Mit unserem Liveticker verpasst ihr keine Medaillenentscheidung.
Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind in vollem Gange! Täglich kämpfen rund 2.900 Athletinnen und Athleten aus über 90 Nationen in 16 Sportarten mit insgesamt 116 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze.
Liveticker Olympia heute: Welche Entscheidungen stehen an?
13:00 Uhr: Snowboard Slopestyle, Frauen, Finale
14:30 Uhr: Biathlon, Staffel, Männer
16:22 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Männer, Rennen um Platz 3
16:28 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Männer, Finale
16:41 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Frauen, Rennen um Platz 3
16:47 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Frauen, Finale
19:30 Uhr: Ski Freestyle, Männer Big-Air, Finale, 3. Lauf
21:03 Uhr: Bob, Männer-Zweier, 4. Lauf
Verfolgt live die Ergebnisse, Zwischenstände und Kommentare zu den Wettkämpfen, erfahrt sofort, wenn Team D eine Medaille holt oder ein Favorit patzt. Der Ticker wird fortlaufend aktualisiert.
Olympia 2026 live: Aktueller Liveticker – alle Highlights heute im Überblick
Heutige Medaillenchancen Deutschlands
Im Zweierbob hat Deutschland die beste Ausgangslage. Auf den ersten drei Plätzen steht jeweils ein deutscher Bob.
Im Biathlon steht der Herren-Staffel mit Justus Strelow, David Zobel, Philipp Nawrath und Philipp Horn ein hartes Rennen bevor. Für eine Medaille muss bei den Deutschen alles glattlaufen. Unmöglich ist das Podium definitiv nicht.
