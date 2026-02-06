- Anzeige -
Olympia heute LIVE: Deutsche Biathlon-Staffel kämpft um Medaille - Der Tag im Liveticker

  • Aktualisiert: 17.02.2026
  • 06:24 Uhr
  • ran.de, SID

Olympia 2026 in Mailand und Cortina läuft! Mit unserem Liveticker verpasst ihr keine Medaillenentscheidung.

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind in vollem Gange! Täglich kämpfen rund 2.900 Athletinnen und Athleten aus über 90 Nationen in 16 Sportarten mit insgesamt 116 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze.

Liveticker Olympia heute: Welche Entscheidungen stehen an?

13:00 Uhr: Snowboard Slopestyle, Frauen, Finale
14:30 Uhr: Biathlon, Staffel, Männer
16:22 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Männer, Rennen um Platz 3
16:28 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Männer, Finale
16:41 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Frauen, Rennen um Platz 3
16:47 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Frauen, Finale
19:30 Uhr: Ski Freestyle, Männer Big-Air, Finale, 3. Lauf
21:03 Uhr: Bob, Männer-Zweier, 4. Lauf

Verfolgt live die Ergebnisse, Zwischenstände und Kommentare zu den Wettkämpfen, erfahrt sofort, wenn Team D eine Medaille holt oder ein Favorit patzt. Der Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Olympia 2026 live: Aktueller Liveticker – alle Highlights heute im Überblick

Ausblick auf den Abend
09:04
Ab 19 Uhr sind dann nochmal die deutschen Curling-Männer gefragt, gegen die Eidgenossen aus der Schweiz soll im Optimalfall der zweite Tagessieg folgen. Zum Abschluss des Tages gibt es dann noch den Medaillenkampf im Big Air der Männer, über drei Durchgänge geht es ohne deutsche Beteiligung um Edelmetall. Medaillenhoffnungen gibt es hingegen im Zweierbob der Männer: Gleich drei deutsche Duos haben hier beste Aussichten aufs Podium zu fahren.
Die Mittagssession im Überblick
08:58
Zur Mittagszeit stehen dann die ersten Medaillenentscheidungen an: Über drei Läufe werden die schnellsten Frauen mit dem Snowboard im Slopestyle gesucht. Auch die Nordischen Kombininierer vergeben ihr Edelmetall nach dem abschließenden Lauf. Ab 14 Uhr übernehmen dann die Frauen-Teams die Curling-Center, ehe die Biathlon-Staffeln der Männer um Gold kämpfen, dabei hat das deutsche Quartett gegen die favorisierten Norweger allerdings eher nur Außenseiterchancen. Zum Nachmittag geht es dann in die Eishalle, im Eisschnelllauf stehen zahlreiche Läufe in allen Klassen an.
Der Auftakt in den elften Wettkampftag
08:52
Gewohntermaßen startet die Curling-Teams der Männer die Morning-Session, mit von der Partie ist auch das deutsche Team um Skip Marc Muskatewitz, das gegen Tschechien antreten muss. Dazu starten die Nordischen Kombinierer in ihre Wettkämpfe, nach einer Trainingsrunde auf der Großschanze wird es dann ernst für Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek und Julian Schmid. Zur frühen Mittagszeit sind dann die deutschen Eishockey-Männer um Kapitän Leon Draisaitl gefordert: Im Qualifikationsspiel für das Viertelfinale muss gegen Frankreich zwingend ein Sieg her, um ein vorzeitiges Ausscheiden zu verhindern. Zeitgleich trifft außerdem die Schweiz noch auf Italien, auch die Nati braucht einen Sieg für den Einzug in die Runde der besten Acht.
Willkommen zur Olympia-Konferenz
Neben einigen Entscheidungen im Snowboard und Ski Freestyle geht es unter anderem auch für die Nordischen Kombinierer um Medaillen, die am Morgen von der Großschanze starten und dann am frühen Nachmittag ihren neuen Olympia-Sieger küren. Zur gleichen Zeit sind die Männer-Staffeln im Biathlon auf Medaillenjagd, ehe am Abend unter anderem die Zweierbobs der Männer durch den Eiskanal rasen.
imago images 1071296883
Olympische Winterspiele

Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn streamen

Hier im kostenfreien Eurosport-Stream auf Joyn

Heutige Medaillenchancen Deutschlands

Im Zweierbob hat Deutschland die beste Ausgangslage. Auf den ersten drei Plätzen steht jeweils ein deutscher Bob.

Im Biathlon steht der Herren-Staffel mit Justus Strelow, David Zobel, Philipp Nawrath und Philipp Horn ein hartes Rennen bevor. Für eine Medaille muss bei den Deutschen alles glattlaufen. Unmöglich ist das Podium definitiv nicht.

Alle weiteren Infos zu Zeitplan, deutschen Medaillenchancen, Stars und Ergebnissen findet ihr auf unserer großen Olympia-2026-Seite auf ran.de. Bleibt dran - die Spiele werden spannend! Und: Olympia 2026: Die Monatsgehälter der deutschen Sportstars

