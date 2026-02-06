Ausblick auf den Abend Ab 19 Uhr sind dann nochmal die deutschen Curling-Männer gefragt, gegen die Eidgenossen aus der Schweiz soll im Optimalfall der zweite Tagessieg folgen. Zum Abschluss des Tages gibt es dann noch den Medaillenkampf im Big Air der Männer, über drei Durchgänge geht es ohne deutsche Beteiligung um Edelmetall. Medaillenhoffnungen gibt es hingegen im Zweierbob der Männer: Gleich drei deutsche Duos haben hier beste Aussichten aufs Podium zu fahren.

Die Mittagssession im Überblick Zur Mittagszeit stehen dann die ersten Medaillenentscheidungen an: Über drei Läufe werden die schnellsten Frauen mit dem Snowboard im Slopestyle gesucht. Auch die Nordischen Kombininierer vergeben ihr Edelmetall nach dem abschließenden Lauf. Ab 14 Uhr übernehmen dann die Frauen-Teams die Curling-Center, ehe die Biathlon-Staffeln der Männer um Gold kämpfen, dabei hat das deutsche Quartett gegen die favorisierten Norweger allerdings eher nur Außenseiterchancen. Zum Nachmittag geht es dann in die Eishalle, im Eisschnelllauf stehen zahlreiche Läufe in allen Klassen an.

Der Auftakt in den elften Wettkampftag Gewohntermaßen startet die Curling-Teams der Männer die Morning-Session, mit von der Partie ist auch das deutsche Team um Skip Marc Muskatewitz, das gegen Tschechien antreten muss. Dazu starten die Nordischen Kombinierer in ihre Wettkämpfe, nach einer Trainingsrunde auf der Großschanze wird es dann ernst für Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek und Julian Schmid. Zur frühen Mittagszeit sind dann die deutschen Eishockey-Männer um Kapitän Leon Draisaitl gefordert: Im Qualifikationsspiel für das Viertelfinale muss gegen Frankreich zwingend ein Sieg her, um ein vorzeitiges Ausscheiden zu verhindern. Zeitgleich trifft außerdem die Schweiz noch auf Italien, auch die Nati braucht einen Sieg für den Einzug in die Runde der besten Acht.