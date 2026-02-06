Langlauf (F): Der Blick auf die Qualifikation Während die Curlerinnen gerade Stein um Stein im Haus platzieren, können wir schon mal einen Blick auf die Qualifikationsrunde des Team-Sprints im Langlauf werfen. Denn dort starten die Frauen in etwa 15 Minuten. Für Team Deutschland gehen Laura Gimmler und Coletta Rydzek ins Rennen. Die Schweiz ist mit Nadja Kälin und Nadine Fähndrich dabei. Insgesamt geht die Strecke über 1,5 Kilometer. Die schnellsten 15 Teams werden dann später im Finale an den Start gehen.

Curling (F): Die Morgensession startet Pünklich um 9:05 Uhr wird im Curling die erste Session des Tages eröffnet. Die Chinesinnen spielen gegen Dänemark, die USA treffen auf Großbritanien und Schweden ist gegen Korea gefordert.

Abendprogramm in den Eishallen Aber danach ist noch lange nicht Schluss, denn am Abend geht es aufs Eis. Im Eishockey der Männer geht es in die Play-offs für die Halbfinals, beim Curling platzieren die Frauen ihre Steine und danach wird es schnell. Männer und Frauen gehen im Short Track an den Start. Die Männer müssen 500 Meter absolvieren und wissen nach 21:32 Uhr, wer Olympiasieger wird. Die Frauen laufen in der 3000 Meter Staffel um Edelmetall.

Am Mittag wartet der Slalom Und dann ist auch schon Mittag und weitere Medaillenentscheidungen warten. Nachdem bei den Langläufern das Edelmetall vergeben wurde, geht es bei den Freestylerinnen um Gold, Silber und Bronze. Ab 13:30 Uhr fällt die Entscheidung im Slalom der Frauen und auch die Curler greifen wieder ins Geschehen ein. Mit der Entscheidung im Snowboard Slopestyle der Frauen und der Damenstaffel im Biathlon endet dann auch schon das Mittagsprogramm.

So geht es in den Vormittag In den ersten Stunden des Wettkampftages gibt es zwar noch keine Medaillenentscheidungen zu verfolgen, spannend wird es aber allemal. Neben drei Curling-Partien der Frauen stehen auch die Team-Sprints der Langläuferinnen und Langläufer auf dem Plan. Zuerst geht es in die Qualifikation, ehe am frühen Mittag die Medaillenentscheidungen warten. Um zehn Uhr werden die Alpin-Frauen in Cortina in ihren ersten Slalom-Durchgang starten. Diejenigen, die gerne Sprünge oder Tricks sehen, kommen ebenfalls auch ihre Kosten. Beim Ski Freesyle gehen die Frauen in die Qualifikation für die Aerials und die Männer messen sich auf dem Snowboard beim Slopestyle. Hier geht es dann auch schon um die Medaillen.