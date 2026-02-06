- Anzeige -
Olympia heute LIVE: Emma Aicher will Medaillen-Hattrick - Biathlon-Staffel hofft auf zweites Edelmetal! Der Tag im Liveticker

  • Aktualisiert: 18.02.2026
  • 08:06 Uhr
  • ran.de, SID

Olympia 2026 in Mailand und Cortina läuft! Mit unserem Liveticker verpasst ihr keine Medaillenentscheidung.

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind in vollem Gange! Täglich kämpfen rund 2.900 Athletinnen und Athleten aus über 90 Nationen in 16 Sportarten mit insgesamt 116 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze.

Liveticker Olympia: Welche Entscheidungen stehen an?

Insgesamt neun Medaillenentscheidungen gibt es am 18. Februar. Deutschland hofft dabei auf Edelmetal im Skilanglauf Teamsprint der Frauen und Männer, außerdem kann Emma Aicher im Ski Alpin Slalom ihre dritte Medaille nach zwei Silbernen gewinnen und die Biathlon-Staffel der Frauen hofft auf ihre zweite Medaille nach Bronze in der Mixed-Staffel.

Alle Entscheidungen im Überblick:

11:20 Uhr: Snowboard, Slopestyle, Männer, Finale
11:45 Uhr: Skilanglauf, Teamsprint Freistil, Frauen, Finale
12:15 Uhr: Skilanglauf, Teamsprint Freistil, Männer, Finale
13:30 Uhr: Ski Alpin, Slalom, Frauen, Finale
14:00 Uhr: Ski Freestyle, Aerials, Frauen
14:30 Uhr: Snowboard, Slopestyle, Frauen, Finale
14:45 Uhr: Biathlon, Staffel 4x6 Km, Frauen
20:51 Uhr: Shorttrack 3000m, Staffel, Finale, Frauen
21:27 Uhr: Shorttrack 500m, Finale, Männer

Verfolgt live die Ergebnisse, Zwischenstände und Kommentare zu den Wettkämpfen, erfahrt sofort, wenn Team D eine Medaille holt oder ein Favorit patzt. Der Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Olympia 2026 live: Aktueller Liveticker – alle Highlights heute im Überblick

Deutschland holt kompletten Medaillensatz im Zweierbob

Johannes Lochner und Georg Fleischhauer zeigen auch im vierten Lauf, dass der Olympiasieg nie in Gefahr war. Das Duo kommt gut in die Bahn hinein und baut sofort den Vorsprung aus. Einzig im unteren Abschnitt wird die Bande mitgenommen. Mit einem Vorsprung von 42 Hundertsteln im letzten Durchgang baut er seine Führung auf 1,34 Sekunden aus. Damit gehen Gold, Silber und Bronze nach Deutschland! Eine wahre Machtdemonstration im Zweierbob.

Langlauf (F): Der Blick auf die Qualifikation
09:30
Während die Curlerinnen gerade Stein um Stein im Haus platzieren, können wir schon mal einen Blick auf die Qualifikationsrunde des Team-Sprints im Langlauf werfen. Denn dort starten die Frauen in etwa 15 Minuten. Für Team Deutschland gehen Laura Gimmler und Coletta Rydzek ins Rennen. Die Schweiz ist mit Nadja Kälin und Nadine Fähndrich dabei. Insgesamt geht die Strecke über 1,5 Kilometer. Die schnellsten 15 Teams werden dann später im Finale an den Start gehen.
Curling (F): Die Morgensession startet
09:05
Pünklich um 9:05 Uhr wird im Curling die erste Session des Tages eröffnet. Die Chinesinnen spielen gegen Dänemark, die USA treffen auf Großbritanien und Schweden ist gegen Korea gefordert.
Abendprogramm in den Eishallen
08:53
Aber danach ist noch lange nicht Schluss, denn am Abend geht es aufs Eis. Im Eishockey der Männer geht es in die Play-offs für die Halbfinals, beim Curling platzieren die Frauen ihre Steine und danach wird es schnell. Männer und Frauen gehen im Short Track an den Start. Die Männer müssen 500 Meter absolvieren und wissen nach 21:32 Uhr, wer Olympiasieger wird. Die Frauen laufen in der 3000 Meter Staffel um Edelmetall.
Am Mittag wartet der Slalom
08:51
Und dann ist auch schon Mittag und weitere Medaillenentscheidungen warten. Nachdem bei den Langläufern das Edelmetall vergeben wurde, geht es bei den Freestylerinnen um Gold, Silber und Bronze. Ab 13:30 Uhr fällt die Entscheidung im Slalom der Frauen und auch die Curler greifen wieder ins Geschehen ein. Mit der Entscheidung im Snowboard Slopestyle der Frauen und der Damenstaffel im Biathlon endet dann auch schon das Mittagsprogramm.
So geht es in den Vormittag
08:51
In den ersten Stunden des Wettkampftages gibt es zwar noch keine Medaillenentscheidungen zu verfolgen, spannend wird es aber allemal. Neben drei Curling-Partien der Frauen stehen auch die Team-Sprints der Langläuferinnen und Langläufer auf dem Plan. Zuerst geht es in die Qualifikation, ehe am frühen Mittag die Medaillenentscheidungen warten. Um zehn Uhr werden die Alpin-Frauen in Cortina in ihren ersten Slalom-Durchgang starten. Diejenigen, die gerne Sprünge oder Tricks sehen, kommen ebenfalls auch ihre Kosten. Beim Ski Freesyle gehen die Frauen in die Qualifikation für die Aerials und die Männer messen sich auf dem Snowboard beim Slopestyle. Hier geht es dann auch schon um die Medaillen.
Spannung auf dem Eis
Herzlich willkommen zum Konferenzticker! An diesem Olympia-Tag entscheidet sich, welche Eishockey Teams bei den Männern ins Halbfinale einziehen. Ab 12:10 Uhr und bis in den späten Abend kommen Eishockey-Fans bei den vier Viertelfinalspielen auf ihre Kosten. Außerdem werden unter anderem die neuen Olympiasiegerinnen in der Biathlon-Staffel und im Slalom ermittelt.
imago images 1071296883
Olympische Winterspiele

Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn streamen

Heutige Medaillenchancen Deutschlands

Im Zweierbob hat Deutschland die beste Ausgangslage. Auf den ersten drei Plätzen steht jeweils ein deutscher Bob.

Im Biathlon steht der Herren-Staffel mit Justus Strelow, David Zobel, Philipp Nawrath und Philipp Horn ein hartes Rennen bevor. Für eine Medaille muss bei den Deutschen alles glattlaufen. Unmöglich ist das Podium definitiv nicht.

