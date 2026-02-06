Eishockey (M): Deutschland gerät in Rückstand! Lange war es ausgeglichen, aber jetzt ist das erste Tor gefallen! In der 19. Minute kassiert das deutsche Eishockey-Team den ersten Treffer der Slowaken. Martin Fehérváry war es, der den Puck im Tor versenkt.

Langlauf (M): Gold für Norwegen! Und dann ist es die letzte Runde, in der sich alles entscheidet. Zwar haben die Männer aus den USA und Italien noch versucht es zu verhindern, aber Johannes Høsflot Klæbo macht, was er immer macht und sichert Norwegen die nächste Goldmedaille! Dahinter landen die USA und Italien auf Silber und Bronze. Auch hier beginnt die Party natürlich schon im Zielraum! Die Schweizer Riebli und Grond verpassen die Medaille im Zielsprint knapp und werden vierte. Das deutsche Team landet am Ende auf dem guten neunten Platz.

Langlauf (M): Das Tempo steigt An der Spitze wurde jetzt aber richtig Tempo gemacht. Norwegen, die USA und Italien haben das Feld etwas auseinander gezogen. Die Schweizer Männer können noch mithalten, vor dem deutschen Duo ist jetzt aber schon eine kleine Lücke aufgegangen.

Curling (F): Schweden schwächelt zum ersten Mal Beim Curling sind alle Entscheidungen des Vormittags gefallen! Im Spiel zwischen Schweden und Korea hat es sich bewahrheitet. Die bisher so dominanten Schwedinnen fanden lange überhaupt kein Mittel gegen ihre Gegnerinnen und lagenzwischenzeitlich sogar mit 0:8 hinten. Zum Ende hin konnten sie noch etwas rankommen, strichen dann aber die Segel. So steht das Endergebnis von 8:3 nach sieben Ends für Korea.

Deutlich enger ging es in der Partie zwischen China und Dänemark zu. Zum Ende hin glich sich der Spielstand aus. Und so war es der Sieg im letzten End, der den Däninnen den knappen 8:7-Sieg einbrachte.

Und auch im Spiel zwischen den USA und Großbritannien fiel die Entscheidung erst im letzten End. Am Ende steht ein 8:7 zu Gunsten Großbritanniens.

Langlauf (M): Wenig Hektik im Feld Anders als bei den Frauen bleibt es bei den Männern viel länger eng. Nach der Hälfte des Rennens hat sich noch kein Team absetzen können. Das Feld ist komplett zusammen und es ist nicht absehbar, was hier in den nächsten Minuten passiert.

Langlauf (M): Die ersten Runden sind absolviert Beim ersten Wechsel ist noch alles sehr eng zusammen. Italien hat als erstes übergeben, direkt dahinter folgten Frankreich und Norwegen. Auch das deutsche Duo ist mit Platz sechs und zwei Sekunden Rückstand mittendrin.

Langlauf (M): Die Entscheidung bei den Männer wartet Kaum sind die Frauen im Ziel, fällt der Startschuss für die Männer. Das deutsche Duo aus Jakob Moch und Jan Stölben wird alles dafür tun, sich so gut wie möglich zu platzieren. Und einer wird ein ganz großes Ziel haben: Johannes Høsflot Klæbo will hier heute seine zehnte olympische Goldmedaille einsammeln.

Langlauf (F): Das ist das Podest Und da laufen jetzt Tränen im Ziel! Die Schwedinnen Sundling und Dahlqvist feiern ihren Olmypiasieg und auch die Schweizerinnen jubeln riesig über Silber. Am Ende hätten Nadine Fähndrich nur wenige Meter gefehlt, um die Schwedin sogar noch abzufangen. Und das deutsche Duo? Das liegt sich weinend in den Armen, denn das war ein ganz starkes Rennen. Mit dem Schlusssprint ging es auf den dritten Platz. Für die Finnin Kahara endete die Runde bitter. Sie war lange gut dabei, stürzte dann aber.

Langlauf (F): Bronze für Deutschland! Während das schwedische Duo schon längst vorne weg ist und Gold sehr sicher hat, macht sich die Schweiz auf den Weg nach vorne. Nadine Fähndrich schiebt sich auf den zweiten Platz und Coletta Rydzek saugt sich an die Finnin ran. Dann schiebt sich Rydzek noch auf der Zielgeraden an der Norwegerin vorbei und sichert sich und ihrer Teamkollegin Gimmler die Bronzemedaille!

Langlauf (F): Schweden macht das Rennen Es ist ziemlich deutlich, dass die Schwedinnen hier Gold wollen. Jonna Sundling springt die Anstiege nur so hoch und macht den Vorsprung größer und größer. Dahinter entbrennt der Kampf um die weiteren Positionen. Und auch Laura Gimmler schiebt sich engagiert nach vorne auf den vierten Platz. Jetzt also der letzte Wechsel!

Eishockey (M): Team D vor dem Viertelfinale Für die deutschen Eishockey-Männer steht das Viertelfinalspiel gegen die Slowakei an. Um 12:10 Uhr geht es um den Einzug ins Halbfinale. Können Draisaitl und Co. den Schritt schaffen? Wir werden das in der nächsten Zeit verfolgen.

Langlauf (F): Tempoverschärfung vorne Jetzt geht es aber langsam ab! Die Athletinnen sind in ihrer zweiten Runde unterwegs und dort haben zuerst Jessica Diggins (USA) und dann Jonna Sundling (Schweden) das Tempo angezogen. Vor allem Sundling hat dabei das Feld ordentlich gesprengt. Schweiz und Deutschland wechseln jetzt an fünfter und sechste Stelle. Die Hälfte des Rennens ist schon um.

Langlauf (F): Deutsches Duo im Mittelfeld Nach einem recht flotten Start haben die vorderen Läuferinnen schon die ein oder andere Lücke im Feld gerissen. Nach dem ersten Wechsel aber ist das Tempo etwas gesunken. Das deutsche Duo ist so im Moment im Mittelfeld platziert, Schweden und Kanada sind ganz vorne dabei.

Langlauf (F): Es wird ernst für Gimmler/Rydzek Es sind jetzt nur noch wenige Minuten, bis Laura Gimmler und Coletta Rydzek auf die Strecke in Tesero gehen. Das Finale im Teamsprint in der freien Technik steht an. Und wenn das deutsche Team noch eine Langlauf-Medaille einfahren will, dann heute. Aber die Konkurrenz ist groß. Neun Kilometer stehen insgesamt an, bis wir wissen, wer Olympiasieger wird.

Ski Freestyle (F): Emma Weiss im Finale! Das ist schon der erste große Erfolg von Emma Weiss! Bei den Aerials der Frauen sind alle Athletinnen durch und Weiss beendet die Qualifikation auf Platz elf. Damit steht sie im Finale, das ab 13 Uhr ausgetragen wird. Gewonnen hat diese Quali die Kanadierin Marion Thenault, die mit knapp neun Punkten Vorsprung deutlich vor Danielle Scott aus Australien und Qi Shao aus China liegt.

Ski Freestyle (F): Weiss steht ein zweites Mal Anhelina Brykina, die direkte Konkurrentin von Emma Weiss, hat eben alles in ihren zweiten Sprung gelegt, diesen aber nicht gestanden. Das ist jetzt die Chance für Weiss, an ihr vorbei zu ziehen. Die wählt einen etwas schwierigeren Sprung als noch vorhin und steht auch den! Damit zeigt die Deutsche zwei starke Sprünge und lässt sich dafür auch ordentlich feiern. Mit 75,40 Punkten bleibt sie aber etwas unter dem ersten Sprung. So sortiert sie sich auf dem aktuell elften Platz ein. Zwölfte muss sie mindestens werden, um im Finale starten zu dürfen.

Snowboard Slopestyle (M): Es geht in die Finalläufe Wetterbedingt wurden die Snowboard-Finals im Slobestyle auf heute verschoben. Und da geht es um 11:20 Uhr los. Dabei sollten wir vor allem ein Auge auf Mark McMorris aus Kanada und auf den Neuseeländer Dane Menzies werfen. Menzies hatte überraschend die Qualifikation gewonnen und will daran natürlich anknüpfen.

Drei Sprünge und drei Jibbings, also Hindernisse wie zum Beispiel Rails, warten auf die Männer.

Ski Alpin (F): Dürr mit Medaillenchancen Zwar stehen in Cortina noch viele Fahrerinnen im Starthaus, diejenigen, die vorne eingreifen können, sind aber schon durch. Damit ist also klar, dass Lena Dürr mit 82 Hundertsteln hinter Mikaela Shiffrin auf Platz zwei in den zweiten Lauf geht. Nach hinten sind es nur zwölf Hundertstel auf die drittplatzierte Cornelia Öhlung. Camille Rast und Wendy Holdener haben mit den Plätzen vier und fünf noch genauso viele Chancen, wie Emma Aicher. Die war mit ihrem achten Platz absolut nicht zufrieden.

Langlauf (M): Auch deutsche Männer qualifiziert Die Qualifikation für den Teamsprint der Männer ist durch. Die USA hatten die schnellste Zeit zu bieten, nicht allzu weit dahinter aber folgten Norwegen, Italien und dann die Schweiz. Das deutsche Duo hat es mit Platz zehn ebenfalls in den Wettbewerb geschafft. Jakob Moch war mit Platz 32 noch weit hinten, weil Jan Stölben aber die fünfte Zeit in den Schnee von Tesero brachte, steht am Ende eine Gesamtzeit von 5:54 Minuten.

Curling (F): Korea baut den Vorsprung aus Und dann ist es auch schon wieder Zeit, mal wieder nach den Curlerinnen zu schauen. Und da zeichnen sich völlig unterschiedliche Ausgänge ab. Das Duell zwischen China und Dänemark ist aktuell im sechsten End. Dabei führt Dänemark mit 6:3. Deutlich weniger Steine wurden im Spiel zwischen den USA und Großbritannien gewertet. Ebenfalls im sechsten End steht es 3:2. Und Schweden gegen Korea? Das scheint die Messe schon gelesen. Gerade mit dem sechsten End gestartet führt Korea mit 8:1.

Ski Freestyle (F): Emma Weiss mit starkem ersten Sprung Die einzige Deutsche im Feld hat sich jetzt auf den Weg gemacht. Einige Sportlerinnen vor ihr konnten ihre Sprünge nicht stehen. Schafft sie das jetzt? Ja! Emma Weiss steht ihren Sprung und feiert sich gleich mal selbst! Da steht sie strahlend im Auslauf! Platz neun ist es für den Moment für Emma Weiss. Mal sehen, was sie später für einen zweiten Sprung auspackt.

Ski Freestyle (F): Favoritin patzt! Bei der Qualifikation bei den Aerials hat die Favoritin Mengtao Xu bei der Landung wichtige Punkte verloren. Ihr Sprung wurde ähnlich bewertet wie die ihrer direkten Konkurrentinnen. Aber bei der Landung sitzt sie weit nach hinten ab und kassiert dicke Abzüge. So geht es erstmal "nur" auf den dritten Platz.

Ski Alpin (F): Los geht es für Aicher! Michaela Shiffrin hat eben Shiffrin-Dinge getan und führt mehr als deutlich vor Lena Dürr. Das will jetzt aber Emma Aicher angreifen, die sehr gut und sicher beginnt und zeitlich gut dabei ist. Im Mittelteil wählt auch sie die wohl schnellere Linie, kommt aber nicht wirklich vorne ran. Mit einem Rückstand von über eineinhalb Sekunden geht es für Aicher aber nur auf den sechsten Platz.

Langlauf (F): Deutschland im Mittelfeld Die Qualifikation für den Teamsprint ist durch und das deutsche Duo hat sich auf Rang sechs platziert. Laura Gimmler war mit Rang sieben noch gut dabei, Coletta Rydzek aber bringt die 19. Zeit ins Ziel. Das Gesamtergebnis aus beiden Frauen reicht aber locker, um sich für das Finale zu qualifizieren. Der Sieg in der Quali geht mit großem Vorsprung an die Schwedinnnen. Jonna Sundling und Maja Dahlqvist waren rund 15 Sekunden schneller als die Konkurrenz.

Ski Alpin (F): Dürr startet in den Slalom In Cortina ist Lena Dürr in ihren Lauf gestartet. Bei der ersten Zwischenzeit hat sie schon einen kleinen Rückstand auf die Führende Camille Rast. Sie wählt eine andere Linie und holt so einiges auf. Reicht das für einen Platz weit vorne? Ja! Lena Dürr belohnt sich mit der Führung und hat so alles gegeben, um nachher um die Medaillen mitzufahren!

Langlauf (M): Es geht in die Qualifikation Für die Männer geht es gleich ebenfalls in die Qualifikation um den Teamsprint im Langlauf. Jakob Moch und Jan Stölben stellen sich für Deutschland der ebenfalls 1,5 Kilometer langen Strecke. Für die Schweiz sind Janik Riebli und Valerio Grond dabei.

Ski Freestyle (F): Auf geht es in die Qualifikation Und auch beim Ski-Freestyle geht es jetzt los. Beim Aerial zeigen die Frauen spektakuläre Drehungen, Salti und sonstige Tricks. Jetzt steht zuerst die erste Qualifikation an. Die besten sechs Athletinnen qualifizieren sich direkt für das Finale, alle anderen müssen in einer weiteren Quali ein zweites Mal ran. Eine der großen Favoritinnen ist dabei sicher die Chinesin Mengtao Xu, die in der aktuellen Weltcup-Wertung deutlich führt.

Ski Alpin (F): Wer holt Slalom-Gold? Es geht jetzt Schlag auf Schlag weiter. Die Langläuferinnen sind gestartet und das werden auch gleich die Slalom-Profis tun. Um zehn Uhr wird der erste Durchgang der Damen beginnen. Gleichzeitig ist das der letzte Wettbewerb der Alpinen bei diesen Spielen. Und dabei gibt es auch Medaillenchancen für Deutschland. Emma Aicher ist in guter Slalom-Form und konnte schon in der Team-Kombination mit der schnellsten Slalom-Zeit überzeugen. Und auch Lena Dürr kann wirklich schnell durch die Stangen fahren. Bei den Schweizerinnen hat wohl Camille Rast die besten Aussichten. Aber auch Wendy Holdener ist immer für eine Platzierung weit vorne gut. Wir sind sehr gespannt, was bereits jetzt im ersten Durchgang passieren wird. Und dann ist da noch die große Frage: Kann die große Michaela Shiffrin ihren Olympia-Fluch knacken?

Curling (F): Korea hat die Nase vorn Das Spiel zwischen den USA und Großbritannien läuft gerade das dritte End und bisher sieht es ziemlich ausgeglichen aus. Insgesamt steht es 1:1. Im Duell zwischen China und Dänemark haben die Däninnen gerade die Nase vorn. Recht deutlich sieht es dagegen bei Schweden gegen Korea aus. Letztere führen mit 4:0. Es ist aber noch absolut nichts entschieden, denn von maximal zehn zu spielenden Ends läuft gerade erst das dritte.

Langlauf (F): Der Blick auf die Qualifikation Während die Curlerinnen gerade Stein um Stein im Haus platzieren, können wir schon mal einen Blick auf die Qualifikationsrunde des Team-Sprints im Langlauf werfen. Denn dort starten die Frauen in etwa 15 Minuten. Für Team Deutschland gehen Laura Gimmler und Coletta Rydzek ins Rennen. Die Schweiz ist mit Nadja Kälin und Nadine Fähndrich dabei. Insgesamt geht die Strecke über 1,5 Kilometer. Die schnellsten 15 Teams werden dann später im Finale an den Start gehen.

Curling (F): Die Morgensession startet Pünklich um 9:05 Uhr wird im Curling die erste Session des Tages eröffnet. Die Chinesinnen spielen gegen Dänemark, die USA treffen auf Großbritanien und Schweden ist gegen Korea gefordert.

Abendprogramm in den Eishallen Aber danach ist noch lange nicht Schluss, denn am Abend geht es aufs Eis. Im Eishockey der Männer geht es in die Play-offs für die Halbfinals, beim Curling platzieren die Frauen ihre Steine und danach wird es schnell. Männer und Frauen gehen im Short Track an den Start. Die Männer müssen 500 Meter absolvieren und wissen nach 21:32 Uhr, wer Olympiasieger wird. Die Frauen laufen in der 3000 Meter Staffel um Edelmetall.

Am Mittag wartet der Slalom Und dann ist auch schon Mittag und weitere Medaillenentscheidungen warten. Nachdem bei den Langläufern das Edelmetall vergeben wurde, geht es bei den Freestylerinnen um Gold, Silber und Bronze. Ab 13:30 Uhr fällt die Entscheidung im Slalom der Frauen und auch die Curler greifen wieder ins Geschehen ein. Mit der Entscheidung im Snowboard Slopestyle der Frauen und der Damenstaffel im Biathlon endet dann auch schon das Mittagsprogramm.

So geht es in den Vormittag In den ersten Stunden des Wettkampftages gibt es zwar noch keine Medaillenentscheidungen zu verfolgen, spannend wird es aber allemal. Neben drei Curling-Partien der Frauen stehen auch die Team-Sprints der Langläuferinnen und Langläufer auf dem Plan. Zuerst geht es in die Qualifikation, ehe am frühen Mittag die Medaillenentscheidungen warten. Um zehn Uhr werden die Alpin-Frauen in Cortina in ihren ersten Slalom-Durchgang starten. Diejenigen, die gerne Sprünge oder Tricks sehen, kommen ebenfalls auch ihre Kosten. Beim Ski Freesyle gehen die Frauen in die Qualifikation für die Aerials und die Männer messen sich auf dem Snowboard beim Slopestyle. Hier geht es dann auch schon um die Medaillen.