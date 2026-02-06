Curling (M): Norwegen rettet sich ins Extra End Im Stadio Olimpico del Ghiaccio spitzt sich die Lage zu. Wir befinden uns im zehnten End. Großbritannien führt noch immer mit 6:5, doch die Schweizer haben jetzt den Hammer. Parallel führt Kanada mit 4:2, Norwegen muss mit dem Recht des letzten Steins also mindestens ein Zweier-Haus schreiben. Und genau das gelingt dem Team um Skip Magnus Ramsfjell. Im letzten Moment gleichen die Skandinavier zum 4:4 aus und erzwingen ein Extra End.

Eishockey (F): Bronze für die Schweiz Zum dritten Mal nach 1998 und 2018 werden die US-Amerikanerinnen Olympiasieger. Rekordchampion Kanada muss sich zum dritten Mal mit Silber begnügen. Diese Medaille tröstet die Frauen mit den Ahornblättern nicht, die sind natürlich maßlos enttäuscht. Bei der jetzt folgenden Siegerehrung werden auch die Schweizerinnen dabei sein, die sich am Nachmittag im kleinen Finale ebenfalls mit 2:1 nach Verlängerung gegen die Schwedinnen durchsetzten. Herzlichen Glückwunsch allen Medaillengewinnerinnen!

Eishockey (F): Gold für Team USA! Inzwischen läuft die Verlängerung in der Arena Santa Giulia. Es wird jetzt nur noch mit drei gegen drei Feldspielerinnen gespielt. Nach einem langen Pass von Taylor Heise marschiert Megan Keller über links in die Angriffszone, lässt die Kanadierin Claire Thompson mit einer feinen Finte aussteigen und schießt die Scheibe mit der Rückhand an der Stockhand von Ann-Renee Desbiens vorbei ins Tor. Team USA gewinnt das Finale um Gold nach gut vier Minuten der Overtime mit 2:1 gegen Kanada. Unbändige Freude bricht aus. Headcoach John Wroblewski vergießt Tränen der Freude.

Eiskunstlauf (F): Glenn noch immer vorn Aufgrund des engen Klassements im Kurzprogramm geht es für die Eisläuferinnen allmählich schon um die Medaillen. Doch Isabeau Levito stürzt beim Dreifach-Flip, der Teil einer Kombination ist. Das lässt sich letztlich nicht kompensieren für die WM-Fünfte aus den USA. Am Ende stehen für sie 202,80 Punkte zu Buche, das gibt lediglich den sechsten Platz. Noch immer steht ihre Landsfrau Amber Glenn an der Spitze.

Curling (M): Knappe Führung für Kanada Im parallel laufenden Halbfinale zwischen Norwegen und Kanada hat es noch gar kein Zweier-Haus oder gar mehr gegeben. Die Nordamerikaner führen nach dem achten Ende mit 3:2. Auch da geht es überaus eng zu.

Curling (M): Führungswechsel Großbritannien und die Schweiz befinden sich im achten End. Bruce Mouat spielt für die Briten gerade den letzten Stein, legt den perfekt ab und sorgt für ein Zweier-Haus. Damit wechselt die Führung, erstmals heute gehen die Schotten in Führung, die bei den Winterspielen unter dem Union Jack antreten.

Eiskunstlauf (F): Europameisterin reiht sich als Zweite ein Nun schauen wir auf die zweimalige und amtierende Europameisterin. Niina Petrõkina zeigt eine tolle Kür. Doch die Estin kommt letztlich nicht ganz an ihre Wertung von der WM im Januar in Sheffield heran. Und 210,82 Punkte reichen heute nicht ganz für die Führung. Amber Glenn bleibt vorn. Neun Läuferinnen erwarten wir noch.

Eishockey (F): Finale geht in die Overtime Nach dem Ausgleich setzen die US-Amerikanerinnen nach, wollen noch in der regulären Spielzeit mehr und das Spiel komplett drehen. Doch es bleibt vorerst beim 1:1. 60 Minuten sind gespielt, eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Und da es in den Endspielen im olympischen Eishockeyturnier 20 Minuten Verlängerung gibt, steht jetzt erst einmal eine Pause samt Eisaufbereitung an.

Eishockey (F): Ausgleich für die USA Mit einem Bandencheck erweist Britta Curl ihrem Team einen Bärendienst, die US-Amerikanerinnen geraten in Unterzahl, was weitere wertvolle Zeit kostet. Zumindest übersteht man diese zwei Minuten unbeschadet, weil Aerin Frankel einen Schuss von Sarah Fillier todesmutig mit der Maske abblockt. Knapp zweieinhalb Minuten sind dann noch auf der Uhr. Die US-Amerikanerinnen nehmen ihre Torfrau zugunsten einer sechsten Feldspielerin vom Eis. Und das zahlt sich aus. Mittig von der blauen Linie zeiht Laila Edwards ab. Und Hilary Knight fälscht gewinnbringend zum 1:1 ab.

Ski Freestyle (F): Qualifikation beendet Inzwischen ist der zweite Run der Halfpipe-Qualifikation beendet. Zoe Atkin aus Großbritannien ist mit 91,50 Punkten vorn geblieben – anderthalb Zähler vor der Chinesin Fanghui Li, die sich im zweiten Lauf gesteigert hat. Inwieweit die schwer gestürzte Drittplatzierte Cassie Sharpe aus Kanadas im Finale am Samstag antreten kann, bleibt abzuwarten. Zu den zwölf Finalistinnen gehörten auch die chinesische Favoritin Eileen Gu (5.) und die Kanadierin Rachael Karker (9.), Olympiadritte von Peking. Dagegen hat es Sabrina Cakmakli als Sechzehnte nicht geschafft.

Eishockey (F): Noch immer 1:0 Team USA rennt nach wie vor vergeblich an, der Ausgleich mag einfach nicht gelingen. Die Kanadierinnen werfen sich immer wieder aufopferungsvoll dazwischen. Schauen wir auf die Torschussbilanz, so spricht diese auch nur mit 25:23 für die Weltmeisterinnen. Die Ahornblätter halten also weiter gut dagegen, haben immer wieder ihre Szenen. So wie jetzt mit Emma Maltais, die ein Icing ausläuft und von hinter dem Tor den Abschluss sucht. Aerin Frankel jedoch ist aufmerksam und macht die Scheibe fest.

Ski Freestyle (F): Cakmakli verpasst das Finale Nun gilt es für Sabrina Cakmakli. Ein paar Punkte muss die Deutsche noch drauf packen und probiert alles. Zumindest kommt die 31-Jährige ein zweites Mal sauber durch die Pipe nach unten. Doch reicht das? Nein, Cakmakli kann sich nicht verbessern, es bleibt bei den 71,50 Punkten. Und das ist nur Rang 16. Übrigens ist Cassie Sharpe schwer gestürzt. Zwar reicht ihre Wertung aus dem ersten Run fürs Finale, doch steht zu befürchten, dass sich die Olympiazweite von 2022 verletzt hat. Damit steht ihre Finalteilnahme natürlich in Frage. Im Krankenhaus wird sich alles weitere klären.

Eishockey (F): USA in Zugzwang Im Finale um Gold hat eben der Schlussabschnitt begonnen. Die US-Amerikanerinnen wollen es jetzt wissen, forcieren noch einmal die Gangart. Doch es heißt, aufpassen auf die Konter der Kanadierinnen, die weiterhin auf eine knappe 1:0-Führung bauen können.

Curling (M): Schweiz führt 4:3 Im Übrigen hat sich die Entscheidung, den Hammer zum Ende des ersten Ends einer 1:0-Führung vorzuziehen, hat sich für die Schweizer ausgezahlt, denn im Anschluss schrieben die Eidgenossen ein Zweier-Haus, legten damit den Grundstein für ihre Führung. Das Recht des letzten Steins nutzen bislang beide. Dank eines zweiten Zweier-Hauses führen die Schweizer um Skip Yannick Schwaller nach dem fünften End gegen Großbritannien mit 4:3. Im parallel laufenden zweiten Halbfinale liegt Kanada gegen Norwegen 2:1 vorn.

Eiskunstlauf (F): Starke Leistungen in der zweiten Gruppe Dann zeigt Jia Shin eine bezaubernde Kür. Lediglich die Landung nach dem dreifachen Rittberger ist nicht gelungen. Dennoch wird diese Kür mit 141,02 Punkten honoriert. In der Summe ist die 17-Jährige die erste Läuferin mit mehr als 200 Punkten – 206,68 sind es genau. Das bedeutet für den Moment die klare Führung. Doch danach folgt Amber Glenn. Die WM-Fünfte legt sich mächtig ins Zeug, begeistert das Publikum trotz eines Wacklers. Die 26-jährige US-Amerikanerin setzt sich mit 214,91 Punkten an die Spitze. Danach ist Pause im Forum di Milano, das Eis wird aufbereitet.

Eiskunstlauf (F): Gutmann weiter in Führung Derzeit warten Iida Karhunen nach der Kür auf ihre Wertung. Für heute gibt das 127,73 Punkte, in der Summe sind das 192,79. Die Finnin zeigt sich zufrieden, denn das ist ein persönlicher Saisonbestwert für die EM-Zehnte. Für die Spitzenposition reicht es nicht ganz. Platz zwei – es fehlen knapp drei Zähler auf die nach wie vor führende Lara Naki Gutmann.

Eishockey (F): Kanada immer noch vorn Angesichts des bisherigen Turnierverlaufs mussten die US-Amerikanerinnen im heutigen Finale favorisiert werden – auch wegen des 5:0-Sieges in der Vorrunde. Doch die Kanadierinnen sind heute absolut ebenbürtige Gegnerinnen, die für ein völlig offenes Spiel sorgen. Nach wie vor führen die Frauen mit den Ahornblättern 1:0. Und der mittlere Spielabschnitt neigt sich dem Ende.

Ski Freestyle (F): Gu hält dem Druck stand Eileen Gu hat Druck, muss jetzt liefern. Und die Olympiasiegerin von 2022 tut das, zeigt einen sauberen Lauf mit den nötigen Schwierigkeiten. Das wird mit 86,50 Punkten und Rang drei honoriert. Fürs Finale der besten Zwölf sollte das reichen. Anschließend weiß sich Indra Brown zu steigern. Die Australierin hatte bereits eine gute Wertung zu Buche stehen, schraubt ihren Score jetzt noch auf 87,50 Zähler und schiebt sich vor den chinesischen Superstar.

Eiskunstlauf (F): Italienische Führung Aus der zweiten Gruppe hat Lara Naki Gutmann aus Italien die Führung übernommen. Die EM-Dritte von Sheffield verbuchte insgesamt 195,75 Punkte. Unmittelbar nach ihr ist Olga Mikutina an der Reihe. Die für Österreich startende Ukrainerin reiht sich mit gut zehn Zählern weniger als Zweite ein. Somit verlieren die Schweizerinnen Platz um Platz.

Ski Freestyle (F): Cakmakli muss sich steigern In der Halfpipe schließt So-young Lee den ersten Run der Qualifikation ab. Der Südkoreanerin geht da der Schwung verloren, der Lauf trudelt aus. In Führung liegt bei Halbzeit Zoe Atkin mit 91,50 Punkten vor der Kanadierin Cassie Sharpe, der Olympiazweiten von Peking, und der Chinesin Fanghui Li. Sabrina Cakmakli ist Dreizehnte, muss also mindestens einen Platz gut machen, um es wieder ins Finale zu schaffen. Noch mehr Nachholbedarf hat Titelverteidigerin Eileen Gu, die nur 20. ist. Der zweite Run beginnt in wenigen Minuten.

Eishockey (F): Shorthander für Kanada Mit Beginn des zweiten Spielabschnitts hatten die US-Amerikanerin noch 1:45 Minuten Powerplay, doch dann fuhren die Kanadierinnen einen Konter. Laura Stacey spielt den brillanten Pass. Kristin O'Neill geht aufs Tor zu, bugsiert die Scheibe mit einer Finte rechts an Torfrau Aerin Frankel vorbei ins Netz. Dank dieses Shorthanders geht Kanada 1:0 in Führung.

Eiskunstlauf (F): Erste Gruppe durch In der Kür der Frauen ist die erste Gruppe mit sechs Läuferinnen durch. Inzwischen führt die Chinesin Ruiyang Zhang mit 178,03 Punkten vor Ekaterina Kurakova, einer für Polen startenden Russin. Wie steht es um die Schweizerinnen? Livia Kaiser ist Dritte, Kimmy Repond Fünfte.

Ski Freestyle (F): Cakmakli vorerst Zehnte Mit der Qualifikation in der Halfpipe haben wir den einzigen Wettbewerb unter freiem Himmel an diesem Abend. Dabei stellen wir fest, dass in Livigno leichter Schneefall herrscht. Insgesamt sind das gute Bedingungen. Derzeit führt Zoe Atkin aus Großbritannien mit beachtlichen 91,50 Punkten. Das schaut im Hinblick aufs Finale schon sehr gut aus. Dagegen hat Eileen Gu gepatzt, ist momentan nur Dreizehnte. Von den zwei Runs jeder Athletin kommt nur der beste in die Wertung. Jetzt ist Sabrina Cakmakli an der Reihe. Die einzige deutsche Starterin kommt sauber durch. Zum Ende geht ihr etwas die Geschwindigkeit aus, was auf Kosten der Höhe bei den Sprüngen geht. Die 31-Jährige bekommt 71,50 Punkte, ist damit vorerst Zehnte. Das ist exakt die Punktzahl, mit der Cakmakli vor vier Jahren als Zwölfte ins Finale einzog.

Curling (M): 0:0 in beiden Spielen In den Halbfinals geht man es behutsam an, in beiden Partien geht das erste End ohne Stein im Haus zu Ende. Damit steht es jeweils noch 0:0. Die Schweizer hätten die Gelegenheit gehabt, mit dem letzten Stein 1:0 in Führung zu gehen. Doch die Eidgenossen wollten aus taktischen Gründen lieber den Hammer fürs kommende End behaltet und ließen ihren Stein absichtlich durchs Haus laufen.

Eishockey (F): Torlos in die erste Drittelpause Abermals geraten die US-Amerikanerinnen in Unterzahl. Doch im Turnierverlauf war das Team von John Wroblewski im Penaltykilling zu 100 Prozent erfolgreich, hat gar keinen Gegentreffer kassiert. Und dabei bleibt es auch, die Kanadierinnen mühen sich vergebens, obwohl das Schussverhältnis inzwischen mit 8:6 für sie spricht. Kurz vor Ende des ersten Drittels muss mit Ella Shelton erstmals eine Kanadierin runter, doch dann geht es beim Stand von 0:0 in die erste Pause.

Eiskunstlauf (F): Repond steigert sich nach misslungenem Auftakt Nun schauen wir auf Kimmy Repond. Die Schweizerin war schon WM-Fünfte (2024), hatte aber aufgrund einer Verletzung keine optimale Olympiavorbereitung. Die vergleichsweise großgewachsene Läuferin stürzt gleich beim dreifachen Lutz, landet kurz darauf gleich noch einmal auf den Hosenboden. Danach fängt sich die EM-Siebte von Sheffield, die auf kontinentaler Ebene 2023 sogar mal Bronze gewann. Jetzt ist das eine wunderbare Vorstellung. Am Ende reichte es aber nur zu Rang drei. Livia Kaiser bleibt vorn.

Eishockey (F): Noch keine Tore Anfangs hatten die US-Amerikanerinnen besser in die Partie gefunden, fingen sich dann aber wegen zu vieler Spielerinnen auf dem Eis die erste Strafzeit ein. Diese zwei Minuten nutzten die Kanadierinnen, um besser in Fahrt zu kommen. Tore sind in der Arena Santa Giulia noch nicht gefallen.

Curling (M): Halbfinals mit den Eidgenossen Im Curling sind die deutschen Männer auf der Strecke geblieben, schlossen die Round-Robin-Phase als Siebte ab. Die besten vier Teams spielen ab 19:35 Uhr in der Vorschlussrunde. Die Partien beginnen eine halbe Stunde später, als ursprünglich geplant. Die noch ungeschlagene Schweiz, die Nummer eins bisher in diesem Turnier, trifft auf Großbritannien, den Vierten der Vorrunde. Parallel ringen Norwegen und Kanada um den Einzug ins Finale.

Eiskunstlauf (F): Schweizerin in Führung Trotz eines Sturzes wird Livia Kaiser besser bewertet. Die erste der beiden Schweizerinnen verbucht etwa vier Punkte mehr als eben die Französin. In der Summe kommt die EM-Siebzehnte aus 171,52 Zähler. Das stellt eine Saisonbestleistung dar – passend also beim Höhepunkt. Für den Moment ist das die Führung.

Eishockey (F): Immer diese beiden Teams im Finale Bei Großereignissen machen die beiden Finalistinnen Gold und Silber immer unter sich aus, das hat Tradition, da lassen die kein anderes Team ran. Entsprechend teilt man sich die 24 WM-Titel auf – 13 für Kanada, elf für die USA. Bei Olympischen Spielen gewannen die Ahornblätter fünf der sieben Golfmedaillen – so auch 2022, zwei blieben für die US-Amerikanerin, die aber amtierende Weltmeisterinnen sind.

Ski Freestyle (F): Quali in der Halfpipe Ab 19:30 bietet sich den 21 Freestyle-Skifahrerinnen in der Halfpipe in zwei Läufen die Möglichkeit, sich fürs Finale am Samstag zu qualifizieren. Zwölf Plätze sind zu vergeben. Zum Starterfeld gehört die Deutsche Sabrina Cakmakli, die vor vier Jahren in diesem Wettbewerb Olympiazwölfte wurde. Eine Schweizerin suchen wir hingegen vergebens. Die Medaillengewinnerinnen von Peking sind alle wieder dabei – allen voran die in San Francisco geborene Chinesin Eileen Gu.

Eiskunstlauf (F): Erste Eisläuferin Inzwischen bewegt sich die erste Läuferin übers Eis. Es handelt sich um die Französin Lorine Schild. Die 21-Jährige war jüngst bei der Europameisterschaft in Sheffield Achtzehnte. Das Kurzprogramm schloss sie vorgestern als 24. ab und schaffte es damit geradeso in diese Kür. Die französische Meistern von 2024 zeigt heute eine ordentliche Leistung und mit einem Lächeln im Anschluss ihre Zufriedenheit.

Eishockey (F): Finale um Gold Um 19:10 Uhr beginnt das Endspiel im Fraueneishockey. Bis hierhin haben sich im Turnier die Favoritinnen durchgesetzt. Team USA ist in den bisherigen sechs Partien ungeschlagen geblieben und hat sage und schreibe lediglich einen Gegentreffer kassiert – gleich zum Auftakt gegen Tschechien. Darüber hinaus haben die US-Amerikanerinnen sagenhafte 31 Tore geschossen. In der Gruppenphase trafen beide Mannschaften bereits aufeinander. Mit der 0:5-Klatsche kassierten die Kanadierinnen ihre einzige Niederlage.

Eiskunstlauf (F): Kür um die Medaillen Im Forum di Milano, bei diesen Winterspielen Milano Ice Skating Arena genannt, beginnt jetzt die Kür der Frauen. 24 Athletinnen haben sich dafür am Dienstag im Kurzprogramm qualifiziert. Fünf Eisläuferinnen blieben damals auf der Strecke. Heute werden die Sportlerinnen in umgekehrter Reihenfolge des Klassements antreten. Das hießt, die Allerbesten sind später am Abend an der Reihe. Eine deutsche Teilnehmerin gibt es nicht. Dafür sind mit Livia Kaiser und Kimmy Repond zwei Schweizerinnen am Start, werden aufgrund ihrer hinteren Platzierungen schon recht bald dran sein.

Was heute noch passiert Zwei Medaillenentscheidung hält dieser olympische Wettkampftag noch bereit. Im Eiskunstlauf steht der letzte Medaillensatz auf dem Spiel. Dieser wird in der Kür der Frauen vergeben. Parallel steigt die Partie um die Goldmedaille zwischen den beiden Topnationen im Fraueneishockey – USA gegen Kanada. Darüber hinaus werden wir uns um die zwei Qualifikationsläufe der Freestyle-Skifahrerinnen in der Halfpipe kümmern. Und damit die Männer an diesem Abend nicht vollkommen tatenlos zusehen müssen, gibt es die zwei Halbfinals im Curling.

Ski Freestyle (F): Die Halfpipe ruft Spielt das Wetter heute mit? Um 19:30 Uhr steht im Ski-Freestyle die Qualifikation in der Halfpipe an. Während die meisten Augen auf Eileen Gu - der Olympiasiegerin von Peking - gerichtet sein werden, nimmt auch die Deutsche Sabrina Cakmakli teil. Die 31-Jährige hofft bei ihren vierten olympischen Spielen auf den Sprung in das Finale, das für Samstag angesetzt ist. Ein Platz unter der Top Ten wäre ein gutes Ergebnis für Cakmakli, die als einzige Deutsche in der Halfpipe konkurrenzfähig ist. Mit den Kanadierinnen Cassie Sharpe und Rachael Karker sind auch die Silber- und Bronzemedaillengewinnerinnen von Peking am Start.

Eiskunstlauf (F): Wer zaubert in der Kür? Ab 19 Uhr schauen wir auf die Milano Ice Skating Arena, denn im Eiskunstlauf der Frauen steht die Kür - und somit die Medaillenvergabe – auf dem Programm. Nach dem Kurzprogramm sind noch viele Athletinnen im Rennen um die Medaillen, denn die Abstände sind gering. Dennoch sieht es vorne momentan nach einem Dreikampf aus: Die junge Japanerin Ami Nakai führt mit einer persönlichen Bestleistung von 78,71 Punkten, dicht gefolgt von ihrer Landsfrau und Favoritin Kaori Sakamoto. Die amtierende Weltmeisterin Alysa Liu aus den USA belegt momentan den dritten Rang, ihre Teamkollegin und Mitfavoritin Amber Glenn möchte nach einem Fehler im Kurzprogramm – der ihr alle Medaillenhoffnungen nahm - von Rang 13 noch ordentlich Plätze gutmachen.

Curling (M): Wer kommt in das Finale? Morgen ab 14:05 Uhr wird es für die Curling-Frauen um den Einzug in das Finale gehen, die gewinnenden Nationen der Halbfinals haben dann schon eine Medaille sicher. Bei den Männern stehen bereits heute Abend die Halbfinals an: Die Schweiz trifft auf Großbritannien ab 19:05 Uhr, zeitgleich spielen Kanada und Norwegen gegeneinander. Das deutsche Team zeigte phasenweise ein sehr gutes Turnier, konnte sich jedoch nicht für das Halbfinale qualifizieren.

Curling (F): Die Halbfinalisten stehen fest Es war spannend bis zum Schluss! Gegen die Schweiz konnte die USA das Duell in die Verlängerung retten, dann mit 7:6 gewinnen und sich somit einen Halbfinalplatz sichern! Auch die Eidgenossinnen stehen im Halbfinale, dort gibt es dann bereits morgen schon die Chance auf Revanche - denn die Teams treffen erneut aufeinander. Das andere Halbfinale bestreiten Kanada und Schweden, Südkorea hat das Halbfinale durch die heutige Niederlage gegen Kanada und den parallelen Sieg der USA verpasst. Großbritannien verabschiedete sich mit einem 7:4-Sieg gegen Italien aus dem Turnier, Japan schlug China mit 9:6.

Eisschnelllauf (M): Die deutschen Ergebnisse Den Auftritt von Finn Sonnekalb kann man unter das Stichwort "wertvolle Erfahrung sammeln" einordnen. Auch wenn die eigene und die Erwartung der Fans eine andere war, war es ein solides Olympia-Debüt für den erst 18-Jährigen - er wird am Ende 13. Hendrik Dombek und Moritz Klein schaffen als 19. und 20. noch den Sprung in die Top 20.

Eisschnelllauf (M): Wer holt Gold? Die Entscheidung! Nun steht schon die Entscheidung an, denn das letzte Duell ist an der Reihe - und das ist kein geringerer als Dominator Jordan Stolz und Peder Kongshaug aus Norwegen. Stolz beginnt relativ verhalten, kann er auf der Schlussrunde was drauflegen? Der Rückstand auf Gold ist schon relativ groß! Die Schlussrunde des US-Amerikaners ist zwar schnell, aber sie reicht nicht, um den Rückstand noch komplett aufzuholen! Es wird dennoch starkes Silber für Jordan Stolz (in einer Zeit von 1:42.75 Minuten), auch wenn er erstmal ernüchtert im Ziel ist. Kongshaug wird Sechster. Damit heißt der neue Olympiasieger über 1500 Meter Zhongyan Ning aus China! Über Bronze darf sich der 36-Jährige Kjeld Nuis freuen.

Eisschnelllauf (M): Was geht für Sonnekalb? Die Spannung steigt, der Deutsche Finn Sonnekalb ist an der Reihe! Nach einem Fehlstart geht es dann für ihn und seinen Gegner Sander Eitrem los, beide beginnen gut. Nach Hälfte der Strecke liegt der Deutsche dann doch deutlich zurück und rangiert auf dem fünften Rang. Das wird wohl nichts mit einer Medaille! In der Schlussrunde geht der Youngster dann fast ein und rettet sich mit einer Zeit von 1:45.64 Minuten in das Ziel - für die Top Ten reicht es jedoch leider nicht. Kopfschüttelnd reagiert Sonnekalb auf seine Leistung, auch Eitrem hat nichts mit der Medaillenvergabe zu tun.

Eisschnelllauf (M): Favoritenduell Mit dem Niederländer und amtierenden Olympiasieger Kjeld Nuis und dem Chinesen Zhongyan Ning stehen nun zwei Topfavoriten auf der Bahn. Zu Beginn läuft alles nach Plan für Nuis, beide liegen eine Runde vor Schluss unter dem olympischen Rekord. Nuis kann daraufhin das Tempo von Ning nicht ganz mithalten, der furios schnell ist und im Ziel die Zeit von Wennemaars um über eine Sekunde unterbieten kann! Das ist mit 1:41.98 Minuten natürlich neuer olympischer Rekord, Nuis war ebenfalls schnell unterwegs und belegt mit 0,84 Sekunden Rückstand den zweiten Platz.

Eisschnelllauf (M): Olympischer Rekord von Wennemars! Was für eine Ansage von Joep Wennemars aus der Niederlande! Gemeinsam mit dem Italiener Daniele di Stefano zaubert er ein tolles Duell auf das Eis und beide liefern komplett ab! 1:43.05 Minuten bedeuten natürlich den ersten Rang und neuen olympischen Rekord für den Niederländer! Die Konkurrenz ist damit unter Druck! Di Stefano belegt aktuell mit 0,36 Sekunden Rückstand den zweiten Platz. Olympia-Debütant Snel, ebenfalls aus der Niederlande, kann indes nicht bei den vorderen Platzierungen mitmischen. Wennemars Jubel fällt allerdings verhalten aus, er weiß, welche Topfavoriten da noch alle kommen.

Curling (F): Spannung bei Schweiz - USA Während die anderen letzten Vorrunden-Duelle schon beendet sind, geht es bei der Schweiz und der USA noch heiß her - und für die USA geht es um einen Platz im Halbfinale, den hat die Schweiz schon.

Eishockey (F): Schweiz gewinnt dramatisch Bronze! 50 Sekunden vor Ablauf der Overtime trifft Alina Müller, die auffälligste Spielerin der Eidgenossinnen heute, zur Bronzemedaille für die Schweiz! Sie nimmt Tempo auf, trägt die Scheibe in die gegnerische Zone und legt dort clever auf Ivana Wey ab. Wey spielt die Scheibe dann perfekt zurück zu Müller, die in der Zeit schnell Richtung Tor geeilt war – und die 27-Jährige hebt den Puck dann ins hohe Eck. Die Ekstase ist natürlich riesig! Es war ein intensives Spiel um Bronze, ab 19:10 treffen dann die beiden Topfavoriten, die USA und die Kanadierinnen, im Spiel um den Olympiasieg aufeinander.

Eishockey (F): Schweiz scheitert am Lattenkreuz Die Schweiz scheitert am Aluminium! Stalders Schuss wird noch abgefälscht und fliegt dann gegen das Lattenkreuz, die Schweiz nutzt die vielen Möglichkeiten einfach nicht! Es ist nur noch eine Minute in der Overtime zu spielen.

Eishockey (F): Persson mit der Chance Es ist ein taktisches Belauern in der Overtime zwischen Schweiz und Schweden, die Anspannung spürbar. Persson hat die Schusschance, aber trifft den Puck nicht richtig.

Eishockey (F): Wer gewinnt Bronze? Beide Teams konnten ihre Möglichkeiten im Schlussdrittel in einer intensiven Partie nicht im Tor unterbringen. Und auch jetzt in der Overtime kann die Schweizerin Zimmermann nach einem Fehler der Schwedinnen nicht das Spiel um Bronze entscheiden: Der mögliche Siegtreffer ist zu zentral, Svensson pariert gut! Es bleibt weiterhin extrem spannend!

Eishockey (F): Spiel um Bronze geht in die Overtime! Es geht in die Overtime im Spiel um Bronze, die Schweizerinnen konnten die Unterzahl zu Schluss überstehen und das 1:1 halten! Jetzt heißt es: Das erste Tor entscheidet, es wird im Drei-gegen-Drei gespielt.

Eisschnelllauf (M): Dombek besser als Klein Hendrik Dombek spielt seine Stärken aus und startet extrem stark, Jilek kommt aber auf der Schlussrunde konstant näher. Kann er den Vorsprung in das Ziel retten? Nein, Jilek ist schneller! Dombek setzt sich knapp vor Klein auf den sechsten Rang, Jilek ist Vierter momentan.

Eishockey (F): Die letzten Minuten laufen Knapp 2:30 Minuten vor Ablauf der Zeit gibt es eine Strafzeit wegen Cross-Checks gegen die Schweizerin Lutz, das ist aus Schweizer Sicht ein denkbar schlechtes Timing. Kann Schweden jetzt noch das Spiel entscheiden?

Curling (F): Schweiz auf Rang vier gerrutscht Nach sieben Ends liegen die Schweizerinnen mit 2:5 gegen die USA zurück und rutschen damit auf den vierten Rang. Stand jetzt würde das aber dennoch für das Halbfinale reichen, denn Südkorea auf Platz fünf liegt gegen Kanada bereits mit vier Steinen zurück.

Eishockey (F): Schweden will Partie entscheiden Die Schwedinnen zünden den Turbo, die Torschussbilanz in diesem Drittel lautet 10:3 für Schweden. Aber mit Brändli im Tor haben die Schweizerinnen eine super Torfrau, die schon mehrere Großchancen vereitelt hat. Dennoch müsste die Schweiz nun mal für Entlastung sorgen.

Eisschnelllauf (M): Was macht Klein? Der 25-jährige Moritz Klein tritt gegen Valentin Thiebault aus Frankreich an, der Start gelingt dem Deutschen sehr gut. Aber der Franzose holt auf, es wird eng! Die letzte Runde ist hart, den Vorsprung kann Klein dann doch nicht halten! Am Ende steht eine Zeit von 1:46.54 Minuten und der derzeit vierte Rang auf dem Papier. Die Bestmarke bislang hat der Südkoreaner Chung (1:45.80 Minuten) gesetzt.

Eishockey (F): Power Play für die Schweiz Anna Kjellbin bekommt zwei Minuten Zeitstrafe nach einer Behinderung, kann die Schweiz das Power Play nutzen und in Führung gehen? Nein, denn die Schwedinnen verteidigen gut und können sich auf ihre Torfrau verlassen, es bleibt beim 1:1. Dennoch hat die Schweiz aktuell ein wenig mehr vom Spiel. Neun Minuten sind im letzten Drittel noch auf der Uhr.

Eisschnelllauf (M): Wenger am Start Nun steht Livio Wenger aus der Schweiz am Start, gegen Marten Liiv aus Estland. Es sind die dritten Spiele für den Schweizer, der nach einer Runde gegen Liiv zurückliegt und den letzten Rang belegt. Kann er noch aufholen? Ein wenig, denn er kann den Windschatten des Esten nutzen - verliert aber trotzdem sein Duell und kommt derzeit mit einer Zeit von 1:47.80 Minuten auf den letzten von vier Rängen. Der Weltrekord liegt bei 1:40.17 Minuten.

Eisschnelllauf (M): Sonnekalb macht guten Eindruck Finn Sonnekalb macht vor der Entscheidung über 1500 Meter laut seines Vaters Gerrit Schädler einen guten Eindruck: "Er sieht konzentriert, aber gut aus", erklärte Schädler, der nach einer verlorenen Wette mit seinem Sohn mit dem Fahrrad von Erfurt nach Mailand fahren musste, der ARD.

Eisschnelllauf (M): Klein im vierten Duell an der Reihe Finn Sonnekalb wird es im 14. und vorletzten Duell mit Sander Eitrem aus Norwegen, dem Olympiasieger über 5000 Meter, zu tun bekommen. Davor gilt es aber schon für seine Landsmänner Moritz Klein, im vierten Duell gegen Daniel Hall aus Kanada und Hendrik Dombek gegen Metodej Jilek, den 19-jährigen Olympiasieger über 10.000 Meter. Für die Schweiz ist Livio Wenger bereits im zweiten Duell gefordert. Die Medaillen werden dann wahrscheinlich erst in den Duellen 13 bis 15 vergeben, denn dort laufen die schnellsten Athleten.

Curling (F): Schweiz holt auf Die Schweiz konnte auf 2:3 gegen die USA im sechsten End verkürzen. Beide Teams liegen damit auf Halbfinalkurs, Kanada und Südkorea kämpfen aktuell um den vierten Rang. Im sechsten End konnte Kanada aber gleich vier Steine gewinnen, damit sieht es nun angesichts des Zwischenstands von 8:4 gut für das Team um Skip Rachel Homan aus.

Eishockey (F): Zweites Drittel vorbei Dann geht es in die Drittelpause, zwei Drittel sind gespielt und es steht 1:1 zwischen der Schweiz und Schweden. Es bleibt weiterhin spannend, wer holt sich Bronze?

Eishockey (F): Schweiz gleicht aus Nach einem Puckverlust der Schwedinnen reagiert die Schweiz schnell, Leemann scheitert mit ihrem ersten Versuch. Alina Marti bleibt jedoch dran, spielt die Scheibe scharf vors Tor und Sinja Leemann zirkelt dann den Puck hoch in das Toreck. 1:1, es ist wieder alles offen im Spiel um Bronze!

Eishockey (F): Schweden geht in Führung! Es hat lang gedauert, aber nun ist das erste Tor gefallen! Die Schwedinnen belohnen sich für die Druckphase und erzielen durch Mira Jungåker den Führungstreffer. Vorausgegangen ist eine gute Vorarbeit von Hilda Svensson, die ungestört um den Kasten kurvt und die Scheibe zurück zu Jungåker an die blaue Linie liegt. Die hat dann noch genügend Zeit, sich den Puck zurechtzulegen und in das Tor abzuschließen. Der Schweizer Torfrau Brändli ist dabei die Sicht versperrt, da kann sie nicht viel machen! Noch hat die Schweiz genug Zeit, um den Zwischenstand zu drehen, aber Schweden agiert weiterhin souverän.

Curling (F): USA auf Kurs Halbfinale? Die USA führt im sechsten End mit 3:1 gegen die Schweizerinnen und würde damit momentan in das Halbfinale einziehen, da Südkorea zeitgleich gegen Kanada weiterhin zurückliegt. Es bleibt spannend!

Eisschnelllauf (M): Bald wird es spannend Lang müssen die Fans des Eisschnelllaufs nicht mehr warten, denn ab 16:30 Uhr steht das Finale der Männer über 1500 Meter auf dem Programm. Und auch aus deutscher Sicht steht ein echtes Highlight bevor, denn mit dem erst 18-Jährigen Finn Sonnekalb gibt es eine Medaillenhoffnung. Er zählt zu dem erweiterten Favoritenkreis und könnte für eine große Überraschung sorgen.

Eishockey (F): Schweden macht Druck Der Druck auf den Kasten von der Schweizerin Torfrau Andrea Brändli erhöht sich, aber nun macht es die Schweiz schnell und kann durch Ivana Wey einen Penalty herausholen. Wey tritt selbst an und versucht die schwedische Torhüterin mit einem Abschluss durch die Beine zu bezwingen. Svensson bleibt jedoch geduldig, schliesst die Lücke im entscheidenden Moment und macht den Five-Hole dicht. Tolle Parade!

Eishockey (F): Spiel wird aktiver Das zweite Drittel läuft beim Bronze-Match und beide Mannschaften sind mit Schwung auf das Eis gekommen, das Spiel profitiert von der gesteigerten Intensität. Die Schwedinnen laufen hoch an, sind ein wenig dominanter und spielen aber öfters auch auf Risiko. Tore sind aber weiterhin Fehlanzeige.

Curling (F): Blick auf die anderen Partien Auch bei den anderen Curling-Matches, die gerade laufen, konnte sich noch kein Team eine deutliche Führung erspielen. Kanada führt gegen Südkorea mit 4:3 nach vier Ends, Großbritannien nach ebenfalls vier gespielten Ends mit 3:1 gegen Italien und Japan führt mit 2:1 gegen China.

Curling (F): Ausgeglichenes Duell Die Schweizerinnen um Skip Silvana Tirinzoni sind nach vier WM-Titeln einer der Topfavoriten auf Gold. Die USA steht aber unter Zugzwang und liefert bislang auch ein gutes Spiel ab - es läuft das vierte End, bislang steht es 1:1.

Eishockey (F): Erstes Drittel vorbei Im Spiel um Platz drei zwischen der Schweiz und Schweden ist das erste Drittel vorbei, weiterhin sind keine Tore gefallen. Es ist noch kein Offensivspektakel, sondern eher ein vorsichtiges Abtasten.

Nordische Kombination (M): Geiger enttäuscht Vinzenz Geiger zeigt sich nach seinem Doppelsturz und der verpassten Medaille im Teamsprint gemeinsam mit Johannes Rydzek selbstverständlich zutiefst enttäuscht. Den Sturz kann er sich nicht wirklich erklären, er sei noch nie gestürzt in einem Rennen meinte der 28-Jährige bei der ARD: "Es ging sehr schnell, es waren einfach tiefe Bedingungen. Es tut mir einfach wahnsinnig leid." Teamkollege Rydzek munterte auf und sagte: "Dass es uns heute trifft, ist klar sehr schade. Aber man gewinnt zusammen und man verliert zusammen". Im Mai fällt dann die Entscheidung, wie es überhaupt mit der Nordischen Kombination weitergeht. Denn falls die Frauen weiterhin nicht in das olympische Programm aufgenommen werden, könnte die Sportart komplett von Olympia verschwinden.

Skibergsteigen (F): Paller zufrieden mit vierten Platz Tatjana Paller zeigte sich am ARD-Mikrofon zufrieden mit ihrem vierten Platz und gab die große Nervosität vor dem heutigen Tag zu. Jedoch gab es Verwirrung um das Startsignal, weshalb die Deutsche nicht ganz wusste, wann es losgeht: "Das hat mir aber nicht die Medaille gekostet". Am Samstag gibt es die nächste Medaillenchance, dann steht der Mixed-Wettbewerb auf dem Programm.

Eishockey (F): Schweiz mit guter Chance Die Schweiz kommt durch Lehmann per Direktabschluss zu einer guten Chance, weiterhin steht aber 0:0 zwischen der Schweiz und Schweden. Das Spiel ist relativ ausgeglichen, die Schweizerinnen verteidigen aber aktuell sehr gut. Acht Minuten sind im ersten Drittel noch zu spielen.

Nordische Kombination (M): Gold für Norwegen! Gemeinsam gehen der Norweger Oftebro und Hirvonen aus Finnland auf die Zielgerade, auf der der Norweger seine ganzen Sprintqualitäten im Tiefschnee ausspielen kann und knapp vor Finnland Gold für sich und seinen Teamkollegen Skoglund gewinnt! Das österreichische Duo holt Bronze, auch hier hat ein Sturz die Chance auf mehr verhindert. Deutschland wird schlussendlich sogar noch von Italien überholt und wird am Ende mit über einer Minute Rückstand Fünfter. Was für ein Drama! Geigers Sturz machte alle Medaillenhoffnungen zunichte. Damit können die sonst erfolgsverwöhnten deutschen Kombinierer keine Medaille von den olympischen Spielen mitnehmen, das ist eine herbe Enttäuschung.

Nordische Kombination (M): Medaille für Deutschland weit weg Es ist nicht mehr weit in das Ziel und der Rückstand der Deutschen auf Bronze beträgt circa eine halbe Minute, das wird wohl die nächste Enttäuschung werden? Vorne kämpfen Oftebro und Hirvonen um Gold.

Nordische Kombination (M): Auch Österreich stürzt Zwar kommt auch Stefan Rettenegger zu Sturz und hat den Anschluss auf das Führungsduo verloren, der Vorsprung auf Deutschland ist aber immer noch riesig - und zwar 24 Sekunden. Finnland führt, dicht gefolgt von Norwegen. Was für ein Schneechaos! Es geht bereits zum letzten Wechsel.

Eishockey (F): Spiel um Platz drei Ab 14:40 Uhr wird die Bronzemedaille im Eishockey der Frauen zwischen Schweiz und Schweden ausgespielt. Schweden musste sich klar mit 0:5 gegen die USA geschlagen geben. Und auch die Schweiz unterlag den favorisierten Kanadierinnen knapp mit 1:2. In der Weltrangliste sind die Schweiz und Schweden eng beieinander. Die Schweizerinnen werden vor allem versuchen, die Abschlussstärken von Hanna Olsson und Thea Johansson in den Griff zu bekommen. 2014 konnte die Schweiz zuletzt eine Medaille, nämlich die Bronzene, gewinnen, während es bei den Schwedinnen nun schon 20 Jahre her ist - damals konnten sie sich Silber sichern.

Nordische Kombination (M): Sturz von Geiger! Das gibt es doch nicht! Im Anstieg kommt Vinzenz Geiger zu Fall und verwickelt auch noch Yamamoto in den Sturz. Der Deutsche rappelt sich schnell auf, fällt dann allerdings gleich noch einmal hin! Die drei anderen Nationen vorne haben das mitbekommen, es ist nun eine große Lücke von 15 Sekunden entstanden. Kann Deutschland das noch aufholen oder ist der Medaillentraum zerplatzt?

Nordische Kombination (M): Spannung steigt Andreas Skoglund aus Norwegen und Rettenegger verschärfen das Tempo, Finnland und Deutschland gehen mit. Akito Watabe kann da nicht mithalten, es entwickelt sich ein Vierkampf.

Curling (F): Wer zieht in das Halbfinale ein? Im Curling der Frauen werden die vier Halbfinalisten gesucht. Momentan belegen diese Plätze: Schweden, Schweiz, Kanada und Südkorea. Die USA befindet sich noch in Lauerstellung. Ohne eine Chance mehr sind jedoch die Italienerinnen, die Lokalmatadorinnen belegen den achten von zehn Rängen. Vier Duelle starten um 14:30 Uhr: Kanada gegen Südkorea, Großbritannien gegen Italien, Schweiz gegen USA und Japan gegen China. Besonders interessant angesichts der Tabellensituation ist das Spiel Schweiz gegen USA.

Nordische Kombination (M): Über Hälfte absolviert Wir schauen wieder zur Nordischen Kombination, wo das Quintett um Gold immer noch zusammen läuft. Die Hälfte des Rennens ist bereits geschafft, wann kommt der Angriff? Es wird wohl noch ein wenig dauern, denn sieben Kilometer sind noch zu absolvieren.

Skibergsteigen (M): Cardona Coll holt Gold! Durch den verpatzten Wechsel ist Kistler komplett zurückgefallen, vorne lässt sich Cardona Coll seinen ersten Rang auch nicht mehr in der Abfahrt nehmen und fährt zu Gold! Nikita Filippov kann Silber behaupten mit 1,5 Sekunden Rückstand, dahinter fährt der Franzose Anselmet zu Bronze. Für Arno Lietha bleibt nur der vierte Rang. Er und sein Schweizer Kollege Kistler werden sich ärgern, beide haben die Medaillen beim Wechsel hergegeben.

Skibergsteigen (M): Guter Start für die Schweizer Ohne Fehlstart geht es los, Kistler legt gut los und ist vorne mit dabei, genauso wie sein Teamkollege Arno Lietha. Jedoch haben dann sowohl Kistler und auch Lietha beim Wechsel Probleme, so kann Cardona Coll seiner Favoritenrolle gerecht werden und sich an die Spitze setzen.

Nordische Kombination (M): Feld zusammen Das deutsche Duo konnte den Vorsprung nicht halten, nun läuft eine Fünfergruppe gemeinsam um Gold! Es ist extrem spannend! Nun wird erneut gewechselt, Geiger lässt die anderen Führungsarbeit machen. Die Deutschen und Finnen scheinen die besten Ski zu haben, sie können in der Abfahrt Meter gutmachen.

Skibergsteigen (M): Medaille für die Schweiz? Bei den Männern hat es der Deutsche Finn Hösch nicht in das Finale geschafft, die Schweizer Hoffnungen ruhen auf Jon Kistler und seinen Landsmann Arno Lietha, den Weltmeister von 2019. Das Finale beginnt um 14:15 Uhr.

Nordische Kombination (M): Norwegen bald dran Und nun hat auch Geiger seine erste Runde absolviert und übergibt wieder an Rydzek, der Vorsprung schmilzt konstant - momentan liegt er bei knapp vier Sekunden. Durch den Schneefall ist die Strecke sehr tief.

Nordische Kombination (M): Erster Wechsel Das deutsche Duo musste ein wenig Vorsprung einbüßen, denn Norwegen ist bis auf sieben Sekunden herangekommen. Dahinter läuft wie erwartet ein Trio bestehend aus Österreich, Finnland und Japan. Vinzenz Geiger muss nun den Vorsprung gegen Oftebro, den besten Langläufer im Feld, verteidigen.

Nordische Kombination (M): Kann Deutschland den ersten Platz verteidigen? Jetzt geht es los mit dem ersten olympischen Teamsprint in der Nordischen Kombination! Können die deutschen Kombinierer nach den enttäuschenden Einzelrennen heute die heiß ersehnte Medaille holen? 13 Sekunden Vorsprung hat das Duo Rydzek/Geiger vor den starken Norwegern Skoglund/ Oftebro. 21 Sekunden Vorsprung sind es auf das japanische Duo, das zunächst gemeinsam mit Finnland und Österreich laufen wird.

Skibergsteigen (F): Fatton holt Gold! Was für eine Leistung von der Schweizerin Marianne Fatton! Mit einem soliden Vorsprung sichert sich die Schweizerin die Goldmedaille, in der Abfahrt konnte ihr keiner mehr gefährlich werden. Harrop aus Frankreich darf sich über Silber freuen und die Spanierin Ana Alonso Rodriguez kann sich Bronze sichern! Tatjana Paller konnte in der Abfahrt noch ein paar Plätze gutmachen, am Ende landet sie auf dem undankbaren vierten Rang.

Skibergsteigen (F): Harrop führt Die Aufregung ist den sechs Athletinnen in das Gesicht geschrieben, aber nun gilt es! Paller verpatzt ein wenig den Start, findet sich dann aber gut im Feld ein. Harrop übernimmt beim Aufstieg zunächst die Führung, gefolgt von Fatton. Paller ist zurückgefallen und belegt nun den letzten Platz. Fatton geht als Erste in die Abfahrt, kann Harrop sie noch einholen? Die Spanierin Alonso ist derzeit auf dem dritten Rang.

Skibergsteigen (F): Holt Paller eine Medaille? Es wird Zeit, Geschichte zu schreiben! Die Medaillen werden beim Skibergsteigen, das zum ersten Mal olympisch ist, vergeben. Es geht darum, am schnellsten Fellaufstieg, Abfahrt und Wechseltechnik zu kombinieren. Um 13:55 Uhr startet das Finale der Frauen, die Entscheidung bei den Männern geht 20 Minuten später los. Die Favoritinnen haben sich mit der Schweizer Weltmeisterin Marianne Fatton und der Französin Emily Harrop in einem Halbfinale durchgesetzt, auch die Deutsche Tatjana Paller hat den Sprung in das Finale geschafft.

Skibergsteigen (M): Auch Lietha steht im Finale! Lietha und Ferrer Martinez drücken sofort aufs Gas und marschieren gemeinsam vorneweg. Auf der Treppe kommt Filippov auf und hängt sich dran. Beim Wechsel zurück auf die Ski patzt dann der Spanier und fällt etwas zurück, sodass Lietha und Filippov gemeinsam in die Abfahrt gehen und locker ins Halbfinale durchkommen. Ferrer Martinez kommt als Dritter über die Zeit weiter und aus dem ersten Lauf komplettiert der Franzose Anselmet das Finale!

Skibergsteigen (M): Zweites Halbfinale Das zweite Halbfinale ist von den Namen her nicht ganz so prominent besetzt. Der schweizerische 2019-Weltmeister Arno Lietha wird es vor allem mit dem Franzosen Maximilien Drion auseinandersetzen, der allerdings im Sprint nicht ganz so stark einzuschätzen ist wie im Vertical Race. Der Spanier Ot Ferrer Martinez und der neutrale Athlet Nikita Filippov standen im Weltcup zumindest schon mal auf dem Sprint-Podium, Pablo iner aus Frankreich und der US-Amerikaner Cameron Smith noch nicht.

Skibergsteigen (M): Kistler ganz stark ins Finale! Gleich zu Beginn gibt es heftige Positionskämpfe, aus denen der Schweizer Kistler und der Spanier Cardona Coll als führendes Duo hervorgehen und Schulter an Schulter in die Tragepassage gehen. Der Vorsprung wird immer größer, auch der starke Franzose Anselmet kommt nicht mit. Zurück auf Skiern baut der Schweizer seinen Vorsprung aus, geht zuerst in die Abfahrt und gewinnt klar! Anselmet kommt nochmal auf, doch Cardona Coll bringt Platz zwei durch und steht auch sicher im Finale!

Skibergsteigen (M): Erstes Halbfinale Mit Weltmeister Oriol Cardona Coll aus Spanien, Vizeweltmeister Thibault Anselmet aus Frankreich und dem Schweizer Jon Kistler sind alle Medaillengewinner der letzten WM in diesem ersten Halbfinale vertreten. Auch der amtierende Asienmeister Luer Bu aus China will unbedingt ins Finale. Der Norweger Hans-Inge Klette und Philipp Bellingham aus Australien gelten eher als Außenseiter.

Skibergsteigen (M): Zwei Chancen für die Schweiz Gleich sind die Männer mit ihren Halbfinals im Sprint dran. Der 22-jährige Jon Kistler, der jüngst WM-Bronze gewann, ist dabei im ersten Halbfinale dran. Im zweiten folgt dann der 27-jährige Arno Lietha, der bereits 2019 Weltmeister im Sprint war.

Skibergsteigen (F): Paller klettert um Edelmetall! Tatjana Paller hat zu Beginn einige Probleme, bleibt mit dem Ski hängen und kommt nur als Fünfte zum Wechsel in die Tragepassage. Der Wechsel gelingt gut und schnell und die Deutsche bleibt dran an Jagerčíková und der Italienerin Murada. Die Slowakin hat dann Probleme beim Wechsel zurück auf die Bretter und fliegt raus! Margot Ravinel zieht vorbei und geht führend in die Abfahrt, dahinter schiebt sich Paller ganz stark an Murada vorbei und bringt Platz zwei ins Ziel! Murada kommt über die Zeit auch noch weiter, die Schweizerin Caroline Ulrich verpasst das Finale als Vierte knapp!

Skibergsteigen (F): Zweites Halbfinale Im zweiten Halbfinale gilt es gleich für die einzige verblieben Deutsche im Feld Tatjana Paller. Die WM-Dritte will unbedingt ins Finale und muss sich dazu mit der Sprint-Weltmeisterin von 2023 Marianna Jagerčíková aus der Slowakei, der Goldgewinnerin der World University Games 2025 Margot Ravinel aus Frankreich und der Schweizerin Caroline Ulrich auseinandersetzen.

Skibergsteigen (F): Die Favoritinnen kommen durch Die Norwegerin Ida Waldal geht zunächst vorneweg und wechselt zuerst in die Tragepassage. Marianne Fatton und Emily Harrop sind aber direkt dahinter und legen dann zu Fuß einen Zahn zu. Die Französin hat zuerst wieder Bretter unter den Füßen, Fatton hängt sich dran und nur die Spanierin Ana Alonso Rodriguez kann einigermaßen folgen. In der Abfahrt spielt Harrop ihre Alpin-Erfahrung dann aus und gewinnt sicher vor Fatton, die den zweiten Halbfinalplatz gegen Alonso Rodriguez stark verteidigt.

Skibergsteigen (F): Erstes Halbfinale Bei anhaltendem dichten Schneefall steigt gleich das erste Halbfinale im Sprint der Skibergsteigerinnen. Weltmeisterin Marianne Fatton aus der Schweiz wird sich dort vor allem mit der Französin Emily Harrop auseinandersetzen müssen, die sie bei der WM auf den zweiten Platz verweisen konnte. Auch diesmal geht es wieder zunächst auf Skiern, dann zu Fuß und dann wieder auf Skiern 70 Höhenmeter nach oben, ehe die finale Abfahrt ins Ziel folgt.

Skibergsteigen (F): Medaillenchancen für Deutschland und die Schweiz Bei der olympischen Premiere des Sprints im Skibergsteigen stehen ab 12:55 Uhr die Halbfinals an. Bei den Frauen haben sowohl die deutsche WM-Bronzegewinnerin Tatjana Paller als auch die schweizerische Weltmeisterin Marianne Fatton eine Medaille im Visier. Fatton ist im ersten Lauf gefordert, ihre Landsfrau Caroline Ulrich und Tatjana Paller im zweiten Lauf. Die zwei Schnellsten beider Halbfinals stehen sicher im Finale, dazu kommen die beiden weiteren Zeitschnellsten aus beiden Läufen.

Nordische Kombination (M): Rydzek erleichtert und optimistisch Die deutschen Kombinierer Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek liegen bei der olympischen Premiere des Teamsprints nach dem Springen klar auf Medaillenkurs. Beide zeigten im dichten Schneetreiben auf der Großschanze solide Flüge und damit geht das deutsche Duo von Platz eins mi 13 Sekunden Vorsprung auf den ersten Verfolger Norwegen in den abschließenden Langlauf ab 14 Uhr. "Wir wussten, dass das in uns steckt und haben es aber bisher - gerade auf der Großschanze - leider im Wettkampf hier nicht zeigen können. Deshalb war es jetzt schon eine Befreiung", sagte Rydzek am Eurosport-Mikrofon und stellte anschließend klar: "Es wird sich gerade mit Norwegen zusammenschieben. Es ist noch nichts gewonnen. Es wird ein langes, hartes Rennen."

Ausblick Ab 12:55 Uhr geht es dann wieder rund bei Olympia wenn die Halbfinals im Skibergsteigen anstehen. Bei den Frauen will Tatjana Paller für Deutschland eine Medaille holen, die Schweiz setzt auf Marianne Fatton und Caroline Ulrich. Bei den Männern haben die Eidgenossen mit Jon Kistler und Arno Lietha auch zwei Leute im Halbfinale, Deutschlands Finn Hösch hat dieses verpasst. Um 14 Uhr steigt das Langlauf-Finale der Kombinierer im Teamsprint mit Johannes Rydzek und Vinzenz Geiger in Pole Position. Am frühen Nachmittag Uhr geht es für die Schweizer Curlerinnen gegen die USA um den Halbfinaleinzug und für die Schweizer Eishockeyfrauen gegen Schweden um Bronze. Ab 16:30 Uhr sind die Augen beim Eisschnelllauf auf Youngster Finn Sonnekalb und die anderen deutschen Teilnehmer Hendrik Dombek und Moritz Klein gerichtet. Livio Wenger vertritt die Schweiz. In der Kür der Eiskunstläuferinnen dürfen sich ab 19 Uhr die Schweizerinnen Kimmy Repond und Livia Kaiser präsentieren, zeitgleich spielen die Schweizer Curler im Halbfinale gegen Großbritannien. Im Eishockeyfinale der Frauen stehen sich am Abend die USA und Kanada gegenüber.

Bob (M): Viertes Training der Viererbobs Während die Wettkämpfe gerade ruhen, wurde im Eiskanal des Corina Sliding Centres fleißig trainiert. Die Viererbobs durften zu ihrem vierten Trainingslauf ran. Dabei haben die deutschen Schlitten von Johannes Lochner und Francesco Friedrich eine gute Figur gemacht und mussten sich beide mit nur vier Hundertsteln dem Bob des Italieners Patrick Baumgartner geschlagen geben. Adam Ammour kam auf Rang 20.

Mittagspause Aktuell ruhen bei den Spielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo sämtliche Wettbewerbe. Athleten, Fans und Zuschauer gönnen sich eine Mittagspause, ehe es dann ab 12:55 Uhr wieder rund geht, wenn erstmals Medaillen im Skibergsteigen vergeben werden. Gleich blicken wir dann noch auf den restlichen Tag und die Medaillenchancen für die Athleten aus Deutschland und der Schweiz voraus.

Curling (M): Das Halbfinale steht Da nun alle Partien im Curling-Stadion beendet sind, stehen auch die Halbfinalpaarungen endgültig fest. Die ungeschlagenen Schweizer bekommen es am Abend ab 19:05 Uhr mit Großbritannien zu tun und zeitgleich kommt es im zweiten Semifinale zum Rematch zwischen Norwegen und Kanada.

Curling (M): Deutschland gewinnt das letzte Match Die deutschen Curler verabschieden sich erhobenen Hauptes aus dem olympischen Turnier! Im letzten Gruppenspiel steht unter dem Strich ein 6:4-Erfolg gegen China, den Skip Marc Muskatewitz am Ende mit einem sicheren Takeout besiegelt. Deutschland beendet das Turnier so mit vier Siegen bei fünf Niederlagen.

Curling (M): Norwegen steht im Halbfinale Was war das am Ende für ein Fight! Nach der schnellen 7:2-Führung musste Norwegen hinten raus nochmal mächtig zittern, denn Kanada kam auf 8:6 heran und hatte im letzten End den Hammer. Daraus konnten die Nordamerikaner aber kein Kapital schlagen und so gewinnt Norwegen das Match und steht als vierter Halbfinalist nach der Schweiz, Kanada und Großbritannien fest.

Curling (M): Vorteil Deutschland! Im neunten End spielen die deutschen Curler es taktisch clever und schaffen es, mit dem letzten Stein dafür zu sorgen, dass drei deutsche Steine top liegen, die China nicht mit einem Versuch entfernen kann. So bleibt den Asiaten nichts anderes übrig als einen Stein in der Mitte zu platzieren und einen Punkt zu nehmen. Damit verkürzt China zwar auf 4:5, Deutschland hat aber den letzten Stein und die Kontrolle im finalen End.

Curling (M): Schweiz bleibt makellos und schmeißt Italien raus Die Schweizer haben beim Curling auch ihr neuntes Gruppenspiel gewonnen und ziehen mit einer weißen Weste ins Halbfinale ein! Durch ein 9:5 nach dem neunten End haben die Eidgenossen zudem Gegner Italien die letzten Playoffchancen geraubt. Dafür sind die heute spielfreien Briten nun definitiv im Halbfinale dabei. Über das letzte Ticket entscheidet die laufende Partie zwischen Norwegen und den bereits qualifizierten Kanadiern. Norwegen muss gewinnen, ansonsten geht der finale Spot an die USA.

Curling (M): Wieder zwei Steine vorne Im drittletzten End verständigen sich beide Teams eigentlich ziemlich früh auf eine Nullrunde, nehmen immer nur den gegnerischen Stein aus dem Haus und sparen sich ihre Bedenkzeit für das nächste Inning auf. Allerdings kann Deutschland am Ende das Haus nicht komplett räumen und lässt den eigenen Stein drin liegen. So gibt es zwar einen Punkt, aber der letzte Stein geht wieder an die Chinesen. Das war nicht der Plan und so darf jetzt nochmal gezittert werden.

Curling (M): Deutschland behält die Kontrolle Im achten End gehen es beide Teams offensiv an und füllen das Haus mit etlichen Steinen. Marc Muskatewitz gelingt es dann, mit dem letzten deutschen Stein dafür zu sorgen, dass die Steine sich so blockieren, dass China nur einen Punkt verbuchen kann. Die Chinesenverkürzen damit auf 3:4, aber Deutschland hat im vorletzten End den Hammer zurück.

Skibergsteigen (M): Lietha weiter, Hösch raus! Der Schweizer Arno Lietha läuft den letzten Vorlauf der Skibergsteiger konsequent von vorne und bringt das Ding ganz locker durch. Auch der Franzose Thibault Anselmet und der Norweger Hans-Inge Klette haben ihr Halbfinalticket sicher. Der mehrfache Deutsche Meister Finn Hösch hingegen fällt beim zweiten Wechsel zurück, wird am Ende nur Vierter und schafft es leider auch über die Zeit nicht in die nächste Runde.

Curling (M): Wieder zwei Punkte Vorsprung Die deutschen Curler bringen im sechsten End einen Stein durch und bauen ihre Führung gegen China damit wieder auf 4:2 aus. Es bleibt aber ein enges Duell, denn nun haben wieder die Asiaten den letzten Stein. Kanada hat sich gegen Norwegen mit einem Dreier-End zurückgemeldet und auf 5:7 verkürzt. Die Schweiz hat derweil die perfekte Gruppenphase im Visier und führt gegen Italien klar mit 7:3.

Skibergsteigen (M): Kistler dominiert seinen Lauf Der Schweizer Jon Kistler hat sich im zweiten Sprint-Vorlauf der Skibergsteiger souverän für das Halbfinale qualifiziert. Der Dritte der vergangenen Weltmeisterschaft setzt sich früh an die Spitze, baut den Vorsprung in der Tragepassage aus und fährt das Rennen in der Abfahrt locker nach hause. Nikita Filippov und Maximilien Drion du Chapois kommen ebenfalls weiter.

Nordische Kombination (M): Deutschland mit sehr guter Ausgangslage für den Lauf! Mit einem großen Grinsen auf den Lippen steht Deutschland nach dem Springen in der Leaders Box und hat sich eine perfekte Ausgangslage für die 2x7,5 km herausgesprungen. Mit 13 Sekunden Vorsprung auf die Norweger geht das deutsche Duo in die Spur. Auf Japan haben Rydzek und Geiger 21 Sekunden Vorsprung, auf Finnland 27 Sekunden und Österreich liegt 29 Sekunden zurück. Die ÖSV-Athleten kamen nicht ganz so gut auf der Schanze zurecht wie sonst häufig in der Saison. Vor allem Stefan Rettenegger ließ mit seinem Sprung einiges liegen und so heißt es für sie, auf der Strecke die Sekunden aufzuholen. Die Entscheidung fällt ab 14 Uhr!

Nordische Kombination (M): Lamparter bleibt zurück Johannes Lamparter kann auch nur auf 124 Meter springen, da aber Stefan Rettenegger schon einige Meter auf der Schanze liegen ließ, ist der Abstand nach vorne schon deutlich. Mit 224,4 Punkten reiht sich Österreich auf dem fünften Rang ein und hat 29 Sekunden Rückstand auf Deutschland.

Skibergsteigen (M): Die Männer sind dran Erst geht es aus Skiern bergauf, dann zu Fuß die Treppe hoch mit den Brettern im Gepäck. Dann wird nochmal auf Ski geklettert ehe es in die finale Abfahrt geht. Der erste Vorlauf der Männer wird von einem spanischen Duo dominiert. Oriol Cradona Coll und Ot Ferrer Martinez ziehen weiter und nehmen den Franzosen Pablo Giner Dalmasso mit. Im zweiten Run ist gleich der Schweizer Jon Kistler dran, im dritten starten der Deutsche Finn Hösch und der Schweizer Arno Lietha.

Nordische Kombination (M): Geiger legt nach Im Springen der Nordischen Kombinierer wechselt die Führung beim zweiten Sprung fast nach jedem Athleten. Erst setzt sich Japan an die Spitze, dann fliegt Finnland vorbei und dann bringt Jens Lurås Oftebro Norwegen in Führung. Dann ist Vinzenz Geiger dran und fliegt auf gute 124,5 Meter. Damit behalten die deutschen Kombinierer die Führung und haben 13 Sekunden Vorsprung auf Norwegen. Stark!

Curling (M): Deutschland verteidigt stark Im vierten End verteidigen die deutschen Curler sich gegen China gut, gewähren den Asiaten nur einen Stein und kriegen damit bei einer 3:2-Führung den Hammer zurück. Norwegen zieht gegen Kanada weiter davon und führt schon mit 7:2, die Schweiz dominiert gegen Italien mit 4:1 und Tschechien hat sich im Kellerduell gegen Schweden auf 5:2 abgesetzt.

Nordische Kombination (M): Österreich kann nicht kontern Was macht nun Stefan Rettenegger? Der Österreicher beendet die erste Gruppe und lässt unten einiges liegen. Der 24-Jährige hatte eigentlich ganz gute Bedingungen, muss aber schon bei 116 Metern landen. Damit reiht sich Österreich auf Rang sechs ein und hat aktuell 28 Sekunden Rückstand.

Nordische Kombination (M): Deutschland in Führung! Zunächst bringt Andreas Skoglund Team Norwegen in FÜhrung, doch direkt danach ist Johannes Rydzek dran. Er zeigt nicht ganz so einen guten Sprung wie im Probedurchgang, doch Rydzek kommt sauber vom Tisch und segelt auf starke 123 Meter. Er freut sich sichtlich und setzt sich mit 122 Punkten auf Rang eins. Stark!

Skibergsteigen (F): Keine Chance für Euringer Im dritten Vorlauf der Skibergsteigerinnen ist die zweite deutsche Teilnehmerin Helena Euringer gefordert. die 19-Jährige fällt beim souveränen Sieg der Italienerin Giulia Murada früh zurück und muss sich am Ende mit dem fünften Rang begnügen. Auch Asienmeisterin Cidan Yuzhen muss überraschend die Segel streichen, während die Spanierinnen Ana Alonso Rodriguez und Maria Costa Diaz ins Halbfinale einziehen.

Nordische Kombination (M): USA aktuell vorne Eero Hirvonen tat sich im Probedurchgang noch sehr schwer, doch in den Einzelwettbewerben zeigte er sein Können und holte von der Normalschanze die Bronzemedaille. Nun geht es für den Finnen auf 118 Meter und Rang drei. Vorne liegen die USA, für die Niklas Malacinski seine Klasse auf der Großschanze mal wieder gezeigt und 120 Meter verbucht hat.

Skibergsteigen (F): Fatton kommt locker weiter Die Schweiz hat mit der zweifachen Weltmeisterin Marianne Fatton im Skibergsteigen auch ein ganz heißes Eisen im Feuer. Die 30-Jährige dominiert den zweiten Vorlauf klar, checkt knapp vor der Französin Margot Ravinel ein und zieht so ins Halbfinale ein. Das dritte Ticket sichert sich die Slowakin Marianna Jagercikova.

Curling (M): Norwegen auf Halbfinalkurs Genau wie die Italiener im Duell mit der Schweiz haben auch die Norweger das Erreichen des Halbfinales in der eigenen Hand. Ein Sieg gegen die bereits qualifizierten Kanadier und Norwegen spielt um die Medaillen. Und die Skandinavier legen furios los und sichern sich in den ersten drei Ends eine stattliche 5:1-Führung. In allen anderen Partien steht es aktuell 3:1. Deutschland führt gegen die Schweiz, Tschechien gegen Schweden und die Schweiz gegen Italien.

Skibergsteigen (F): Paller zieht weiter Im ersten Lauf setzt sich die Französin Emily Harrop ab und qualifiziert sich als erste Skibergsteigerin für das Halbfinale. Einige Sekunden dahinter checken Tatjana Paller und die Schweizerin Caroline Ulrich gemeinsam und mit klarem Vorsprung auf die Konkurrenz ein und ziehen ebenfalls eine Runde weiter.

Skibergsteigen (F): Die Vorläufe sind unterwegs Soeben hat das Skibergsteigen seine olympische Premiere gefeiert. Los geht es mit den Vorläufen der Frauen. In drei Durchgängen qualifizieren sich je die ersten drei von sechs Teilnehmerinnen und dazu die schnellsten drei Lucky Loser für das Halbfinale. Deutschlands Medaillenhoffnung Tatjana Paller startet im ersten Vorlauf, Helena Euringer im dritten.

Nordische Kombination (M): Die Favoriten Im Teamsprint gibt es gleich mehrere Teams die für die Olympia-Medaillen in Frage kommen. Neben dem deutschen Team mit Geiger und Rydzek zählen auch die Österreicher mit Johannes Lamparter und Stefan Rettenegger, sowie die Norweger zu den Topfavoriten. Auch Finnland, das mit Eero Hirvonen und Ilkka Herola bereits zwei Bronzemedaillen gewonnen hat, sollte bei guten Sprüngen auf jeden Fall ein Wörtchen um Edelmetall springen. Auch das japanische Team, das aus Routinier Akito Watabe und dem starken Springer Ryota Yamamoto besteht, hat Außenseiterchancen.

Curling (M): Deutschland punktet doppelt Da sind die angepeilten zwei Punkte für das deutsche Curling-Team! Nach einem Fehler der Chinesen, die ihren Stein nicht bestliegend ins Haus kriegen, kann Benjamin Kapp einen souveränen Takeout spielen und dafür sorgen, dass zwei deutsche Steine punkten würden. China kann nur noch Schadensbegrenzung betreiben und muss die zwei Steine abgeben.

Nordische Kombination (M): Der Teamsprint im Überblick Der Teamsprint wurde in diesem Jahr im Weltcup nicht ein einziges Mal ausgetragen, ersetzt bei den Olympischen Spielen aber den Teamwettbewerb. Der letzte Weltmeistertitel wurde 2021 ausgekämpft. Damals holte Österreichs Johannes Lamparter mit Lukas Greiderer vor Norwegen und Deutschland den Titel. Insgesamt besteht ein Team aus zwei Athleten, die zuerst jeder einen Sprung von der Schanze absolvieren müssen. Die beiden Sprünge werden zusammen addiert und dann stehen für beide Athleten 7,5 Kilometer auf der Langlaufstrecke an. Dabei wird nach jeder Runde zwischen den beiden Kombinierern gewechselt und welches Team am Ende als Erstes die Ziellinie überquert, gewinnt die Goldmedaille.

Curling (M): Deutschland kriegt den Hammer zurück Auch die Chinesen können im zweiten End nur einen einzelnen Stein verbuchen und damit wandert der Hammer zurück zum deutschen Team. Können Marc Muskatewitz & Co. diesmal mehr aus dem Recht des letzten Steins machen? Kanada hat parallel gegen Norwegen auf 1:3 verkürzt, Tschechien führt gegen Schweden mit 1:0.

Nordische Kombination (M): Der Teamsprint steht an In der Nordischen Kombination steht heute der Teamsprint auf dem Programm. Die Proberunde für das Springen von der Großschanze ist bereits unterwegs. Ab 10 Uhr läuft das Skispringen, die Medaillenentscheidung fällt dann ab 14 Uhr in der Loipe in einer 2x7,5km-Langlaufstaffel, in der die beiden Athleten sich abwechseln. Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek gehen für das deutsche Olympiateam auf Medaillenjagd.

Curling (M): Erster Punkt an Deutschland Auf dem Curling-Eis haben sich die deutschen Männer um Skip Marc Muskatewitz im ersten End den ersten Stein gesichert und für die Führung gegen China gesorgt. Die Schweizer haben gegen Italien gleich zwei Steine vorgelegt, Norwegen gegen Kanada sogar drei.

Curling (M): Letzter Auftritt der deutschen Männer Nach den gestrigen Niederlagen gegen die USA (6:8) und Großbritannien (4:9) mussten die deutschen Curler ihren Medaillentraum begraben, denn das Halbfinale der besten Teams ist nicht mehr zu erreichen. Gegen die ebenfalls bereits ausgeschiedenen Chinesen soll nun zum Abschluss trotzdem noch ein Sieg her. Die bisher makellosen Schweizer treffen im letzten Gruppenspiel parallel auf Italien, das im Kampf ums Halbfinale noch punkten muss. Schweden misst sich mit Tschechien und Norwegen trifft auf Kanada.

Der deutsche Olympiatag Los geht es heute schon ab 9:05 Uhr wieder beim Curling, wo die deutschen Männer ihr abschließendes Gruppenspiel gegen China bestreiten. Das Halbfinale ist dabei leider schon außer Reichweite. Ab 9:50 Uhr startet dann das erwähnte Skibergsteigen, wo Tatjana Paller und Helena Euringer bei den Frauen und Finn Hösch bei den Männern für Deutschland im Einsatz sind und ab 10 Uhr geht es bei der Nordischen Kombination im Teamsprint zur Sache. Am Nachmittag sind die Augen beim Eisschnelllauf auf Youngster Finn Sonnekalb und die anderen deutschen Teilnehmer Hendrik Dombek und Moritz Klein gerichtet.