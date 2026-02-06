Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind in vollem Gange! Täglich kämpfen rund 2.900 Athletinnen und Athleten aus über 90 Nationen in 16 Sportarten mit insgesamt 116 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze.

Olympia 2026 in Mailand und Cortina läuft! Mit unserem Liveticker verpasst ihr keine Medaillenentscheidung.

Verfolgt live die Ergebnisse, Zwischenstände und Kommentare zu den Wettkämpfen, erfahrt sofort, wenn Team D eine Medaille holt oder ein Favorit patzt. Der Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Liveticker Olympia heute: Welche Entscheidungen stehen an?

Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo stehen heute unter anderem im Slalom und Super-Team-Springen der Männer einige Medaillenentscheidungen auf dem Plan. Im Eishockey bestreiten die Frauen-Teams die beiden Halbfinalspiele. Hier wissen wir am späten Abend, wer sich im Match um Gold gegenüberstehen wird.

Heutige Medaillenchancen Deutschlands

Im Skispringen gehen die beiden deutschen Athleten Philipp Raimund und Andreas Wellinger als Mitfavoriten im Super-Team-Wettbewerb um Medaillen ins Rennen.

Beim Alpinen Ski-Slalom am Montag zählt Linus Straßer zumindest zum erweiterten Kreis der Anwärter auf Edelmetall. Im Ski-Weltcup liegt Straßer in der Slalom-Wertung immerhin aktuell auf Rang 12.

Im Monobob hat Deutschland durch Laura Nolte beste Chancen auf eine Medaille, vielleicht sogar Gold. Nach zwei von vier Läufen führt sie.

Im Eiskunstlauf greifen nach einem herausragenden Kurzprogramm die besten deutschen Paarläufer Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin in Mailand nach der Goldmedaille.

Alle weiteren Infos zu Zeitplan, deutschen Medaillenchancen, Stars und Ergebnissen findet ihr auf unserer großen Olympia-2026-Seite auf ran.de. Bleibt dran - die Spiele werden spannend!