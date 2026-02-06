- Anzeige -
- Anzeige -
Winterspiele kostenlos auf Joyn streamen!

Olympia LIVE: Hase/Volodin greifen nach Gold im Eiskunstlauf - der Tag im Liveticker

  • Aktualisiert: 15.02.2026
  • 15:59 Uhr
  • ran.de, SID

Olympia 2026 in Mailand und Cortina läuft! Mit unserem Liveticker verpasst ihr keine Medaillenentscheidung.

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind in vollem Gange! Täglich kämpfen rund 2.900 Athletinnen und Athleten aus über 90 Nationen in 16 Sportarten mit insgesamt 116 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze.

- Anzeige -
- Anzeige -

Liveticker Olympia heute: Welche Entscheidungen stehen an?

12:42 Uhr: Shorttrack Frauen 1000 Meter, A-Finale
13:30 Uhr: Ski Alpin, Slalom Männer, 2. Lauf
20:00 Uhr: Eiskunstlauf - Paarlauf Kür
20:17 Uhr: Ski Freestyle, Frauen Big-Air, Finale - 3. Lauf
20:20 Uhr: Skispringen Männer, Super Team - Finalrunde
21:04 Uhr: Bob Frauen Mono, 4. Lauf

Verfolgt live die Ergebnisse, Zwischenstände und Kommentare zu den Wettkämpfen, erfahrt sofort, wenn Team D eine Medaille holt oder ein Favorit patzt. Der Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

- Anzeige -
- Anzeige -

Olympia 2026 live: Aktueller Liveticker – alle Highlights heute im Überblick

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Ein herzliches Willkommen zum Konferenzticker
Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo stehen heute unter anderem im Slalom und Super-Team-Springen der Männer einige Medaillenentscheidungen auf dem Plan. Im Eishockey bestreiten die Frauen-Teams die beiden Halbfinalspiele. Hier wissen wir am späten Abend, wer sich im Match um Gold gegenüberstehen wird.
imago images 1071296883
Olympische Winterspiele

Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn streamen

Hier im kostenfreien Eurosport-Stream auf Joyn

- Anzeige -

Heutige Medaillenchancen Deutschlands

Im Skispringen gehen die beiden deutschen Athleten Philipp Raimund und Andreas Wellinger als Mitfavoriten im Super-Team-Wettbewerb um Medaillen ins Rennen.

Beim Alpinen Ski-Slalom am Montag zählt Linus Straßer zumindest zum erweiterten Kreis der Anwärter auf Edelmetall. Im Ski-Weltcup liegt Straßer in der Slalom-Wertung immerhin aktuell auf Rang 12.

Im Monobob hat Deutschland durch Laura Nolte beste Chancen auf eine Medaille, vielleicht sogar Gold. Nach zwei von vier Läufen führt sie.

Im Eiskunstlauf greifen nach einem herausragenden Kurzprogramm die besten deutschen Paarläufer Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin in Mailand nach der Goldmedaille.

Alle weiteren Infos zu Zeitplan, deutschen Medaillenchancen, Stars und Ergebnissen findet ihr auf unserer großen Olympia-2026-Seite auf ran.de. Bleibt dran - die Spiele werden spannend! Und: Olympia 2026: Die Monatsgehälter der deutschen Sportstars

Mehr News und Videos
Medaillen für Olympia vorgestellt
News

Medaillenspiegel Olympia 2026: Wo liegt Deutschland?

  • 15.02.2026
  • 23:46 Uhr
imago images 1072070171
News

Eishockey bei Olympia 2026 heute live: Turnier der Männer im Free-TV und Joyn-Stream

  • 15.02.2026
  • 23:46 Uhr
imago images 1072100975
News

Skispringen heute live: Super Team Großschanze - Übertragungen im Free-TV und Joyn-Livestream

  • 15.02.2026
  • 23:45 Uhr
Neureuther
News

Olympia 2026: Kommentatoren, Moderatoren und Experten im deutschen Free-TV und Livestream

  • 15.02.2026
  • 22:18 Uhr
imago images 1071296881
News

Olympia 2026: Termine, Austragungsorte, Sportarten, Tickets und TV-Übertragung im Überblick

  • 15.02.2026
  • 21:21 Uhr
Heraskewytsch und sein HelmUpdate
News

Nach Ausschluss: Heraskewytsch gibt nicht auf

  • 15.02.2026
  • 20:34 Uhr
Grotheer
News

Sofort nach Medaille: Olympia-Held verkündet Karriereende

  • 15.02.2026
  • 19:49 Uhr
imago images 1072645999
News

Olympia 2026: Die deutschen Medaillen-Gewinner

  • 15.02.2026
  • 19:40 Uhr
imago images 1072157786
News

Internet-Hetze bei Olympia: DOSB schlägt Alarm

  • 15.02.2026
  • 17:47 Uhr
DRAISAITL Leon Team GER Eishockey Vorrunde Spiel Deutschland - Daenemark Olympics - Olympische Winterspiele 2026 Mailand - Cortina 06 - 22 Februar 2026 in Italien am 12.02.2026 in Mailand *** DRAIS...
News

Hammerlose drohen: So schmerzhaft ist die Lettland-Pleite

  • 15.02.2026
  • 16:55 Uhr