Olympia LIVE: Zweimal Medaillen-Chancen für Deutschland im Biathlon - der Tag im Liveticker
- Aktualisiert: 15.02.2026
- 00:00 Uhr
- ran.de, SID
Olympia 2026 in Mailand und Cortina läuft! Mit unserem Liveticker verpasst ihr keine Medaillenentscheidung.
Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind in vollem Gange! Täglich kämpfen rund 2.900 Athletinnen und Athleten aus über 90 Nationen in 16 Sportarten mit insgesamt 116 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze.
Liveticker Olympia heute: Welche Entscheidungen stehen an?
11:15 Uhr: Biathlon 12,5 km Verfolgung Männer
11:46 Uhr: Ski Freestyle Dual Moguls Männer, Finale
12:00 Uhr: Skilanglauf 4 x 7,5 km Staffel Männer
13:30 Uhr: Ski alpin Riesenslalom Frauen, 2. Lauf
14:35 Uhr: Snowboard Cross Mixed Team
14:45 Uhr: Biathlon 10 km Verfolgung Frauen
17:03 Uhr: Eisschnelllauf 500 m Frauen
18:00 Uhr: Skeleton Mixed Team
19:57 Uhr: Skispringen Großschanze Frauen, 2. Durchgang
Verfolgt live die Ergebnisse, Zwischenstände und Kommentare zu den Wettkämpfen, erfahrt sofort, wenn Team D eine Medaille holt oder ein Favorit patzt. Der Ticker wird fortlaufend aktualisiert.
Olympia 2026 live: Aktueller Liveticker – alle Highlights heute im Überblick
Heutige Medaillenchancen Deutschlands
In den Verfolgungsrennen müssen die deutsche Biathleten Aufholjagden starten. Bei den Männern startet Philipp Horn als Zehnter mit knapp einer Minute Rückstand auf die Medaillen, Franziska Preuß liegt bei den Frauen als Siebte rund 40 Sekunden hinter dem Bronzerang.
Bei der Premiere des Skeleton Mixed Teams zählen die deutschen Athleten nach vier Medaillen in den Einzel-Wettbewerben zu den Medaillen-Anwärtern. Zwei Tandems werden für das Team D in den Eiskanal gehen, womit also auch erneut zweimal Edelmetall drin ist.
Eine Premiere wartet auch auf die Skispringerinnen, die erstmals einen Einzel-Olympia-Wettbewerb von der Großschanze austragen. Medaillen-Hoffnungen tragen aus deutscher Sicht Selina Freitag, Agnes Reisch und Katharina Schmid mit hinauf auf den Bakken.
Alle weiteren Infos zu Zeitplan, deutschen Medaillenchancen, Stars und Ergebnissen findet ihr auf unserer großen Olympia-2026-Seite auf ran.de. Bleibt dran - die Spiele werden spannend! Und: Olympia 2026: Die Monatsgehälter der deutschen Sportstars