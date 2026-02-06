Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind in vollem Gange! Täglich kämpfen rund 2.900 Athletinnen und Athleten aus über 90 Nationen in 16 Sportarten mit insgesamt 116 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze.

Olympia 2026 in Mailand und Cortina läuft! Mit unserem Liveticker verpasst ihr keine Medaillenentscheidung.

Verfolgt live die Ergebnisse, Zwischenstände und Kommentare zu den Wettkämpfen, erfahrt sofort, wenn Team D eine Medaille holt oder ein Favorit patzt. Der Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Bereits in der ersten Hälfte dieses Turniertages der XXV. Olympischen Winterspiele werden zahlreiche Medaillen vergeben. In Ski Freestyle (F), Biathlon-Verfolgung, Langlauf-Staffel (M) und Riesenslalom (F) wird es bis zum frühen Nachmittag neue Olympia-Siegerinnen und -Sieger geben. Ab dem frühen Abend folgen unter anderem die Skispringerinnen von der Großschanze. Neben weiteren Partien kommt es im Eishockey-Turnier heute unterdessen zum Spiel zwischen den USA und Deutschland.

Heutige Medaillenchancen Deutschlands

In den Verfolgungsrennen müssen die deutsche Biathleten Aufholjagden starten. Bei den Männern startet Philipp Horn als Zehnter mit knapp einer Minute Rückstand auf die Medaillen, Franziska Preuß liegt bei den Frauen als Siebte rund 40 Sekunden hinter dem Bronzerang.

Bei der Premiere des Skeleton Mixed Teams zählen die deutschen Athleten nach vier Medaillen in den Einzel-Wettbewerben zu den Medaillen-Anwärtern. Zwei Tandems werden für das Team D in den Eiskanal gehen, womit also auch erneut zweimal Edelmetall drin ist.

Eine Premiere wartet auch auf die Skispringerinnen, die erstmals einen Einzel-Olympia-Wettbewerb von der Großschanze austragen. Medaillen-Hoffnungen tragen aus deutscher Sicht Selina Freitag, Agnes Reisch und Katharina Schmid mit hinauf auf den Bakken.

Alle weiteren Infos zu Zeitplan, deutschen Medaillenchancen, Stars und Ergebnissen findet ihr auf unserer großen Olympia-2026-Seite auf ran.de. Bleibt dran - die Spiele werden spannend!