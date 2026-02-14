Olympia 2026 in Mailand und Cortina
Olympia-Debakel - Experte glaubt an Malinin: "Wird noch stärker zurückkommen"
- Aktualisiert: 14.02.2026
- 14:34 Uhr
Nach dem Eiskunstlauf-Debakel rund um Topfavorit Ilia Malinin glaubt TV-Experte Daniel Weiss an eine schnelle Rückkehr des 21-Jährigen.
Der frühere Eiskunstläufer und "ARD"-Experte Daniel Weiss ist überzeugt, dass Ilia Malinin sich trotz seiner völlig verpatzten Olympia-Kür und dem Absturz auf Platz acht wieder berappelt - und die Szene auch weiterhin bestimmen wird.
"Wir werden ihn wiedersehen. Da bin ich mir sicher, er ist 21 Jahre alt und er hat noch locker zwei olympische Zyklen vor sich. Der wird daraus lernen und noch stärker zurückkommen", sagte Weiss am Samstag.
Am Abend zuvor hatte der 57-Jährige die Kür-Entscheidung bei den Männern live kommentiert - und war selbst ungläubig, dass der Top-Favorit aus den USA einen totalen Einbruch erlebte und ihm kaum ein Sprung gelang.
Malinin weiterhin das Maß aller Dinge
"Ich habe wirklich Sorge darum, dass er das gut verarbeiten kann. Ich hoffe, er hat ein gutes Umfeld, das ihn auffängt", sagte Weiss. Malinin habe "plötzlich Angst bekommen" und einen Druck gespürt, "den er am Anfang der Spiele nicht hatte".
Dennoch bleibe der Vierfach-Springer "der Maßstab aller Dinge", so Weiss: "Ich meine, wenn man die Konkurrenz gestern gesehen hat: Ganz viele Fehler von der ersten Sekunde des Wettbewerbs an. Er baut den Druck auf die Konkurrenz auf und bestimmt das Tempo. Und gestern ist er an seinem eigenen Tempo gescheitert."