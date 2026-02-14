Nach dem Eiskunstlauf-Debakel rund um Topfavorit Ilia Malinin glaubt TV-Experte Daniel Weiss an eine schnelle Rückkehr des 21-Jährigen.

Der frühere Eiskunstläufer und "ARD"-Experte Daniel Weiss ist überzeugt, dass Ilia Malinin sich trotz seiner völlig verpatzten Olympia-Kür und dem Absturz auf Platz acht wieder berappelt - und die Szene auch weiterhin bestimmen wird.

"Wir werden ihn wiedersehen. Da bin ich mir sicher, er ist 21 Jahre alt und er hat noch locker zwei olympische Zyklen vor sich. Der wird daraus lernen und noch stärker zurückkommen", sagte Weiss am Samstag.

Am Abend zuvor hatte der 57-Jährige die Kür-Entscheidung bei den Männern live kommentiert - und war selbst ungläubig, dass der Top-Favorit aus den USA einen totalen Einbruch erlebte und ihm kaum ein Sprung gelang.