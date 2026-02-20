Bei den Olympischen Winterspielen kommt es im Shorttrack zu einer schlimmen Szene. Eine Athletin wird von einer Kufe im Gesicht verletzt.

Schlimme Bilder beim Shorttrack: Die Polin Kamila Sellier ist bei einem Sturz bei den Olympischen Winterspielen in Mailand von einer Kufe im Gesicht erwischt worden.

Die 25-Jährige kam während des Viertelfinals über 1500 m in einer Kurve zu Fall, eine Gegnerin traf sie unbeabsichtigt unter dem linken Auge. Das Rennen wurde umgehend unterbrochen, Sellier musste minutenlang behandelt und anschließend mit einer Trage abtransportiert werden.

Auf dem Eis blieb eine Blutspur zurück. "Die Schnittwunde an der Wange ist bereits genäht. Das Jochbein ist höchstwahrscheinlich verletzt. Es besteht eine deutliche Schwellung. Das Auge ist geschwollen, und es ist schwer zu sagen, was genau damit los ist, bis eine gründliche Untersuchung durchgeführt wurde", sagte Konrad Niedzwiedzki, Chef de Mission der Polen.