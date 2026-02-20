Das Eishockey-Turnier bei den Olympischen Winterspielen endet mit dem Traumfinale unzähliger Fans.

Das Traumfinale ist perfekt: Die Erzrivalen Kanada und USA spielen beim Eishockey-Turnier der Olympischen Winterspiele in Mailand um die prestigeträchtige Goldmedaille.

Rekordchampion Kanada um Superstar Connor McDavid und den verletzten Kapitän Sidney Crosby gewann im Halbfinale nach einem späten Comeback mit 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) gegen Peking-Olympiasieger Finnland, die US-Amerikaner folgten mit einem 6:2 (2:0, 3:0, 1:1) gegen Deutschland-Schreck Slowakei.

Das Eishockey-Finale ist traditionell die letzte Entscheidung der Winterspiele. Das Auftaktbully fällt knapp sechs Stunden vor Beginn der Schlussfeier am Sonntag um 14.10 Uhr.

Das Prestigeduell der Nordamerikaner drohte zunächst zu platzen, die Kanadier legten einen Fehlstart in ihre Partie hin. Finnlands Top-Star Mikko Rantanen (17.) nutzte ein Powerplay zur Führung, Erik Haula (24.) erhöhte in Unterzahl. Sam Reinhart (35.), Shea Theodore (51.) und Nathan MacKinnon (60.) drehten das Spiel für den Gold-Favoriten aber noch - letztlich verdient.