Olympische Winterspiele live auf Joyn

Zweier- und Viererbob bei Olympia 2026 live: Die Entscheidung im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • Aktualisiert: 20.02.2026
  • 23:18 Uhr
  • Julian Huter

Vom 6. bis 22. Februar 2026 finden in Mailand und Cortina d’Ampezzo die Olympischen Winterspiele statt. ran gibt alle wichtigen Informationen zu den Wettbewerben im Bobsport bei Olympia.

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind in vollem Gange. Die Bobsport-Wettkämpfe werden im Cortina Sliding Centre in Cortina d’Ampezzo ausgetragen

ran versorgt euch mit den wichtigsten Informationen rund um die Bob-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2026.

Olympia 2026: Welche Wettbewerbe gibt es im Bob?

Bei den Olympischen Winterspielen 2026 werden vier Entscheidungen im Bobsport vergeben:

  • Monobob Frauen
  • Zweierbob Frauen
  • Zweierbob Männer
  • Viererbob Männer

Die Disziplin erfordert Präzision, Kraft und Teamwork – Geschwindigkeiten von über 140 km/h sind üblich, und Deutschland gilt als Dominator mit mehreren Goldfavoriten.

Olympia 2026: Wann findet das erste Bob-Rennen statt?

Das erste Rennen im Bobsport bei den Olympischen Winterspielen 2026 war der Monobob Frauen am 15. Februar. Für die kommenden Tage (21. und 22. Februar) stehen der Viererbob Männer und das Finale des Zweierbob Frauen an – mit hohen Medaillenchancen für Team D.

Bobsport bei Olympia: Der Zeitplan

Bob-Zeitplan bei Olympia (Medaillenentscheidungen fett markiert)

  • 21. Februar – Viererbob Männer, Läufe 1 und 2 - ab 10 Uhr
  • 21. Februar – Zweierbob Frauen, Läufe 3 und 4 - ab 19 Uhr, Medaillenentscheidung gegen 21:15 Uhr
  • 22. Februar – Viererbob Männer, Läufe 3 und 4 - ab 10 Uhr, Medaillenentscheidung gegen 12:30 Uhr

Die Bob-Wettkämpfe finden vom 15. bis 22. Februar statt – alle Entscheidungen werden im Cortina Sliding Centre ausgetragen. Besonders im Viererbob Männer (Francesco Friedrich & Co.) und Zweierbob Frauen (z. B. Kim Kalicki/Laura Nolte) hat Deutschland exzellente Goldchancen.

Bob heute live: Laufen die Wettbewerbe im Free-TV?

Ja! Die ARD und das ZDF zeigen die Bobsport-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2026 abwechselnd im öffentlich-rechtlichen Free-TV. Besonders bei Medaillenentscheidungen und starken deutschen Athleten sind Live-Übertragungen im Hauptprogramm geplant.

Die Bob-Rennen kostenlos auf Joyn sehen

Die Übertragungen von ARD und ZDF zu den Bob-Wettkämpfen lassen sich kostenfrei auf Joyn streamen. Zusätzlich bietet ran.de über Joyn den kostenlosen Eurosport-Livestream an – ein großer Vorteil, denn Eurosport-Streams sind sonst meist kostenpflichtig. So könnt ihr viele Bob-Entscheidungen live und ohne Zusatzkosten mitverfolgen, egal ob Zweierbob Frauen-Finale oder der spannende Viererbob Männer.

260220 Axel Brown of Trinidad and Tobago in a 4-man bobsleigh official training session during day 14 of the 2026 Winter Olympics on February 20, 2026 in Cortina. Photo: Jon Olav Nesvold BILDBYRAN ...

Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn streamen

Hier im kostenfreien Eurosport-Stream auf Joyn

Rodeln in Cortina: Gibt es einen Liveticker

Einen Liveticker zu den Olympia-Wettbewerben im Bobsport gibt’s wie gewohnt auf ran.de.

Alle weiteren Infos zu Zeitplan, deutschen Medaillenchancen, Stars und Ergebnissen findet ihr auf unserer großen Olympia-2026-Seite auf ran.de. Bleibt dran – die Spiele werden spannend!

