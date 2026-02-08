Die mit einem Kreuzbandriss gestartete Lindsey Vonn stürzte bei der Olympia-Abfahrt in Cortina d'Ampezzo schwer und sorgte für Entsetzen. Hier findet ihr alle News zur US-Amerikanerin. Für Lindsey Vonn war der Traum von einer Olympia-Medaille nach nur 13 Sekunden geplatzt. Die US-Amerikanerin stürzte bei der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo an der ersten kritischen Stelle schwer. Olympia HIER IM LIVESTREAM auf Joyn

Den Medaillenspiegel der Olympischen Spiele 2026 Vonn, die auf der Olimpia delle Tofane mit einem Kreuzbandriss an den Start gegangen war, schrie, blieb im Schnee liegen und musste nach gut 15 Minuten Behandlung per Hubschrauber abtransportiert werden. ran zeigt die neuesten News rund um Lindsey Vonn im Ticker.

+++ 20. Februar, 10:22 Uhr: Vonns Schwester mit speziellem Dank und "Dating-Rat" +++ Spezieller Dank an das Krankenhauspersonal in Italien: Lindsey Vonns Schwester Karin Kildow richtete via Instagram "ein großes Lob an all die wirklich netten und fürsorglichen Ärzte und Krankenschwestern, die Lindsey geholfen haben". Dann schrieb sie zu Clips, die die männliche Belegschaft zeigen: "Löscht eure Dating-Apps und geht in die italienische Notaufnahme." Der Post nähert sich inzwischen der 300.000-Likes-Marke. Kurz zuvor hatte sie ein Foto gepostet, das sie am Krankenbett ihrer Schwester zeigt. "Ich glaube fest daran, dass alles im Leben einen Sinn hat und dass es immer etwas Positives gibt, auch wenn es anfangs schwer zu erkennen ist. Vielen Dank an alle, die mir so liebe und aufmunternde Nachrichten öffentlich und privat geschickt haben. Ich bin unglaublich stolz auf dich, Lindsey Vonn… Wir sind immer für dich da, egal was passiert."

+++ 17. Februar, 19:56 Uhr: Vonn meldet sich mit emotionalen Worten aus der Heimat +++ Lindsey Vonn ist zwar noch nicht aus dem Krankenhaus entlassen worden - hat es dafür aber immerhin wieder in ihre Heimat geschafft. Mit einem emotionalen Instagram-Beitrag zeigt sie sich, wie sie auf einer Trage liegend von Italien in die USA geflogen wurde.

Darin schreibt sie: "Ich bin seit über einer Woche nicht mehr auf den Beinen gewesen… seit meinem Rennen liege ich bewegungsunfähig im Krankenhausbett. Und obwohl ich noch nicht stehen kann, fühlt es sich fantastisch an, wieder zu Hause zu sein." "Ich bin so dankbar für das gesamte medizinische Personal, das mir geholfen hat, nach Hause zu kommen - und ich freue mich wirklich sehr auf meine nächste Operation, wenn der 'X-Fix' aus meinem Bein entfernt wird und ich mich endlich wieder mehr bewegen kann", so Vonn weiter.

+++ 10. Februar, 12:56 Uhr: Vonn-Trainer mit emotionaler Botschaft +++ Nach dem schweren Sturz von Lindsey Vonn hat sich ihr Trainer Aksel Lund Svindal zu Wort gemeldet. Via "Instagram" ließ er sie wissen: "Lindsey, du bist unglaublich mutig. Du inspirierst sowohl die Menschen, die deinen Weg verfolgen, als auch uns, die jeden Tag eng mit dir arbeiten." Zum Unfall auf der Olympia-Abfahrt sagte Svindal: "Wahre Charaktere erkennt man in den schweren Momenten". Denn Vonn soll vor ihrem Abflug mit dem Hubschrauber noch eine Nachricht an ihr Team gegeben haben: "Gratuliert Breezy zu einem guten Lauf". Teamkollegin Breezy Johnson gewann die Goldmedaille und lag zu diesem Zeitpunkt bereits vorne. Auch interessant: Die Monatsgehälter der deutschen Olympia-Stars - Leon Draisaitl kassiert Millionen

+++ 10. Februar, 09:13 Uhr: Lindsey Vonn erhält Rückendeckung +++ Lindsey Vonn erhält in den sozialen Medien viel Unterstützung nach ihrer nächsten schweren Verletzung. Auch in der Sport-Welt war der Respekt und die Anerkennung groß. Knapp 50.000 Kommentare häuften sich in der ersten Nacht unter ihrem Instagram-Post. Tennis-Superstar Jannik Sinner und Vonns sportliche Rivalin Sofia Goggia (beide Italien) kommentierten mit einem Herz. US-Tennisstar Coco Gauff und Sprinterin Allyson Felix nannten Vonn "inspirierend". Von ihrer Teamkolleginnen Paula Moltzan und Nina O'Brien gab es ebenfalls Unterstützung. Auch viele deutsche Sportlerinnen und Sportler, darunter Silbermedaillengewinnerin Emma Aicher, sendeten Genesungswünsche. "Das tut mir unheimlich leid für Lindsey. Es ist einfach schade, weil sie so viel investiert hat und mit so viel Herz zurückgekommen ist", sagte die dreimalige deutsche Olympiasiegerin Maria Riesch, die sich einst spannende Rennen mit Vonn geliefert hatte, der "Bild". "Gerade bei Olympia wünscht man niemandem, dass so etwas passiert. Ich hoffe wirklich, dass sie schnell wieder auf die Beine kommt." "Lindsey wird von Olympia nicht mit einer Medaille heimfahren. Sie wird mit dem Herz eines Champions heimkehren", schrieb US-Schauspielstar Arnold Schwarzenegger in den Sozialen Medien. "Danke Arnie", antwortete Vonn in der Nacht bei "X". Auch interessant: Olympia 2026: Lindsey Vonn nach Sturz operiert - so reagiert Markus Wasmeier. Und: Olympia 2026: Philipp Raimund - Der unwahrscheinliche Skisprung-Champion mit Höhenangst und ohne Sieg

+++ 9. Februar, 22:53 Uhr: Lindsey Vonn meldet sich zu Wort: "Bereue nichts" +++ Einen Tag nach ihren schlimmen Sturz beim olympischen Abfahrtsrennen hat sich Lindsey Vonn aus dem Krankenhaus zu Wort gemeldet. "Gestern ist mein olympischer Traum nicht so geendet, wie ich es mir erträumt hatte. Es war kein märchenhaftes Happy End, sondern einfach nur das Leben. Ich habe es gewagt, zu träumen und habe hart dafür gearbeitet, diesen Traum zu verwirklichen. Denn im Ski-Alpinski kann der Unterschied zwischen einer perfekten Linie und einer katastrophalen Verletzung nur einige Zentimeter betragen", schrieb die Amerikanerin bei Instagram. "Ich war einfach einige Zentimeter zu eng auf meiner Linie, als sich mein rechter Arm im Tor verfing, mich verdrehte und zu meinem Sturz führte. Meine Kreuzbandverletzung und frühere Verletzungen hatten überhaupt nichts mit meinem Sturz zu tun. Leider habe ich mir eine komplexe Schienbeinfraktur zugezogen, die derzeit stabil ist, aber mehrere Operationen erfordern wird, um sie richtig zu behandeln", erklärte Vonn weiter. "Auch wenn der gestrige Tag nicht so endete, wie ich es mir erhofft hatte, und trotz der starken körperlichen Schmerzen, die er verursacht hat, bereue ich nichts. Gestern am Start zu stehen, war ein unglaubliches Gefühl, das ich nie vergessen werde. Zu wissen, dass ich dort stand und die Chance hatte zu gewinnen, war an sich schon ein Sieg. Ich wusste auch, dass Rennen fahren ein Risiko ist. Es war schon immer ein unglaublich gefährlicher Sport und wird es auch immer bleiben", führte der Wintersport-Star in dem langen Post weiter aus. Die 41-Jährige gab sich schon wieder gewohnt kämpferisch. "Ich hoffe, wenn ihr was aus meiner Reise mitnehmen könnt, dann ist es, dass ihr alle den Mut haben sollt, Großes zu wagen. Das Leben ist zu kurz, um keine Risiken einzugehen. Denn das einzige Versagen im Leben ist, es nicht zu versuchen", schrieb Vonn und schloss ihre Ausführungen mit einem Herzchen und ihren Initialen "LV". Auch interessant: Horrorsturz bei Olympia: Das ist die unglaubliche Krankenakte von Lindsey Vonn

+++ 9. Februar, 20:26 Uhr: Vater von Lindsey Vonn - "Das ist das Ende ihrer Karriere" +++ Lindsey Vonns Vater Alan Kildow macht nach dem Horror-Sturz der US-Amerikanerin klar, dass er davon ausgeht, seine Tochter werde nicht wieder in den Profi-Ski-Rennsport zurückkehren. "Sie ist 41 Jahre alt und das ist das Ende ihrer Karriere", sagte Kildow der Nachrichtenagentur "AP", "es wird keine weiteren Skirennen für Lindsey Vonn geben – solange ich dabei ein Wort mitzureden habe". Vonn wurde nach ihrem Oberschenkelbruch bereits zwei Mal operiert. Zahlreiche Familienmitglieder sind bei ihr im Krankenhaus. "Sie hat jederzeit jemanden bei sich - oder sogar mehrere Menschen“, sagte Vater Kildow, "wir werden hier bleiben, solange sie hier ist".

+++ 9. Februar, 16:58 Uhr: Vonn meldet sich erstmals nach Horror-Sturz +++ Einen Tag nach dem schweren Sturz bei der Olympia-Abfahrt in Cortina hat sich Lindsey Vonn nun erstmals gemeldet und zwar in den sozialen Medien. Sie reagierte auf einen Post bei "X", früher Twitter, von Dan Walker. "Danke dir, Dan", antwortete sie auf den Post des britischen Journalisten. Walker hatte in seinem Post den Olympia-Start Vonns verteidigt, die mit einem Kreuzbandriss die Abfahrt bestritt und nach wenigen Sekunden schwer stürzte.

+++ 9. Februar, 14:02 Uhr: Verbandschef verteidigt Start und widerspricht Kritikern +++ Der Ski-Weltverbandschef Johan Eliasch hat nach dem Horrorsturz von Lindsey Vonn die Kritik am Start der 41-Jährigen zurückgewiesen. Zahlreiche Stimmen forderten, dass man Athleten vor sich selbst schützen müsse und der Verband über einen Start entscheiden solle. Trotz ihrer gravierenden Vorverletzung sagte Verbandschef Eliasch nach dem Sturz: "Ich glaube fest daran, dass so etwas von jedem einzelnen Athleten selbst entschieden werden muss." Eliasch, der auch Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees ist, sagte weiter: "Sie kennt besser als jeder andere die Verletzungen an ihrem Körper." Der Kritik an den Organisatoren wies er zurück. Vonn sei nicht die einzig angeschlagene Athletin gewesen: "Wenn man sich umschaut, dann hat jeder einzelne Athlet irgendeine Art von Verletzung." Dann deutete er an, dass der Sturz nicht allein am Kreuzbandriss der US-Amerikanerin lag. Er sagte, dass der Sturz "unglaublich unglücklich gewesen" sei und dass "niemand so etwas noch auffangen“ könne. Abschließend hielt er fest, dass "so etwas manchmal Teil des Skirennfahrens ist. Es ist ein gefährlicher Sport." Olympia 2026: Trump-Anhänger bejubeln Horrorsturz von Ski-Star Lindsey Vonn

+++ 9. Februar, 12:24 Uhr: Zweite OP für Lindsey Vonn +++ Das Ca’-Foncello-Krankenhaus im norditalienischen Treviso veröffentlichte eine Erklärung, in der von zwei Operationen die Rede ist. Nachdem eine sofortige OP am Sonntag durchgeführt wurde, heißt es darin, dass eine zweite OP "Komplikationen durch Schwellungen und Durchblutungsstörungen vorbeugen" soll. Wie "Reuters" berichtet, wurde dieser Eingriff am Montagvormittag bereits durchgeführt, um das gebrochene Bein weiter zu stabilisieren.

+++ 9. Februar, 10:23 Uhr: Kamera-Team für Doku in Mailand dabei +++ Die 41-Jährige wurde bei Olympia von zwei Kamera-Teams begleitet. Dabei handelte es sich um "ESPN" und "Disney+". Die US-Sender hatten Vonn in den vergangenen Wochen bereits begleitet. Konkret ging es bei den Dreharbeiten um die Doku-Reihe "On the Edge: World Cup Ski Racing". Neben Vonn stehen dort auch ihre Teamkollegen Mikaela Shiffrin, Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Camille Rast im Rampenlicht. Die Olympischen Spiele sollten die Krönung eines beeindruckenden Comebacks der 2019 zurückgetretenen Vonn werden. Daher sollte es auch in der Serie einen emotionalen Höhepunkt bei Olympia geben.

+++ 8. Februar, 21:06 Uhr: Vonn-Diagnose da - Behandlung auf der Intensivstation +++ Am Sonntagabend gab es dann auch die Diagnose: Vonn hat bei ihrem schweren Sturz einen Bruch des linken Beins erlitten und ist bereits operiert worden. Dies gab das Krankenhaus in Treviso, in dem der Eingriff stattfand, in einer von italienischen Medien verbreiteten Erklärung bekannt. "Am Nachmittag wurde Frau Vonn orthopädisch operiert, um einen Bruch ihres linken Beins zu stabilisieren", erklärte das Krankenhaus Ca’ Foncello in Treviso. Laut "Reuters" liegt die Amerikanerin dort auf der Intensivstation. Demnach aber nicht, weil ihr Zustand kritisch ist, sondern um die Privatsphäre der Profisportlerin. Das ist ein gängiges Prozedere bei berühmten Patienten.

+++ 8. Februar, 12:58 Uhr: Neureuther nach Vonn-Sturz völlig fertig +++ Die 41-Jährige war vom Start weg Risiko gegangen und wählte früh eine enge Linie. Mit einem Arm blieb sie dann am Tor hängen, kam so aus der Balance und krachte in Seitenlage aus der Luft auf die Piste. Helfer eilten herbei, das Rennen war minutenlang unterbrochen, immer wieder waren schmerzerfüllte Schreie der Sportlerin über die TV-Mikrofone zu hören. Im Zielraum herrschte gespenstische Stille.

"Um Gottes Willen. Ach, Scheiße. Entschuldigung, dass ich das sage", reagierte "ARD"-Experte Felix Neureuther entsetzt. Als die ersten Schreie der 41-Jährigen zu hören waren, konnte er die Situation nicht mehr ertragen: "Ach kommt, geht bitte nicht da drauf mit der Kamera. Bitte den Ton weg.” Und weiter: "Tut doch den Ton weg. Ich nehme den Kopfhörer jetzt runter. Das ist unerträglich." Auch Kommentator Bernd Schmelzer wurde alles zu viel, der Journalist kritisierte sogar die TV-Regisseure. "Ich muss das jetzt auch nicht dreimal sehen, ehrlich gesagt. Ich habe da eine andere Vorstellung von Empathie als die Regisseure teilweise. Das muss man nicht zeigen. Ich brauche das nicht." Neureuther, der wie Vonn 1984 geboren wurde und sie seit Jugendzeiten kennt, war ob der Ereignisse hörbar angefasst. "Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt wieder normal auf das Rennen gehen soll. Das schaffe ich jetzt nicht", sagte er beim Anflug des Hubschraubers

Shiffrin und Aicher entsetzt Auch bei den Athletinnen war das Entsetzen groß. Die nicht in der Abfahrt startende Mikaela Shiffrin postete mehrere Emojis, darunter ein gebrochenes Herz und betende Hände.

