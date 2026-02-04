- Anzeige -
Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe und Abschlusszeremonie, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand und Cortina vom 22. Februar

  • Aktualisiert: 21.02.2026
  • 23:55 Uhr
  • ran.de

Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe und die Abschlusszeremonie finden heute, am 22. Februar 2026, statt.

Olympia 2026 in Mailand und Cortina neigt sich dem Ende entgegen, ein paar Entscheidungen stehen aber auch am Abschlusstag noch an.

Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt ihr hier.

Folgende Medaillenentscheidungen stehen heute, am 22. Februar, auf dem Programm:

10:00 Uhr: Skilanglauf Frauen, Massenstart 50 km klassisch
10:40 Uhr: Ski-Freestyle Frauen, Halfpipe
11:05 Uhr: Curling Frauen, Finale Schweiz vs. Schweden
12:15 Uhr: Bob Männer, Vierer, 4. Lauf 
14:10 Uhr: Eishockey Männer, Finale - Kanada vs. USA
20:30 Uhr: Abschlussfeier

Olympia: So viel Preisgeld zahlt Deutschland pro Medaille

Ski Langlauf - Entscheidung (F)
10:00
-:-
Bob - 3. Lauf (M)
10:00
-:-
Ski Freestyle - Finale (F)
10:40
-:-
Curling - Finale (F)
11:05
Schweiz
Schweiz
Schweiz
-:-
0
0
Schweden
Schweden
Schweden
Bob - Entscheidung (M)
12:12
-:-
Eishockey - Finale (M)
14:10
Kanada
Kanada
Kanada
-:-
0
0
USA
USA
USA
Ski Mountaineering bei Olympia 2026 feiert Premiere: Modus, Zeitplan, TV-Übertragung

Olympia live – die Wettbewerbe am 22. Februar 2026

10:00 Uhr: Bob Männer, Vierer, 3. Lauf

10:00 Uhr: Skilanglauf Frauen, Massenstart 50 km klassisch - Medaillenentscheidung

10:40 Uhr: Ski-Freestyle Frauen, Halfpipe - Medaillenentscheidung

11:05 Uhr: Curling Frauen, Finale Schweiz vs. Schweden - Medaillenentscheidung

12:15 Uhr: Bob Männer, Vierer, 4. Lauf - Medaillenentscheidung

14:10 Uhr: Eishockey Männer, Finale - Kanada vs. USA - Medaillenentscheidung

20:30 Uhr: Abschlussfeier

Olympia 2026: Wo laufen die Olympischen Winterspiele im TV und Livestream?

In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Olympischen Winterspiele 2026 im Free-TV mit vielen Live-Übertragungen, vor allem bei Medaillenentscheidungen und Wettbewerben mit deutscher Beteiligung. Zusätzlich gibt es mehrere parallele Livestreams in den Mediatheken.

Wer tatsächlich alles in voller Länge sehen möchte, braucht das Angebot von Warner Bros. Discovery, dort laufen alle Wettbewerbe komplett live per Streaming über discovery+ und Max.

Eurosport ergänzt die Berichterstattung im TV mit vielen Stunden Olympia-Programm, die Vollabdeckung liegt aber bei den WBD-Streams.

Auch interessant: Olympia 2026: Medaillenspiegel und Olympia 2026: Das sind die Medaillenchancen der deutschen Stars bei den Winterspielen. Außerdem: Olympia 2026: Die Monatsgehälter der deutschen Sportstars. Sowie: Paralympics 2026 live: Termine, TV-Übertragungen und Streams

