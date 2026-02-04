Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe und die Abschlusszeremonie finden heute, am 22. Februar 2026, statt.

Olympia 2026 in Mailand und Cortina neigt sich dem Ende entgegen, ein paar Entscheidungen stehen aber auch am Abschlusstag noch an.

Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt ihr hier.

Folgende Medaillenentscheidungen stehen heute, am 22. Februar, auf dem Programm:

10:00 Uhr: Skilanglauf Frauen, Massenstart 50 km klassisch

10:40 Uhr: Ski-Freestyle Frauen, Halfpipe

11:05 Uhr: Curling Frauen, Finale Schweiz vs. Schweden

12:15 Uhr: Bob Männer, Vierer, 4. Lauf

14:10 Uhr: Eishockey Männer, Finale - Kanada vs. USA

20:30 Uhr: Abschlussfeier

