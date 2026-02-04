Olympia 2026 live auf joyn
Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe und Abschlusszeremonie, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand und Cortina vom 22. Februar
- Aktualisiert: 21.02.2026
- 23:55 Uhr
- ran.de
Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe und die Abschlusszeremonie finden heute, am 22. Februar 2026, statt.
Olympia 2026 in Mailand und Cortina neigt sich dem Ende entgegen, ein paar Entscheidungen stehen aber auch am Abschlusstag noch an.
Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt ihr hier.
Folgende Medaillenentscheidungen stehen heute, am 22. Februar, auf dem Programm:
10:00 Uhr: Skilanglauf Frauen, Massenstart 50 km klassisch
10:40 Uhr: Ski-Freestyle Frauen, Halfpipe
11:05 Uhr: Curling Frauen, Finale Schweiz vs. Schweden
12:15 Uhr: Bob Männer, Vierer, 4. Lauf
14:10 Uhr: Eishockey Männer, Finale - Kanada vs. USA
20:30 Uhr: Abschlussfeier
Olympia live – die Wettbewerbe am 22. Februar 2026
10:00 Uhr: Bob Männer, Vierer, 3. Lauf
10:00 Uhr: Skilanglauf Frauen, Massenstart 50 km klassisch - Medaillenentscheidung
10:40 Uhr: Ski-Freestyle Frauen, Halfpipe - Medaillenentscheidung
11:05 Uhr: Curling Frauen, Finale Schweiz vs. Schweden - Medaillenentscheidung
12:15 Uhr: Bob Männer, Vierer, 4. Lauf - Medaillenentscheidung
14:10 Uhr: Eishockey Männer, Finale - Kanada vs. USA - Medaillenentscheidung
20:30 Uhr: Abschlussfeier
Olympia 2026: Wo laufen die Olympischen Winterspiele im TV und Livestream?
In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Olympischen Winterspiele 2026 im Free-TV mit vielen Live-Übertragungen, vor allem bei Medaillenentscheidungen und Wettbewerben mit deutscher Beteiligung. Zusätzlich gibt es mehrere parallele Livestreams in den Mediatheken.
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im ARD-Stream
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im ZDF-Stream
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im Eurosport-Stream
Wer tatsächlich alles in voller Länge sehen möchte, braucht das Angebot von Warner Bros. Discovery, dort laufen alle Wettbewerbe komplett live per Streaming über discovery+ und Max.
Eurosport ergänzt die Berichterstattung im TV mit vielen Stunden Olympia-Programm, die Vollabdeckung liegt aber bei den WBD-Streams.
