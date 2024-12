Jordan Petaia war in seinem Heimatland Australien einer der ganz großen Rugby-Stars. Doch sein Profidasein und die Nationalmannschaft lässt er hinter sich, um NFL-Spieler zu werden.

Einst schrieb Jordan Petaia Geschichte als jüngster Spieler der australischen Rugby-Nationalmannschaft mit einem WM-Einsatz, als er 2019 im zarten Alter von 19 Jahren gegen Uruguay sein Debüt für die Wallabies gab. Seither bestritt er 30 weitere Länderspiele und erarbeitete sich den Ruf, einer der vielversprechendsten Verteidiger des Landes zu sein.

Doch dieser Weg ist nun vorbei, vorerst zumindest. Denn Petaia will seinen und seines verstorbenen Vaters gemeinsamen Traum verwirklichen - es als Footballer in die NFL zu schaffen. Am Dienstag gab der 24-Jährige bekannt, sich dem IPP (International Players Pathway) der amerikanischen Liga anzuschließen.

Das IPP gibt Spielern aus anderen Sportarten in einem zehnwöchigen Programm die Möglichkeit, bei einem NFL-Team zu unterschreiben. Ab Januar studiert Petaia für die Verwirklichung seines Traums an der University of South Florida, um am Pro-Day die anwesenden Scouts von sich zu überzeugen.

In einer auf Social Media veröffentlichten Nachricht erklärte er seinen Abschied: "Die Entscheidung, vom Rugby Abstand zu nehmen, war nicht einfach und habe ich mir gründlich überlegt. Ich denke, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, diesen Traum zu verwirklichen, den ich schon lange Zeit hege."