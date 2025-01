Die Rugby-EM beginnt am 31. Januar los, Deutschland bestreitet das Auftaktmatch gegen Rumänien. Kommt das deutsche Team unter die letzten vier Nationen, qualifiziert es sich automatisch für die WM 2027 in Australien.

In der Gruppenphase spielt jeder gegen jeden, die beiden besten gesetzten Teams haben jeweils zwei Heimspiele. Die beiden besten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich fix für die WM, gleichzeitig spielen sie in den "Grand Finals" - in Halbfinale und Finale - um den Turniersieg.

Wann wird gespielt?

Die drei Vorrundenspieltage werden vom 31. Januar bis 2. Februar, am 8. und 9. Februar und am 15. und 16. Februar absolviert, die Halbfinals finden am 1. und 2. März statt, das Finale am 16. März.