Rugby-WM: Neuseeland vs. Südafrika - Das große Finale im Check

Das Ende naht. Die Rugby-WM 2023 steht nach sieben spektakulären Wochen vor ihrem großen Showdown. Wir werden am Samstag (ab 20:15 Uhr, live und exklusiv auf ProSieben MAXX und ran.de) das Traumfinale erleben – und einen neuen Rekord-Weltmeister.

von Jan Lüdeke

Neuseeland und Südafrika haben den Titel bisher jeweils drei Mal geholt, die All Blacks 1987, 2011 und 2015, die Springboks 1995, 2007 und 2019. Wer hat diesmal am Ende die Nase vorn?

Das letzte Duell der beiden Nationen ist gerade einmal zwei Monate her. Es war das letzte Vorbereitungsspiel vor dieser WM – und für die All Blacks wahrlich ein alles-schwarzer Tag. 5:37 – solch eine hohe Niederlage hatte es in der stolzen, mehr als 100-jährigen Rugby-Geschichte Neuseelands noch nie gegeben.

Chancenlos gegen den amtierenden Weltmeister, auch wegen einer Roten Karte gegen Scott Barrett. Einer der Hauptgründe, warum kaum jemand mit Neuseeland gerechnet hatte bei diesem Turnier.



Und dann? Auftaktniederlage gegen Frankreich. 13:27. Der nächste herbe Rückschlag. Maximal Viertelfinale, meinten viele Experten, dann wäre Schluss.

71:3 gegen Namibia – kein Gradmesser. Diese Mannschaft müsse erstmal schauen, überhaupt die Gruppenphase zu überstehen und nicht gegen Italien zu scheitern. Die All Blacks antworten auf ihre Art, mit einem 96:17-Sieg. Im Viertelfinale dann der Erfolg gegen Irland, das derzeit beste Team der Welt. Und auf einmal: Neuseeland ist wieder Favorit.