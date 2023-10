Traumfinale bei der Rugby-WM 2023 live auf ProSieben MAXX: Südafrika gegen Neuseeland

"ran"-Experte Manuel Wilhelm: "Es ist die spannendste WM aller Zeiten und die Spiele – nicht nur für Rugbyfans – an Spannung kaum zu überbieten. Was hier ab dem Viertelfinale los war, hat mich mit Sicherheit ein paar Jahre meines Lebens gekostet und ich platze vor Vorfreude auf das Finale."

Sowohl die "Springboks" als auch die "All Blacks" sind bereits jeweils dreimal Weltmeister geworden – es wird also einen neuen WM-Rekordtitelträger geben. ProSieben MAXX, Joyn und ran.de übertragen live ab 20:15 Uhr , moderiert von Max Zielke, kommentiert von Jan Lüdeke und #ranRugby-Experte Manuel Wilhelm.

"ran"-Kommentator Jan Lüdeke: "Dieses Finale hat unglaublich viel Feuer und so viele Geschichten. Im letzten Vorbereitungsspiel vor dieser WM hat Südafrika Neuseeland mit 35:7 regelrecht abgefertigt. Das war die höchste Niederlage in der über 100-jährigen Geschichte der All Blacks."

Und der 38-Jährige fährt fort: "Wer weiß, wie die Neuseeländer ticken, wird erahnen können, wie heiß sie auf Revanche sind. Wer jetzt den Titel holt und alleiniger Rekord-Weltmeister wird? Ich weiß es nicht, tippe aber auf eine Verlängerung."

Die Rugby-Weltmeisterschaft wird seit 1987 ausgetragen, neben Neuseeland und Südafrika gewannen Australien (zweimal) und England (einmal) den Titel. Ein Finale zwischen Südafrika und Neuseeland gab es erst einmal: 1995 gewannen die "Springboks" nach Verlängerung 15:12.

Home of the (Sport)-Fans: Das superspannende Halbfinale zwischen England und Südafrika (15:16) erzielte am Samstag in der zweiten Halbzeit starke 4,1 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauer:innen (14 bis 49 Jahre).

Die Rugby-WM auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de:

Freitag, 27. Oktober 2023

20:15 Uhr ran Rugby: Argentinien – England (Spiel um Platz 3 der WM 2023)

Samstag, 28. Oktober 2023

20:15 Uhr ran Rugby: Neuseeland – Südafrika (Finale der WM 2023)