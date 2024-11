Alexander Zverev stürmt bei den ATP Finals zum Gruppensieg und zieht souverän ins Halbfinale ein. Gegen Carlos Alcaraz gelingt ihm dabei eine Revanche.

Revanche geglückt: Alexander Zverev hat bei den ATP Finals als Gruppensieger das Halbfinale erreicht und seine Titelambitionen mit einem Erfolg gegen Carlos Alcaraz eindrucksvoll untermauert.

Der Weltranglistenzweite aus Hamburg setzte sich gegen den spanischen Topstar am Freitag mit 7:6 (7:5), 6:4 durch und revanchierte sich für die Finalniederlage in Roland Garros Anfang Juni.

Im Halbfinale am Samstag bekommt es Zverev nun mit seinem "Angstgegner" Taylor Fritz (USA) zu tun, gegen den er in diesem Jahr in Wimbledon und bei den US Open ausgeschieden war. Zverev geht nach einer perfekten Gruppenphase mit drei Siegen aber mit großem Selbstvertrauen in die Partie.

Zverev strebt in der italienischen Metropole seinen dritten Triumph beim Jahresabschluss der besten acht Tennisprofis nach 2018 und 2021 an. Der Hamburger bestätigt zwei Wochen nach seinem Sieg beim Masters in Paris-Bercy seine herausragende Spätform.

Gegen Alcaraz, der gesundheitlich angeschlagen in das Saisonale gestartet war und erneut mit pinkem Nasenpflaster spielte, feierte der Olympiasieger von Tokio bereits seinen 69. Sieg in dieser Saison - kein Spieler auf der Tour hat in diesem Jahr mehr vorzuweisen. Es war für Zverev der sechste Sieg im elften Aufeinandertreffen mit dem viermaligen Grand-Slam-Sieger.

Beide Spieler legten am Freitag einen nervösen Start in die Partie hin, Zverev ließ zunächst sieben Breakbälle ungenutzt, ehe er im Tiebreak des ersten Satzes gegen den phasenweise fehlerhaft spielenden Spanier die besseren Nerven bewies. Im zweiten Durchgang gelang ihm sofort das Break, wenig später wehrte er zwei Breakbälle des Spaniers erfolgreich ab - und ließ sich dann nicht mehr aufhalten.