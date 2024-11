ATP Finals: Alexander Zverev startet erfolgreich gegen Andrej Rublew

Die deutsche Nummer eins Alexander Zverev hat sein Auftaktmatch bei den ATP Finals in Turin gegen den Russen Andrej Rublew gewonnen.

Alexander Zverev ist erfolgreich in seine Titelmission bei den ATP Finals in Turin gestartet. Der deutsche Tennisstar besiegte in seinem Auftaktmatch den Russen Andrej Rublew nach einer abgeklärten Vorstellung mit 6:4, 6:4 und machte beim Saisonfinale einen großen Schritt in Richtung Halbfinale. Nächster Gegner des Hamburgers ist am Mittwoch der Norweger Casper Ruud, der zuvor Spaniens Topstar Carlos Alcaraz überraschend in zwei Sätzen besiegt hatte.

Zverev strebt in der italienischen Metropole seinen dritten Titel beim Jahresabschluss der besten acht Tennisprofis nach 2018 und 2021 an. Er war nach seinem Triumph beim Masters in Paris mit Rückenwind nach Turin gereist. Für den Olympiasieger von Tokio wäre ein Triumph in Turin das Highlight einer komplizierten Saison mit vielen Höhen und Tiefen, in der er mit nun 67 Matches mehr als jeder andere Spieler auf der Tour gewonnen hat.

Das insgesamt zehnten Aufeinandertreffen von Zverev und Rublew startete ausgeglichen, der Russe gewann seine ersten drei Aufschlagspiele zu Null. Dann leistete sich Rublew aber beim Stand von 3:3 eine Schwächephase und schenkte Zverev das Break mit einfachen Fehlern. Der Deutsche, der sich bei eigenem Aufschlag gewohnt dominant präsentierte, sicherte sich wenig später den ersten Satz.

Im zweiten Durchgang leisteten sich beide Spieler bei eigenem Aufschlag kaum Fehler, ehe Rublew beim Stand von 4:4 erneut Nerven zeigte - und Zverev eiskalt zupackte. Nach 72 Minuten nutzte Zverev im Anschluss seinen ersten Matchball zum Sieg.