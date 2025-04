BMW Open: Alexander Zverev siegt in München gegen Ben Shelton und stellt Rekord ein

Im Endspiel zeigte Zverev seine souveränste Leistung der Turnierwoche in München. Shelton, Nummer 15. der Weltrangliste, konnte dem an Nummer eins gesetzten Weltranglistendritten zu keiner Phase gefährlich werden. Bereits nach 71 Minuten nutzte Zverev vor den Augen des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder und Fußball-Weltmeister Thomas Müller seinen ersten Matchball. Der weiteren Sandplatzsaison mit den French Open (ab 25. Mai) als Höhepunkt kann er nun viel zuversichtlicher entgegensehen.

"Es waren ein paar schwere Monate für uns, deswegen ist es immer schön, so einen Pokal mit nach Hause zu nehmen", sagte Zverev, während Vater Alexander Senior die lange vermissten Momente mit dem Handy festhielt. Der Junior dankte auch den Zuschauern. "Ohne euch wäre ich schon in Madrid. Am Freitag war ich schon sowas von raus, jetzt stehe ich hier mit dem Pokal", sagte er im Rückblick auf das Viertelfinale, bei dem ihn das Publikum zum knappen Dreisatzsieg gegen Tallon Griekspoor aus den Niederlanden getragen hatte.

Alexander Zverev riss die Arme nach oben, legte leicht den Kopf in den Nacken und genoss dann mit einem verschmitzten Lächeln das "Happy Birthday", das ihm das Publikum nach tosendem Applaus entgegenschmetterte. Nach einem souveränen Finalsieg beim ATP-Turnier in München hat sich der Hamburger an seinem 28. Geburtstag vorerst aus seiner Krise befreit. Mit erkennbarem Vergnügen stieg er nach dem ungefährdeten 6:2, 6:4 gegen Ben Shelton aus den USA in die Lederhose, die es für den Sieger der BMW Open unter anderem gibt.

Alexander Zverev gewinnt die BMW Open. An seinem 28. Geburtstag sichert er sich den Sieg beim ATP-Turnier in München.

Zverev schlägt nun in Madrid und Rom auf

Für Zverev könnte der Sieg in München die erhoffte Trendwende auslösen nach zuletzt enttäuschen Wochen. Nach der Niederlage im Endspiel der Australian Open gegen den Weltranglistenersten Jannik Sinner war er bei den folgenden sechs Turnierteilnahmen nicht über das Viertelfinale hinausgekommen.

Diesmal setzte sich Zverev in der Runde der letzten acht in drei umkämpften Sätzen gegen Tallon Griekspoor (Niederlande) durch. "Ich habe viele solche Matches verloren in den letzten paar Monaten, Ich hoffe, das war so ein bisschen so das Match, wo meine Saison und meine Form sich ändern", sagte er danach.

Zverev reist nun weiter zu den beiden Masters-Turnieren in Madrid und Rom - danach folgen die French Open in Paris (ab 25. Mai). Im Vorjahr hat er in Rom gewonnen und in Paris das Finale gegen Carlos Alcaraz in fünf Sätze verloren, er hat also in der Weltrangliste jede Menge Punkte zu verteidigen. Die 500 Punkte, die er durch die Aufwertung des Münchner Turniers erhält, kommen da gelegen.