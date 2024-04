BMW Open: Rollstuhltennis-Weltklasse bei der Allianz Para Trophy

Anzeige

Im Rahmen der BMW Open in München wird erneut die Allianz Para Trophy ausgetragen. Neben den ATP-Topstars werden also auch die besten Rohlstuhltennis-Profis der Welt für Spektakel auf dem Sandplatz sorgen.

Vor zwei Jahren wurden erstmals die Allianz Para Trophy in die BMW Open in München integriert. Auch 2024 wird das Turnier in der bayerischen Landeshauptstadt ausgetragen.

In diesem Jahr machten die Organisatoren sogar einen weiteren Schritt: Der Rollstuhltennis-Wettbewerb ist nun ein offizielles Turnier der UNIQLO Wheelchair Tennis Tour.

"Es gibt wirklich Punkte und noch mehr Preisgeld. Das heißt, die besten Spieler kommen. Wir haben die Nummer eins, drei, vier und fünf der Welt", erklärte Mischa Zverev, Turnierdirektor der Allianz Para Trophy im Interview mit ran.

Neben Alfie Hewett (aktuelle Nummer 1 der Welt), Gustavo Fernandez (Nr. 3), Martin De La Puente (Nr. 4) und Gordon Reid (Nr. 5), wird auch der Österreicher Nico Langmann (Nr. 24) an der diesjährigen Edition teilnehmen: "Diese Woche schlage ich bei den BMW Open in München auf. Als ich mit sieben Jahren angefangen habe, hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich hier mal bei so einem großen Turnier sein darf", erzählte der 27-Jährige begeistert.