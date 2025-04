BMW Open 2025: Ben Shelton nach Sieg gegen Francisco Cerundolo erster Finalist in München

Der erste Finalist der diesjährigen BMW Open steht fest. Ben Shelton setzte sich im ersten Halbfinale gegen Francisco Cerundolo durch.

Der US-Amerikaner Ben Shelton hat beim ATP-Turnier in München das Endspiel erreicht. Der an Nummer zwei gesetzte Weltranglisten-15. besiegte in einem unterhaltsamen Match den Argentinier Francisco Cerundolo 2:6, 7:6 (9:7), 6:4.

In seinem vierten Finale trifft der 22-Jährige am Sonntag (ab 13:30 Uhr im Livestream) auf den topgesetzten Alexander Zverev oder Fabian Marozsan aus Ungarn. Der Turniersieger der mit 2,5 Millionen Euro dotierten BMW Open erhält ein Preisgeld von 467.485 Euro und ein E-Auto im Wert von 146.736 Euro.

Shelton erhielt während des Matches Unterstützung von seiner Freundin Trinity Rodman, Tochter des ehemaligen Basketball-Stars Dennis Rodman. Die Fußball-Nationalspielerin der USA steht ihrem US-Profiklub Washington Spirit wegen einer Rückenverletzung derzeit nicht zur Verfügung.

In Sheltons Box nahm die Olympiasiegerin von Paris Platz neben dessen Vater und Trainer Bryan, der Anfang der 1990er-Jahre als Profi zwei ATP-Turniere gewonnen hatte.