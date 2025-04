BWM Open 2025: Deutscher Teenager Diego Dedura-Palomero im Achtelfinale von München

Tennis-Hoffnung Diego Dedura-Palomero schlägt bei den BMW Open sensationell Denis Shapovalov. Als drittjüngster Deutscher zieht er in ein Achtelfinale ein.

Die deutsche Tennis-Hoffnung Diego Dedura-Palomero steht völlig unerwartet im Achtelfinale von München.

Der 17 Jahre alte Berliner, der als Lucky Loser erstmals bei einem ATP-Turnier im Hauptfeld steht, profitierte nach einer starken Leistung beim Spielstand von 7:6 (7:2), 3:0 von der Aufgabe des an Nummer acht gesetzten Kanadiers Denis Shapovalov.

"Ich kann es nicht glauben und es nicht in Worte fassen. Ich bin so glücklich", sagte der 549. der Weltrangliste vor dem jubelnden Publikum auf dem Centre Court. Im Überschwang der Gefühle zog er mit seinem rechten Schuh ein Kreuz in den Sand und ließ sich fallen.

"Ich hab mir gesagt: Hab einfach Spaß, genieß die Atmosphäre. Das ist verrückt. Ich möchte meiner Mama danken, die zu Hause zuschaut, und meinem Bruder", sagte er.