Rafael Nadal beendet Karriere: Später, aber richtiger Schritt

Rafael Nadal beendet seine Karriere. Nach vielen Verletzungen hat der Spanier resigniert. Er wird dem Sport vor allem als wichtige Stimme fehlen. Ein Kommentar

von Alice Jo Tietje

Ab 2025 beginnt eine neue Zeitrechnung im Tennis. Eine Zeit ohne Rafael Nadal als Aktiver auf dem Platz. Die Legende tritt ab: Eine richtige Entscheidung des Spaniers, aber sie kommt auch zu spät.

Der letzte Erfolg in Paris liegt bereits mehr als zwei Jahre zurück. Seitdem konnte der 38-Jährige kaum noch auf Spitzenniveau mithalten. Immer wieder stoppten Verletzungen seinen unbändigen Siegeswillen.

Statt Freude in seinem Gesicht sah man mehr Qual auf dem Platz. "Ich will nicht rausgehen und nicht in der Lage sein mitzuhalten", sagte der Linkshänder, nachdem er 2022 das Wimbledon-Halbfinale gegen Nick Kyrgios wegen einer Bauchmuskelverletzung absagen musste.

Doch genauso wirkte es mehr und mehr.

Nadal wollte immer oben mitmischen, mit den Besten nicht nur mithalten, sondern der Beste sein. Der Frust übertrumpfte die Liebe zum Sport, weil sein Körper zu seinem größten Gegner wurde. Ein Gegner, den er letztlich nicht besiegen konnte.

Doch auch wegen der Liebe zum Sport tat sich Nadal so schwer, Schluss zu machen. Nun hat er endlich resigniert - das trifft es wohl am besten.

Das Tennis ohne die ewige Nummer eins. Ohne den 22maligen Grand-Slam-Sieger. Ohne den Olympiasieger – den Sandplatzkönig. Eigentlich unvorstellbar.

