Gigantenduell um die Trophäe: French-Open- und Wimbledonsieger Carlos Alcaraz trifft im Finale des ATP-Turniers in Peking auf den Weltranglistenersten Jannik Sinner.

Der 21 Jahre alte Spanier Alcaraz besiegte auf dem Weg ins Finale in der Vorschlussrunde den Russen Daniil Medwedew in nur 1:26 Stunden mit 7:5, 6:3. Sinner (Italien) wurde ungeachtet der Doping-Diskussionen um seine Person der hohen Favoritenrolle im Duell mit dem Chinesen Bu Yunchaokete durch ein 6:3, 7:6 (7:3) gerecht.

Im Endspiel am Mittwoch treffen die derzeit dominierenden Spieler im Männertennis, die alle vier Grand-Slam-Titel des Jahres untereinander aufgeteilt haben, zum zehnten Mal aufeinander, aber erst zum zweiten Mal in einem Endspiel (Umag 2022, Sieger: Sinner).

"Ich bin glücklich, dass ich den Fokus im ersten Satz nur kurz verloren habe", sagte Alcaraz nach seinem letztlich klaren Erfolg gegen früheren US-Open-Sieger Medwedew: "Ich habe in der entscheidenden Phase richtig gutes Tennis gespielt."

Für Alcaraz, der Deutschlands Topspieler Alexander Zverev am kommenden Montag auf Platz zwei im ATP-Ranking ablösen wird, war es im achten Duell mit Medwedew der sechste Sieg - und der vierte in Serie. Im achten Aufeinandertreffen mit einem Top-Fünf-Spieler in diesem Jahr behielt Alcaraz zum siebten Mal die Oberhand. Lediglich im Olympia-Finale hatte er sich Novak Djokovic geschlagen geben müssen.