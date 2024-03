Tennis in Indian Wells: Carlos Alcaraz stoppt Jannik Sinner - Finale gegen Daniil Medwedew

Anzeige

Die Siegesserie von Jannik Sinner ist beendet: Carlos Alcaraz hat den Italiener besiegt und steht im Finale in Indian Wells. Gegner ist Daniil Medwedew.

Titelverteidiger Carlos Alcaraz (Spanien) hat Australian-Open-Sieger Jannik Sinner gestoppt und erneut das Finale in Indian Wells erreicht. Beim ATP Masters setzte sich Alcaraz im Halbfinale 1:6, 6:3, 6:2 gegen den Italiener durch und fügte Sinner damit die erste Niederlage des Jahres zu.

"So etwas beenden zu können, ist für mich unglaublich", sagte Alcaraz, als er Sinners Serie nach 19 Erfolgen gestoppt hatte und so Rang zwei in der Weltrangliste erfolgreich verteidigte. Das Match war im ersten Satz von einer dreistündigen Regenpause unterbrochen worden. Im Viertelfinale hatte Alcaraz nach einer Bienenschwarm-Unterbrechung Alexander Zverev bezwungen.

Im Endspiel kommt es nun zur Neuauflage des Vorjahresfinales gegen Daniil Medwedew. Der Russe musste beim 1:6, 7:6 (7:3), 6:2 gegen den Lokalmatador Tommy Paul (USA) ebenfalls einen Rückstand wettmachen.