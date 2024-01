Anzeige

Die deutschen Tennisspielerinnen Laura Siegemund und Tatjana Maria haben geschlossen die zweite Runde der Australian Open erreicht.

Doppelspezialistin Siegemund (Metzingen) überraschte und schlug die an Position 17 gesetzte Russin Jekaterina Alexandrowa nach einem Dreisatz-Krimi mit 6:2, 3:6, 7:6 (11:9). Im Vorjahr hatte Siegemund in Melbourne die dritte Runde erreicht.

Die 36 Jahre alte Maria setzte sich trotz Problemen mit der Hitze in ihrem Auftaktmatch 7:5, 6:7 (4:7), 6:4 gegen die Kolumbianerin Camila Osorio durch und überstand beim ersten Major-Turnier des Jahres erstmals seit 2016 wieder die erste Runde.

Die nächste Gegnerin der zweifachen Mutter aus Bad Saulgau, die sich nach dem zweiten Satz aufgrund von Kreislaufproblemen behandeln ließ und dann stark zurückkam, ist die an Position 26 gesetzte Italienerin Jasmine Paolini.

Siegemund, die nun auf die Australierin Storm Hunter trifft, rechnet sich vor allem im Doppel gute Chancen aus. Die 35-Jährige, die mit dem deutschen Team zum Jahresstart den United Cup gewonnen hatte, schlägt in Australien an der Seite der erfolgreichen Tschechin Barbora Krejcikova auf.

Am Vortag hatte Tamara Korpatsch (Hamburg) bereits die zweite Runde erreicht, damit kamen die drei in der Weltrangliste höchstplatzierten deutschen Spielerinnen in Melbourne allesamt weiter.