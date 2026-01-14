Tennis - "One Point Slam": Alexander Zverev unterliegt Amateurin - ein anderer gewinnt die Million

Alexander Zverev und weitere Stars haben beim "One Point Slam" vor den Australian Open ihren Spaß durch witzige Tennis-Regeln.

Schnick-Schnack-Schnuck entscheidet über den Aufschlag, Alexander Zverev verliert und lacht - und am Ende gewinnt ein australischer Amateur die Million: Vier Tage vor dem Start der Australian Open hat sich Melbourne mit dem launigen "One Point Slam" in Tennis-Stimmung gebracht.

Jedes Match dieser Showveranstaltung war nach einem einzigen Punkt entschieden, in der ausverkauften Rod Laver Arena war für Zverev schon nach seinem Auftakt-Ballwechsel Schluss.

Der 28-Jährige unterlag Joanna Garland, der Nummer 117 der Frauen-Weltrangliste.

"Sie war einfach besser als ich", sagte Zverev gut gelaunt, "eine gute Idee, eine tolle Sache, das macht Spaß."