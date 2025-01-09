- Anzeige -
Tennis

Australian Open 2026 live: Übertragungen im Free-TV, im kostenlosen Livestream auf Joyn und Liveticker

  • Aktualisiert: 12.01.2026
  • 00:37 Uhr
  • ran.de

Die Tennis-Elite duelliert sich vom 18. Januar bis 1. Februar 2026 bei den Australian Open in Melbourne. ran hat Informationen zum ersten Grand Slam des Jahres zusammengetragen.

Inhalt

Die Winterpause ist auch im Tennis vorbei. Mit den Australian Open läuft das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres. Gespielt wird vom 18. Januar bis 1. Februar 2026 in Melbourne.

Im vergangenen Jahr sicherte sich Jannik Sinner den Titel. Der Italiener setzte sich im Finale gegen den Deutschen Alexander Zverev durch.

Bei den Frauen schaffte Madison Keys aus den USA im Finale die Überraschung gegen die Titelverteidigerin Aryna Sabalenka.

Die Australian Open im kostenlosen Joyn-Stream!

Viele Spiele der Australian Open LIVE im kostenlosen Eurosport-Stream auf Joyn verfolgen!

Deutsche Fans dürften auch in diesem Jahr erneut auf Zverev blicken. Nach einem durchwachsenen Jahr 2025 soll 2026 endlich der langersehnte erste Grand-Slam-Titel her.

Wann die einzelnen Runden in Melbourne starten, wie ihr die Spiele live im TV oder im Stream verfolgen könnt und um wie viel Geld es am Ende geht, hat ran für euch zusammengefasst.

Australian Open 2026 live: Wann finden die einzelnen Runden im Einzel statt?

Der endgültige Spielplan wird erst kurz vor Turnierstart bekanntgegeben. Nachfolgend ein paar Eckdaten.

  • Quali-Turniere der Männer und Frauen für das Hauptfeld: Beginn 12. Januar
  • 1. Runde: 18.–20. Januar 2026
  • 2. Runde: 21.–22. Januar 2026
  • 3. Runde: 23.–24. Januar 2026
  • Achtelfinale: 25.–26. Januar 2026
  • Viertelfinale: 27.–28. Januar 2026
  • Halbfinale: 29.–30. Januar 2026
  • Damen-Finale & Doppel-Finals: 31. Januar 2026
  • Herren-Finale: 1. Februar 2026

Australian Open 2026 live: Das sind die deutschen Teilnehmer beim ersten Grand Slam des Jahres

Herren:

  • Alexander Zverev
  • Jan-Lennard Struff
  • Daniel Altmaier

Herren-Doppel:

  • Kevin Krawietz / Tim Pütz
  • Jakob Schnaitter / Mark Wallner
  • Constantin Frantzen / Zusammen mit dem Niederländer Robin Haase
  • Hendrik Jebens / Zusammen mit dem Taiwaner Ray Ho

Damen:

  • Eva Lys
  • Tatjana Maria
  • Laura Siegemund
  • Ella Seidel

Damen-Doppel:

  • Laura Siegemund / Zusammen mit der US-Amerikanerin Sofia Kenin
  • Tatjana Maria / Zusammen mit der Französin Lois Boisson
  • Eva Lys / Zusammen mit der Niederländerin Suzan Lamens

Australian Open 2026 live: Wer überträgt den Grand Slam im Free-TV und Pay-TV?

Die Rechte für die Übertragung der Australian Open im frei empfangbaren Fernsehen liegen bei Eurosport. Zudem läuft ein Großteil der Matches auch im Pay-TV bei Eurosport 2.

Australian Open 2026 live: Wer zeigt das Tennis-Turnier im Livestream?

Kostenpflichtige Livestreams findet ihr beim Eurosport Player, bei Discovery+ und bei DAZN. Alle Matches, die im Free-TV bei Eurosport laufen, könnt ihr auch im kostenfreien Livestream auf Joyn abrufen.

Australian Open 2026 live: Wo gibt es Liveticker zum Grand Slam?

Zu ausgewählten Matches findet ihr Liveticker auf ran.de.

Australian Open 2026 live im TV und Stream: Wie viel Preisgeld wird ausgeschüttet?

Über alle Wettbewerbe verteilt werden bei den Australian Open 2026 rund 64 Millionen Euro ausgeschüttet. Die Siegerinnen und Sieger des Einzel-Wettbewerbs erhalten für ihren Sieg rund 2,6 Millionen Euro.

