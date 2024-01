Anzeige

Alexander Zverev steht im Halbfinale der Australian Open und bekommt es dort mit Daniil Medwedew zu tun. Alles zur Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Bei den Australian Open steht mittlerweile die heiße Phase an. Auch für Alexander Zverev, der sich bis in das Halbfinale spielte.

In der Runde der letzten Vier trifft der an Position sechs gerankte Hamburger auf die Nummer drei der Setzliste, den Russen Daniil Medwedew. Dieser hatte in der Runde der letzten Acht den Polen Hubert Hurkacz in fünf Sätzen niedergerungen.

Damit wartet der nächste Top-3-Spieler auf Zverev, der bereits im Viertelfinale einen der Turnierfavoriten aus dem Weg räumte. Gegen Carlos Alcaraz setzte sich der Deutsche in vier Sätzen durch.

"Ich habe gegen einen der besten Spieler der Welt gespielt. Wenn du so kurz vor dem Sieg stehst, fängst du an zu denken. Ich denke, das ist menschlich", erklärte Zverev im Anschluss, der aber cool blieb und sich das Halbfinale sicherte.

Wann das Match gegen Medwedew startet und wo ihr es live im Free-TV, Livestream sowie Liveticker verfolgen könnt, fasst ran nachfolgend zusammen. Neuigkeiten zu den Australian Open findet ihr zudem auf unserer Newsseite.