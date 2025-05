Nichtsdestotrotz will der gebürtige Hamburger diese erste Hürde natürlich nehmen, um den Traum vom French-Open-Titel am Leben zu erhalten.

+++ Update: Zverev ohne Probleme in Runde zwei +++

Alexander Zverev ist bei den French Open in Paris ohne Mühe in die zweite Runde eingezogen. Der 28 Jahre alte Hamburger setzte sich mit 6:3, 6:3, 6:4 gegen den neun Jahre jüngeren US-Amerikaner Learner Tien durch und startete in 1:53 Stunden erfolgreich in die erneute Jagd nach seinem ersten Grand-Slam-Titel.