Alexander Zverev hat körperlich und mentale schwierige Wochen und Monate hinter sich. Vor dem umstrittenen Turnier in Riad muss sich das Tennis-Ass harte Worte von Boris Becker gefallen lassen. Rund einen Monat vor dem Ende einer langen Saison ist noch einmal Zahltag für Alexander Zverev. Die deutsche Nummer eins hat sich auf den Weg zum "Six Kings Slam" nach Saudi-Arabien gemacht - die Veranstaltung in Riad ist so lukrativ wie umstritten. Die deutsche Tennis-Ikone Boris Becker hat zum Six Kings Slam eine ganz klare Meinung. "Da gibt's ne Menge Geld, aber keine Punkte und auch keinen Respekt von der Tennisszene", sagte er in seinem Podcast mit Andrea Petkovic. Zudem schickte dem formschwachen Olympiasieger von Tokio deutlich kritische Worte hinterher. Becker reibt sich dabei weniger an Zverevs Teilnahme an dem Showevent als an seinen jüngsten Leistungen und Aussagen. "Ich hoffe, er reißt sich nochmal am Riemen und findet die Lösung für seine Probleme", sagte Becker: "Er ist ein Sorgenkind gerade. Ich habe echt ein bisschen Kopfschmerzen, wenn ich an Sascha Zveev denke. Er muss jetzt das Rad nochmal umdrehen für die letzte zwei, drei Turniere des Jahres." Siegemund klettert - Vacherot katapultiert sich in Top 50

Shanghai: Sensationsmann Vacherot Finalsieger im Familienduell

Anzeige

Anzeige

Tennis: Alexander Zverev nach schwierigen Monaten unter Zugzwang Zum Ende dieser Saison geht es für den strauchelnden Spitzenspieler aus Hamburg noch einmal darum, eine möglichst gute Weltranglistenposition zu behaupten, um sich den Start in die kommende Spielzeit nicht zusätzlich zu erschweren. Zverev muss noch die 1000 Punkte seines Masters-Erfolgs aus dem Vorjahr in Paris verteidigen, zudem stehen die ATP Finals in Turin an. Zuletzt hatte der Weltranglistendritte ein zweifelhaftes Bild abgegeben. "Mein Jahr war schrecklich, ich spiele einfach rundum schreckliches Tennis", hatte Zverev nach seinem frühen Aus in Shanghai gesagt.

Anzeige

Anzeige

Boris Becker kritisiert Zverev: "Das gefällt mir alles nicht" Zudem plagen ihn seit Längerem schon Rückenbeschwerden und der 28-Jährige monierte auch noch die zunehmend langsamen Platzbeläge, von denen die Topstars Carlos Alcaraz und Jannik Sinner seiner Ansicht nach profitierten. "Er lehnt sich da gerade so ein bisschen aus dem Fenster, vielleicht auch, um von seinen eigenen Schwächen abzulenken", sagte Becker: "Das gefällt mir alles nicht." Zverev müsse sich auf sich selbst konzentrieren, auf seine körperliche Fitness und seine Stärken: "Momentan macht er eher zwei Schritte zurück als einen nach vorne."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen