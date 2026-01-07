Das deutsche Tennis-Team um Alexander Zverev verpasst beim United Cup nach einer bitteren Pleite das Viertelfinale.

Das deutsche Tennis-Team hat beim United Cup den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Die Mannschaft um Alexander Zverev schied nach der bitteren 0:3-Niederlage gegen Polen aus, nachdem im abschließenden Spiel der Gruppe F in Sydney die erhoffte Schützenhilfe der Niederlande ausblieb. Die Niederländer verloren ihr Duell mit Polen ebenfalls mit 0:3.

Das deutsche Team, das seinerseits mit einem 3:0 gegen die Niederlande erfolgreich in das Turnier gestartet war, hatte zuvor gegen Polen seine gute Ausgangslage verspielt. Zverev, Weltranglistendritter aus Hamburg, hatte gegen Hubert Hurkacz 3:6, 4:6 verloren. Auch im Mixed an der Seite von Laura Siegemund konnte er beim 6:7 (6:8) 3:6 keinen Punkt erringen.