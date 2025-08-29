Mega-Erfolg für Jan-Lennard Struff. Der Deutsche steht bei den US Open im Achtelfinale - dort wartet derweil eine Hammer-Aufgabe.

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat bei den US Open den nächsten Coup gelandet und erstmals das Achtelfinale erreicht.

Der aufschlagstarke Warsteiner besiegte den Vorjahres-Halbfinalisten Frances Tiafoe aus den USA nach überragender Vorstellung mit 6:4, 6:3, 7:6 (9:7) und trifft in der Runde der letzten 16 auf Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic, der in der Nacht den Briten Cameron Norrie mit 6:4, 6:7 (4:7), 6:2, 6:3 geschlagen hat

Für Qualifikant Struff ist es zusammen mit den Achtelfinalteilnahmen bei den French Open 2019 und 2021 schon jetzt das beste Ergebnis bei einem Major-Turnier.

Schon in der zweiten Runde hatte er begeistert und den Weltranglistenelften Holger Rune aus Dänemark in einem Fünfsatz-Krimi niedergerungen.