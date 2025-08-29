Anzeige
Tennis

Coup bei US Open: Jan-Lennard Struff erstmals im Achtelfinale -Hammer-Duell gegen Djokovic

Mega-Erfolg für Jan-Lennard Struff. Der Deutsche steht bei den US Open im Achtelfinale - dort wartet derweil eine Hammer-Aufgabe.

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat bei den US Open den nächsten Coup gelandet und erstmals das Achtelfinale erreicht.

Der aufschlagstarke Warsteiner besiegte den Vorjahres-Halbfinalisten Frances Tiafoe aus den USA nach überragender Vorstellung mit 6:4, 6:3, 7:6 (9:7) und trifft in der Runde der letzten 16 auf Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic, der in der Nacht den Briten Cameron Norrie mit 6:4, 6:7 (4:7), 6:2, 6:3 geschlagen hat

Für Qualifikant Struff ist es zusammen mit den Achtelfinalteilnahmen bei den French Open 2019 und 2021 schon jetzt das beste Ergebnis bei einem Major-Turnier.

Schon in der zweiten Runde hatte er begeistert und den Weltranglistenelften Holger Rune aus Dänemark in einem Fünfsatz-Krimi niedergerungen.

US Open machen Struff schon jetzt 400.000 Dollar reicher

Der Achtelfinaleinzug bringt Struff 400.000 US-Dollar Preisgeld ein. Für den in der Weltrangliste auf Platz 144 abgerutschten Struff ist es das zweite starke Major-Turnier in Folge.

Bereits in Wimbledon hatte er Runde drei erreicht, in New York bestätigt er seinen Aufschwung.

Am Samstag kämpfen aus deutscher Sicht auch noch Topstar Alexander Zverev (gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime) und Daniel Altmaier (gegen den Australier Alex de Minaur) um den Einzug ins Achtelfinale.

Auch interessant: US Open: Alcaraz weiter ohne Satzverlust - Drama um Shelton

