Tennis - US Open: Alexander Zverev erreicht dritte Runde

Alexander Zverev bleibt bei den US Open ohne Satzverlust. Allzu einfach hat er es in seinem Zweitrundenmatch aber nicht.

Alexander Zverev trabte erleichtert zum Netz und hatte noch ein paar warme Worte für seinen unnachgiebigen Gegner übrig: Mit einer routinierten, aber glanzlosen Vorstellung hat der Hamburger die dritte Runde der US Open erreicht und ist im Turnier weiter ohne Satzverlust. Der Weltranglistendritte gewann das Duell mit dem Briten Jacob Fearnley 6:4, 6:4, 6:4 und trifft nun auf Félix Auger-Aliassime (Kanada/Nr. 25) oder Roman Safiullin aus Russland.

Nach 2:28 Stunden verwandelte Zverev im Louis Armstrong Stadium seinen sechsten Matchball und steht damit zum siebten Mal in Folge in New York in der Runde der besten 32. Im vergangenen Jahr war der Finalist von 2020 im Viertelfinale an Lokalmatador Taylor Fritz gescheitert. In der ersten Runde der diesjährigen Auflage hatte sich der Hamburger 6:2, 7:6 (7:4), 6:4 gegen den Chilenen Alejandro Tabilo durchgesetzt.

"Er hat am Ende unglaubliches Tennis gespielt, unglaubliche Punkte gemacht. Ich bin froh, dass ich es nach drei Sätzen beenden konnte", sagte Zverev nach dem Kraftakt gegen den alles riskierenden, aber limitierten Fearnley: "Es gibt keine einfachen Matches, man muss ab der ersten Runde voll da sein." Angesprochen auf die derzeitige Dominanz der vor ihm im Ranking liegenden Jannik Sinner und Carlos Alcaraz, gab er cool zurück: "Ich bin hier, um die Party in Schwung zu bringen."

Zverev, der sich in New York endlich den Traum vom ersten Grand-Slam-Titel erfüllen will, konnte sich in den entscheidenden Momenten gegen Fearnley, die Nummer 60 der Welt, auf seine Aufschlagstärke verlassen - und auf die Unkonzentriertheiten seines Gegners, den er auch im dritten Aufeinandertreffen besiegte.