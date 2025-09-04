Nachdem Tennisstar Jannik Sinner im vergangenen Monat bei den Cincinnati Masters einen herben Rückschlag erlitten hatte, als er im Duell mit Carlos Alcaraz beim Stand von 0:5 im ersten Satz verletzungsbedingt aufgeben musste, scheint das längst vergessen. Mit bislang nur einem Satzverlust im gesamten Turnier besiegte Sinner im Viertelfinale der US Open Lorenzo Musetti deutlich.

Nächste Machtdemonstration durch Jannik Sinner: Der Titelverteidiger hat bei den US Open das erste rein italienische Viertelfinale der Grand-Slam-Geschichte im Eiltempo für sich entschieden.

Der Weltranglistenerste setzte sich mit 6:1, 6:4 und 6:2 gegen Lorenzo Musetti durch und konnte mit Blick auf das Halbfinale am Freitag gegen Alexander Zverevs Bezwinger Félix Auger-Aliassime (Kanada/Nr. 25) Kraft sparen.

"Es war eine starke, wirklich solide Leistung von mir", sagte Sinner: "Einige Italiener in der Heimat haben heute sicherlich nicht geschlafen." Nach nur 1:59 Stunden verwandelte der Südtiroler gegen Musetti, immerhin die Nummer zehn der Welt, seinen ersten Matchball - es war Sinners 16. Sieg im 16. Match gegen einen Landsmann auf der ATP-Tour, gegen Musetti führt er nun mit 3:0.

Der 24-jährige Sinner überrannte seinen ein Jahr jüngeren Landsmann zunächst regelrecht mit druckvollem Spiel und Konzentration auf den Punkt, nach 27 Minuten war der erste Satz bereits gelaufen.

Danach fing sich Musetti etwas, gerade sein erster Aufschlag kam nun verlässlicher. Sinner aber blieb zu jeder Zeit Herr der Lage.