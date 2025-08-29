Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat bei den US Open den nächsten Coup gelandet und erstmals das Achtelfinale erreicht.

Der aufschlagstarke Warsteiner besiegte den Vorjahres-Halbfinalisten Frances Tiafoe aus den USA nach überragender Vorstellung mit 6:4, 6:3, 7:6 (9:7) und darf in der Runde der letzten 16 auf ein Highlight-Duell mit Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic hoffen, der in der Nacht gegen den Briten Cameron Norrie gefordert ist.

Für Qualifikant Struff ist es zusammen mit den Achtelfinalteilnahmen bei den French Open 2019 und 2021 schon jetzt das beste Ergebnis bei einem Major-Turnier.

Schon in der zweiten Runde hatte er begeistert und den Weltranglistenelften Holger Rune aus Dänemark in einem Fünfsatz-Krimi niedergerungen.