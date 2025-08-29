Tennis
US Open: Nächster Coup in New York - Jan-Lennard Struff erstmals im Achtelfinale
Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat bei den US Open den nächsten Coup gelandet und erstmals das Achtelfinale erreicht.
Der aufschlagstarke Warsteiner besiegte den Vorjahres-Halbfinalisten Frances Tiafoe aus den USA nach überragender Vorstellung mit 6:4, 6:3, 7:6 (9:7) und darf in der Runde der letzten 16 auf ein Highlight-Duell mit Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic hoffen, der in der Nacht gegen den Briten Cameron Norrie gefordert ist.
Für Qualifikant Struff ist es zusammen mit den Achtelfinalteilnahmen bei den French Open 2019 und 2021 schon jetzt das beste Ergebnis bei einem Major-Turnier.
Schon in der zweiten Runde hatte er begeistert und den Weltranglistenelften Holger Rune aus Dänemark in einem Fünfsatz-Krimi niedergerungen.
US Open machen Struff schon jetzt 400.000 Dollar reicher
Der Achtelfinaleinzug bringt Struff 400.000 US-Dollar Preisgeld ein.
Für den in der Weltrangliste auf Platz 144 abgerutschten Struff ist es das zweite starke Major-Turnier in Folge.
Bereits in Wimbledon hatte er Runde drei erreicht, in New York bestätigt er seinen Aufschwung.
Am Samstag kämpfen aus deutscher Sicht auch noch Topstar Alexander Zverev (gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime) und Daniel Altmaier (gegen den Australier Alex de Minaur) um den Einzug ins Achtelfinale.
