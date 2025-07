Laura Siegemund hat den sensationellen Einzug ins Halbfinale beim Grand Slam von Wimbledon verpasst.

Die 37-jährige Laura Siegemund unterlag der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka auf dem Centre Court im All England Club in Wimbledon trotz starker Vorstellung und großem Kampf mit 6:4, 2:6, 4:6 und muss weiter auf das erste Grand-Slam-Halbfinale im Einzel in ihrer Karriere warten.

Letzte deutsche Titelträgerin beim Rasenklassiker bleibt damit Angelique Kerber (Kiel) im Jahr 2018. Siegemund darf sich nach einem herausragenden Turnier trotzdem über 400.000 Pfund Preisgeld sowie viele Punkte in der Weltrangliste freuen, die sie von Platz 104 um rund 50 Ränge klettern lassen.

Gegen die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Sabalenka kam Siegemund perfekt ins Spiel. Die Deutsche, die vor der Partie im Turnierverlauf keinen Satz abgegeben und unter anderem die Weltranglistenachte Madison Keys (USA) ausgeschaltet hatte, zog schnell auf 3:0 davon, danach kämpfte sich Sabalenka in die Partie, konnte den Satzverlust aber nicht mehr vermeiden.