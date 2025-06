Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Manuel Neuer Der Bayern-Schlussmann pariert in der 14. Minute glänzend aus kurzer Distanz gegen Araújo. Knapp 20 Minuten später hat der 39-Jährige jedoch keine wirkliche Abwehrchance, als Gerson den Ball zum 1:2 unter die Latte knallt. In Durchgang zwei wird Neuer vom abgezockten Jorginho vom Punkt verladen. Hat kurz vor dem Ende noch einen riskanten Ausflug aus dem Sechzehner, den er jedoch geschickt löst. ran-Note: 3

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Konrad Laimer Der Österreicher beginnt sehr engagiert, zögert dann aber ausgerechnet bei der Groß-Chance von Araújo zu lange und zwingt Neuer zu einer Glanzparade (14.). Rund zehn Minuten später erobert der sehr offensivfreudig agierende Laimer den Ball und gibt einen Schuss aus der zweiten Reihe ab. Seine Energie tut den Bayern gut, auch wenn am Ball nicht alles klappt. ran-Note: 3

Dayot Upamecano Die Münchner Abwehrkante erobert in der neunten Minute mit einem tollen Tackling den Ball und leitet damit den Treffer von Harry Kane zum 2:0 ein. Ein paar kleinere Wackler leistet sich der Franzose Mitte der ersten Halbzeit. In Durchgang zwei wird er wenig gefordert und bleibt in seinen wenigen Szenen souverän. Upamecano scheint nach seiner Verletzung auf einem sehr ordentlichen Weg zu sein. ran-Note: 3

Anzeige

Anzeige

Jonathan Tah Der Neuzugang aus Leverkusen lässt in der Flamengo-Drangphase Mitte der ersten Halbzeit ein wenig die Präsenz vermissen, agiert jedoch in den meisten Situationen ruhig und abgeklärt. Nach einem überharten Foul an Kane beschwert sich Tah und kassiert eine etwas kleinliche Gelbe Karte. In Summe gibt es an seinem Auftritt wenig zu bemängeln. ran-Note: 3

Josip Stanisic Stanisic agiert auf der linken Seite offensiv etwas unauffälliger als Laimer. Bei der ersten Top-Chance von Flamengo lässt der Kroate die Flanke von Wesley zu einfach zu und hat Glück, dass Neuer zur Stelle ist. In der 32. Minute schaut er zudem nur dabei zu, wie Araújo zum Kunstschuss ansetzt. Im Anschluss stabilisiert sich der gebürtige Münchner und löst brenzlige Situationen routiniert. Lässt in Halbzeit zwei nichts zu. ran-Note: 3 Das Achtelfinale der FIFA Klub-WM 2025: BVB vs. CF Monterrey live im kostenlosen Stream auf Joyn

Nach Hoeneß-Attacke wegen Woltemade: Matthäus schießt zurück

Anzeige

Anzeige

Joshua Kimmich Der Mittelfeld-Leader gibt den ersten Warnschuss in der vierten Minute ab. Nur zwei Minuten später führt seine Ecke zum unglücklichen Eigentor von Erick Pulgar. Im Anschluss agiert Kimmich teilweise etwas riskant, ohne jedoch gefährliche Ballverluste zu produzieren. In Durchgang zwei liefert er zunächst eher wenige Akzente, bedient dann jedoch Kane mustergültig beim 4:2. Auf ihn ist Verlass. ran-Note: 2

FC Bayern - Transfers: Diese Spieler hat der FCB noch im Blick

Anzeige

Leon Goretzka Der 30-Jährige agiert zunächst unauffällig, taut jedoch kurz vor der Halbzeit entscheidend auf. Zunächst gibt Goretzka einen abgefälschten Schuss ab (37.), ehe er mit einem platzierten 20-Meter-Schuss das 3:1 markiert (41.). In Durchgang zwei verursacht er etwas unnötig einen Freistoß, der nichts einbringt. Auch in den Zweikämpfen agiert er ein wenig passiv. Wird nach 58 Minuten ausgewechselt und durch Aleksandar Pavlovic ersetzt. ran-Note: 3

Anzeige

Michael Olise Olise agiert in der ersten Halbzeit über weite Strecken unauffällig. Erst gegen Ende des Durchgangs steigert sich der Franzose und bedient Upamecano stark per Flanke (40.). Nach der Pause leistet sich der Offensiv-Star im eigenen Strafraum ein unnötiges Handspiel, woraufhin Jorginho zum 2:3 verkürzt. Der Linksfuß geht im weiteren Verlauf der Partie immer wieder ins Dribbling und leitet einige Angriffe ein. Es fehlt jedoch ein wenig die Zielstrebigkeit - wie in der 85. Minute, als er nochmal Musiala bedienen möchte. ran-Note: 4 FC Bayern München: Konrad Laimer soll Positionswechsel zurück ins Mittelfeld anstreben

FIFA Klub-WM 2025 live: Spielplan, Übertragung im TV und im Livestream auf Joyn - Preisgeld, Spielplan und Modus

Anzeige

Serge Gnabry Gnabry beginnt äußerst aggressiv als zentrale Figur im Gegenpressing und spult fleißig Meter ab. So ganz wohl fühlt sich der Offensivmann auf seiner Zehner-Position allerdings nicht. Das Spiel läuft meist an Gnabry vorbei, der erst kurz vor der Pause mit einem gut gedachten Durchstecker auf Laimer erstmals auf sich aufmerksam macht. Nach dem Seitenwechsel taucht der 29-Jährige komplett ab. Ist bis zu seiner Auswechslung an keinem Torschuss beteiligt. ran-Note: 5

Anzeige

Kingsley Coman Coman ist in der ersten Halbzeit phasenweise der aktivste Münchner Offensivspieler, kann jedoch keinen entscheidenden Durchbruch auf seiner linken Seite erzielen. Der Franzose agiert ballsicher, jedoch fehlt die letzte Entschlossenheit in den Dribblings. Der 29-Jährige wirkt vor allem ab Minute 30 gehemmt und angeschlagen. Wird deshalb auch in der 58. Minute humpelnd durch Sané ersetzt. ran-Note: 4

Harry Kane Der Engländer braucht wenig Anlaufzeit und trifft mit seinem ersten satten Abschluss aus 18 Metern zum 2:0 (9.). Im Anschluss kann sich Kane in der Gefahrenzone zunächst kaum mal der strengen Bewachung entziehen, weshalb er sich häufig fallen lässt. Trotz des ein oder anderen missglückten Anspiels unterstützt er sein Team auf diese Weise immer wieder. In der 68. Minute bedient er Sané stark mit einer scharfen Hereingabe, die dieser aber nicht nutzen kann. Sechs Minuten später ist Kane mit seinem zweiten Treffer zur Stelle und machten Deckel drauf. Der Mann des Tages wird kurz vor dem Ende durch Müller ersetzt. ran-Note: 1 Eberl bestätigt Interesse an Woltemade und kritisiert Spekulationen in der Öffentlichkeit

FC Bayern München angeblich mit Nick Woltemade einig - VfB Stuttgart blockt Nachfragen ab

Anzeige