Biathlon-WM: Deutsche Frauen verpassen Medaille trotz Aufholjagd

Der schlechte Start kann nicht mehr korrigiert werden

Die Hypothek des schlechten Starts von Schneider war für die DSV-Staffel, die in diesem Winter im Weltcup immerhin schon zwei Rennen gewonnen hatte, letztendlich zu groß. Preuß verpasste so ihre fünfte Medaille in Lenzerheide.

"Ich habe die Waffe nicht richtig ruhig bekommen. Ich hab den Stress von der Strecke beim Schießen nicht wegbekommen. Ich bin sehr enttäuscht. Das ist nicht cool, wenn die Staffel so anfängt. Das tut mir leid für die Mädels", entschuldigte sich Schneider.

Zwar hatte Preuß nach einer Aufholjagd vor dem letzten Schießen sogar noch die Chance auf Bronze, doch nach zwei Nachladern der 31-Jährigen war auch die dahin. "Franzi ist auch nur ein Mensch", meinte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling.

"Das Stehendschießen ärgert mich. That's the game. Es war hier und da ein Fehler zu viel in der ganzen Mannschaft, dann ist auch mal so ein Tag dabei", sagte Preuß.

Erstmals seit 2019 blieb das DSV-Quartett damit bei einem Großereignis ohne Medaille.