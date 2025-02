Franziska Preuß verpasst zum Abschluss der Biathlon-WM in Lenzerheide ihre fünfte Medaille.

Zum Abschluss der Biathlon-WM 2025 in der Schweiz belegte die 30-jährige Franziska Preuß im Massenstart über 12,5 km den siebten Platz. Gold ging an die Schwedin Elvira Öberg vor Oceane Michelon aus Frankreich und Maren Kirkeeide aus Norwegen.

Preuß hatte zuvor Gold in der Verfolgung, Silber im Sprint sowie Bronze mit der Mixed-und der Single-Mixed-Staffel gewonnen.

Mit der Staffel am Samstag hatte sie das erhoffte Podium auf Rang fünf ebenfalls verpasst. Dafür hatten die DSV-Männer im Rennen über 4x7,5 km überraschend Bronze geholt.

Nach einer kurzen Pause steht vom 6. bis 9. März der Weltcup in Nove Mesto/Tschechien an. Für Preuß geht es in den verbleibenden drei Weltcups um den Gewinn des Gesamtweltcups. Sie führt nach 14 von 21 Wettbewerben mit 92 Punkten vor Lou Jeanmonnot.