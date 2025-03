Im Krankenhaus von Tolmezzo verschlechterte sich der Zustand des Ski-Talents derart, dass auf die Intensivstation in Udine verlegt wurde. Obwohl er beim Sturz bei Bewusstsein war, wurde er am Sonntag für Tod erklärt.

Degli Uomini galt als Speed-Spezialist und sollte später als Vorläufer des Super-G der regionalen Kindermeisterschaften an den Start gehen.

Einem Bericht des italienischen Rundfunks RAI zufolge, ereignete sich der Unfall am Monte Zoncolan. Demnach soll der Italiener beim Aufwärmen auf einer Piste neben der eigentlichen Rennstrecke verunglückt sein.

"Wir sind schockiert", sagte Maurizio Dunnhofer, Präsident des Regionalverbands Friuli Venezia Giulia (FISI FVG): "Die Welt des regionalen und nationalen Skisports steht der Familie und dem Skiklub Monte Dauda in diesem sehr schwierigen Moment bei."

Der italienische Ski-Verband FISI gab den Tod des 18-Jährigen offiziell bekannt. Degli Uomini galt in seiner Heimat als großes Talent des Ski-Sports.

Der italienische Skifahrer Marco Degli Uomini ist nach einem Trainings-Sturz am vergangenen Sonntag gestorben.

Zweites Unglück für Italiens Ski-Sport in diesem Winter

"Eine Tragödie, die die gesamte regionale Gemeinschaft betrifft und für die ich der Familie, den Freunden und dem Skiklub Monte Dauda mein tiefstes Beileid und meine Verbundenheit ausspreche", erklärte der Präsident der Region, Massimiliano Fedriga.

"Danke für dein großes Herz. Danke für deine Aufrichtigkeit. Danke für deine Loyalität und Fairness. Du wirst immer bei uns bleiben", schrieb Degli Uominis Skiklub auf Instagram. Dort wolle man ihn so in Erinnerung behalten, wie er sein Leben verbracht hatte: Mit Freude am Skifahren.

Für den italienischen Ski-Sport ist es bereits das zweite Unglück um einen jungen Fahrer in den vergangenen Monaten. Im Oktober war die 19 Jahre alte Matilde Lorenzi ebenfalls bei einem Trainingssturz tödlich verunglückt.