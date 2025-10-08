Wrestling auf ProSieben MAXX und Joyn
WWE Crown Jewel 2025 live: Im Free TV auf ProSieben MAXX, im Livestream auf Joyn und alle Infos zur Wrestling-Show
- Aktualisiert: 11.10.2025
- 21:10 Uhr
Bei der WWE findet das nächste Großereignis statt. So könnt ihr "Crown Jewel" im Free-TV und Livestream verfolgen.
Crown Jewel ist eines der Highlights im Kalender der WWE und erlebt in diesem Jahr eine Premiere. Erstmals findet das Wrestling-Event nicht in Saudi-Arabien statt, Crown Jewel wird im australischen Perth ausgetragen.
Als Headliner der Veranstaltung findet das Einzel-Match um den WWE-Crown-Jewel-Champion-Titel zwischen den Superstars Cody Rhodes und Seth Rollins statt.
Auch John Cena, der am Ende des Jahres sein letztes Match bestreiten wird, wird in Australien in den Ring steigen. Sein Gegner dabei wird AJ Styles sein.
Ein echtes Highlight dürfte zudem auch der Auftritt von Roman Reigns werden. Der Superstar muss in einem "Australian Street Fight" gegen Bronson Reed ran. Insgesamt stehen fünf Matches auf dem Programm.
ran hat alle Infos für das Wrestling-Event zusammengefasst.
WWE Crown Jewel: Wann und wo findet das WWE-Event statt?
Crown Jewel findet am 11. Oktober um 14:00 Uhr statt. Austragungsort ist die RAC Arena in Perth.
WWE Crown Jewel: Welche Matches wird es geben?
- WWE Men’s Crown Jewel Championship: Cody Rhodes vs. Seth Rollins
- WWE Women’s Crown Jewel Championship: Tiffany Stratton vs. Stephanie Vaquer
- Einzel-Match: John Cena vs. AJ Styles
- Tag-Team-Match: IYO SKY & Rhea Ripley vs. Kairi Sane & Asuka (The Kabuki Warriors)
- Australian Street Fight: Roman Reigns vs. Bronson Reed
WWE: Wo wird Crown Jewel im Free-TV zu sehen sein?
Die Matches von WWE Crown Jewel werden auch im Free-TV auf ProSieben MAXX übertragen. Die Übertragung ist eine deutsche Free-TV-Premiere.
Die Übertragung beginnt - parallel zum Livestream auf Joyn - am Sonntag, 12. Oktober, um 22:00 Uhr.
WWE Crown Jewel: Wird es einen Livestream geben?
Die zeitversetzten Highlights aus dem Free-TV können ebenfalls auf Joyn verfolgt werden. Nach der Ausstrahlung ist das Event noch 7 Tage lang kostenlos auf Joyn verfügbar.
Wer die Veranstaltung LIVE sehen will, braucht ein kostenpflichtiges Abo des WWE Networks.
Kostenlos WWE Crown Jewel auf dem PC live schauen
Auch in jedem Internet-Browser kann Joyn genutzt werden. Zusätzlich bedarf es nur noch einer Registrierung, um den Livestream einiger Sender anschauen zu können. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet nicht.