Die WWE verabschiedet Rekordchampion John Cena mit einem Knall. Die Entscheidung sorgt für Fan-Wut und liefert sonst keinen Mehrwert. Ein Kommentar. Von Tim Althoff Never give up. Das Motto von John Cena ist unmissverständlich. Es ist DAS Motto, das seine Fans, vor allem die jüngeren, jahrelang inspirierte. "Never give up" war so penetrant und aufdringlich, dass es nicht nur inspirierte, sondern vor allem polarisierte. "Lets Go Cena" vs. "Cena sucks". Die vielleicht wichtigste Eigenschaft der Branche. Jetzt ist die einst inspirierende Botschaft nur noch ein Schwall heißer Luft. Denn in seinem letzten Match nach 26 Jahren in der WWE verlor Cena nicht einfach nur. Er gab auf.

WWE: John Cena verliert letztes Match gegen Gunther Beim "Saturday Nights Main Event" in Washington D.C. lieferte sich Cena einen grandiosen Abschiedskampf gegen den Österreicher Gunther. Die Fans in der Halle waren begeistert, riefen zwischenzeitlich "This is awesome" und gaben der WWE damit das Signal, bis dato alles richtig gemacht zu haben. Dann kippte die Stimmung. Gunther, der zuvor via "FU" durch Tische und vom Ringseil geworfen worden war, setzte zweimal zum Sleeperhold an und zwang den Rekordchampion damit zur Aufgabe. Er gewann nicht durch Pin. Nicht durch Auszählen. Durch Aufgabe. Erstmals seit 2004 klopfte Cena ab. Nie wieder "Never give up". #WWECasting: Gewinner werden bald bekannt gegeben

Cena-Aufgabe: WWE-Fans skandieren "Bullshit" Dass Cena sein letztes Match verlieren würde, war nahezu klar. Die WWE nutzt den letzten Kampf seiner Legenden gerne dazu, einen anderen Kämpfer aufzubauen. In diesem Fall Gunther, der sich die große Bühne nach starken letzten Jahren verdient hat. Cena wird die Niederlage gegen Gunther abgesegnet haben. Vielleicht hat er auch die Aufgabe abgesegnet. Aber muss es deshalb die richtige Entscheidung gewesen sein?

Die Fans waren sich einig, skandierten "Bullshit" und kritisierten WWE-Boss Triple H mit "You fucked up"-Rufen. Klar ist auch, dass genau das die Reaktionen sind, die sich die WWE wünscht. Die WWE will Aufmerksamkeit, keine Entscheidung darf je vom gesamten WWE-Universum abgenickt werden. Es muss Skandale und Aufreger geben. "Ich bin ehrlich gesagt enttäuscht, ich hätte es noch viel lauter erwartet", sagte Triple H nach dem Match vielsagend.

Logan Paul: Vom YouTuber zum WWE-Star - seine Karriere im Überblick 1 / 11 © Getty Wer ist eigentlich Logan Paul?

Dieser Kampf hatte es in sich: Am vergangenen Wochenende trat Logan Paul zu seinem dritten WWE-Match an. In Saudi-Arabien traf der YouTuber beim Event "Crown Jewel" auf Champion Roman Reigns. Der 27 Jahre alte Paul performte dabei beachtlich gut, musste sich nach rund 25 Minuten aber dennoch geschlagen geben. Vor allem eine Sache stach bei der Vorstellung des US-Amerikaners hervor: Seine waghalsigen Aktionen. © Imago Spektakuläre Aktionen

So schnappte er sich beispielsweise mitten im Match sein Handy und filmte sich bei einem Sprung durch das Kommentatorenpult. Bei den Wrestling-Fans kam die Performance von Paul gut an, teuer bezahlen musste er seine fulminante Show dennoch. So teilte er später via Social Media mit, dass er sich bei dem Kampf eine schwere Knieverletzung zugezogen hatte. So sollen Meniskus, Innenband und womöglich auch das Kreuzband des rechten Knies gerissen sein. Doch obwohl die Verletzung bereits Mitte des Kampfes geschehen sein soll, kämpfte Paul bis zum Ende. © Getty WWE-Fans von Paul begeistert

Für den 27-Jährigen eine Hiobsbotschaft. Muss er nun doch die kommenden Monate pausieren und sich dann für weitere Matches erst wieder zurückkämpfen. Bei den Fans konnte er in jedem Fall punkten und einen Hinweis darauf geben, dass es für ihn in Sachen WWE sehr wohl eine Zukunft geben kann. Wie aber kam es dazu, dass der YouTuber inzwischen als Wrestler in den Ring steigt? ran stellt euch Logan Paul und seinen Karriereweg vor. © Getty Millionen Follower

Logan Paul und sein ebenfalls bekannter Bruder Jake wuchsen als Söhne eines Immobilienmaklers und einer Krankenschwester auf. Im Jahr 2013 gelang ihnen dann das, wovon viele junge Menschen heute träumen. Sie begannen, ihr Leben im Internet erfolgreich zu vermarkten. Zuerst auf der inzwischen eingestellten Video-App Vine, später dann mit einem eigenen YouTube Channel. Beglückt haben die Brüder ihre Follower dabei mit Comedy, Stunts, etc. Schnell hatten beide Millionen auf dem Konto. Ein Social-Media-Post soll ihnen inzwischen sechsstellige Summen einbringen. © Imago Karriere als Schauspieler

Doch nicht nur als Influencer, auch in Film und Fernsehen war und ist Logan Paul zu sehen. So spielte er beispielsweise bei "Law & Order" mit, zudem schrieb er das Drehbuch für die Komödie "Airplane Mode". Auch bei der US-Version von "The Masked Singer" nahm der 27-Jährige teil, schied als Grandpa Monster aber bereits als vierter Kandidat aus. © Imago Eigene Produkte auf dem Markt

Auch jenseits der Showbranche verdient der Influencer ordentlich Kohle. So brachte er unter anderem ein Erfrischungsgetränk auf den Markt. Zudem vertreibt er bereits seit 2017 seine eigene Modekollektion. © Getty Unzählige Skandale

Skandalfrei war und ist die Karriere von Logan Paul, der an der High School übrigens American Football spielte, aber mitnichten. Sein Verhalten wird vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass er Millionen jungen Menschen als Vorbild dient, immer wieder kritisch gesehen. So veröffentlichte er beispielsweise Ende 2017 gemeinsam mit dem YouTuber "Aokigahara" ein Video, in dem sie einen als "Selbstmord-Wald" bekannten Wald in Japan besuchten. Als beide dabei eine echte Leiche entdeckten - der Mann hatte sich zuvor erhängt - filmen sie ungeniert weiter und zeigten die Bilder ihren Millionen Followern. Das Video wurde von YouTube kurze Zeit später gelöscht. © Getty Kritik wegen Tierquälerei

Auch die Tierschutzorganisation "PETA" geriet mehrfach mit dem Influencer aneinander. So zog Paul in einem Video einst einen Karpfen aus dem Wasser und imitierte an ihm eine Herzdruckmassage - bis das Tier erstickte. Auch Schüsse mit einem Elektroschocker auf zwei tote Ratten sorgten für Entsetzen.Die LGBTQ-Community zeigte sich einst ebenfalls wenig begeistert. So erklärte Paul Anfang 2019, er wolle "für einen Monat schwul sein". Seine Darstellung, Homosexualität sei eine Entscheidung, gefährde die Akzeptanz der Community – so die Kritik. © Getty Kampf gegen Floyd Mayweather

An dem Erfolg des Influencers ändern die diversen Skandale aber nichts. Alleine bei Instagram zählt Paul mehr als 24 Millionen Follower. Und die bekommen ihn in der vergangenen Zeit vor allem an einem Ort immer häufiger zu sehen: Im Ring. Was ursprünglich als Wettstreit unter YouTuber-Kollegen begonnen hatte, wird von ihm und Bruder Jake inzwischen ehrgeizig betrieben. Die Grundvoraussetzung: Logan war zu Schulzeiten ein guter Footballspieler und ein guter Ringer. So stieg er unter anderem gegen Floyd Mayweather in den Ring (Foto). Die Kampfbörse dafür soll ihm alleine 20 Millionen US-Dollar eingebracht haben. © Imago Vertrag bei WWE

Im Sommer 2022 folgte dann der nächste Schritt. Die WWE nahm Paul unter Vertrag. Nach seinem Debüt bei WrestleMania 38 soll er in den kommenden Jahren gleich mehrfach im Ring zu sehen sein. Im Angesicht der schweren Verletzung, die er sich im Kampf gegen Roman Reigns zugezogen hat, dürfte es allerdings noch einige Zeit dauern, bis er wieder für waghalsige Manöver zur Verfügung steht. © Imago Freundin Nina Agdal

Übrigens: Privat ist der 27-Jährige mit dem Topmodel Nina Agdal liiert. Die Dänin war es auch, die Paul nach dem Reigns-Fight im Rollstuhl aus der Arena fuhr. Zuvor führte er unter anderem eine Beziehung mit mit "Victoria's Secret"-Engel Josie Canseco.

