Dwayne "The Rock" Johnson trifft bei Smackdown im Ring auf Roman Reigns. Bei Wrestlemania werden sich die beiden WWE-Superstars allem Anschein nach wieder begegnen. Dann könnte das herbeigesehnte Match steigen.

Dem Match, auf das die Wrestling-Welt seit Jahren wartet, steht nichts mehr im Weg. Bei Wrestlemania 40 wird es allem Anschein nach dazu kommen, Dwayne "The Rock" Johnson den Undisputed WWE Champion Roman Reigns herausfordern.

Das Event steigt am 6. und 7. April im Lincoln Financial Field. Dort trägt unter anderem das NFL-Team Philadelphia Eagles seine Heimspiele aus.

Eigentlich hätte Cody Rhodes als Gewinner des diesjährigen Royal Rumble der WWE das Anrecht, beim nächsten Großereignis der Liga gegen Reigns anzutreten. Doch "The American Nightmare" erklärte bei "Smackdown" (ab 22 Uhr auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App), dass er erst zu einem späteren Zeitpunkt gegen Reigns in den Ring steigen wolle.

Das wiederum öffnet die Tür für den Liebling der Fans, der im vergangenen Jahr sein Comeback gegeben hatte, nachdem er zuvor eine Karriere in Hollywood eingeschlagen hatte. Zum Ende der Show betrat dann eben auch die WWE-Legende die Bühne, die Zuschauer in Atlanta rasteten regelrecht aus.