WWE Wrestlepalooza 2025: Highlights im Free-TV auf ProSieben MAXX und im kostenlosen Stream auf Joyn
- Aktualisiert: 20.09.2025
- 20:37 Uhr
In der Nacht vom 20. auf den 21. September findet mit "Wrestlepalooza" das nächste Großereignis der WWE statt. So könnt ihr das Spektakel im Free-TV und Livestream verfolgen.
In der WWE steht mit "Wrestlepalooza" ein völlig neues Großereignis an. Standesgemäß setzt die größte Wrestling-Liga der Welt dabei auf einige der größten Namen der Branche.
John Cena, der Ende des Jahres seine Karriere beenden wird, trifft bei "Wrestlepalooza" beispielsweise auf seinen alten Rivalen Brock Lesnar. Das "Beast" kehrte beim Summerslam im Anfang August zurück und ist nun einer der letzten Gegner auf der "John-Cena-Farewell-Tour".
Doch damit nicht genug. Auch AJ Lee kehrt nach fast zehnjähriger Abstinenz in den Ring zurück. Die ehemalige Divas-Championess kämpft zusammen mit ihrem Ehemann CM Punk gegen World-Heavyweight-Champion Seth Rollins und dessen Ehefrau Becky Lynch.
Insgesamt können sich die Fans auf insgesamt fünf Matches freuen.
ran hat alle Infos für das Wrestling-Event zusammengefasst.
WWE Wrestlepalooza: Wann und wo findet das WWE-Event statt?
"Wrestlepalooza" fand in der Nacht vom 20. auf den 21. September (ab 01:00 Uhr deutscher Zeit) statt. Austragungsort ist das Gainbridge Fieldhouse in Indianapolis.
WWE Wrestlepalooza: Welche Matches wird es geben?
- Einzel-Match: John Cena vs. Brock Lesnar
- Match um den vakanten Women's-World-Champion-Titel: Iyo Sky vs. Stephanie Vaquer
- Tag-Team-Match: Jimmy & Jey Uso vs. Bron Breakker & "Big" Bronson Reed
- Mixed-Tag-Team-Match: CM Punk & AJ Lee vs. Seth Rollins & Becky Lynch
- Match um den WWE-Champion-Titel: Cody Rhodes (c) vs. Drew McIntyre
WWE: Wo wird Wrestlepalooza im Free-TV zu sehen sein?
Die Matches von WWE Wrestlepalooza werden auch im Free-TV auf ProSieben MAXX übertragen. Die Übertragung ist eine deutsche Free-TV-Premiere.
Die Übertragung beginnt - parallel zum Livestream auf Joyn - am Sonntag, 21. September, um 22:00 Uhr.
WWE Wrestlepalooza: Wird es einen Livestream geben?
Die zeitversetzten Highlights aus dem Free-TV können ebenfalls auf Joyn verfolgt werden. Nach der Ausstrahlung ist das Event noch 7 Tage lang kostenlos auf Joyn verfügbar.
Wer die Veranstaltung LIVE sehen will, braucht ein kostenpflichtiges Abo des WWE Networks.
