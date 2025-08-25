Die beiden Radio-Moderatoren Mike Felger und Tony Massarotti reagieren auf einen verbalen Rundumschlag von Bill Belichick und beleidigen den früheren NFL-Star-Coach aufs Übelste. Der frühere Patriots-Coach Bill Belichick stichelte zuletzt im Interview mit dem "Boston Globe" über Franchise-Owner Robert Kraft. Nun reagierten mit Mike Felger und Tony Massarotti zwei Radiomoderatoren auf den verbalen Rundumschlag des 73-Jährigen, und die beiden Hosts der Sportsendung "Felger & Mazz" auf "98.5 The Sports Hub" beleidigten Belichick übel. NFL-Transactions: Cleveland Browns schmeißen Quarterback raus

NFL: Zehn Jahre Verbannung! Chargers-Coach für Scouting-Skandal heftig bestraft Vor allem Felger zielte dabei verbal deutlich über das Ziel hinaus, bezeichnete Belichick unter anderem als "geilen, halbverrückten alten Mann".

Damit spielte der Radiomoderator sehr offensichtlich auf Belichicks Beziehung zur 24-jährigen Ex-Cheerleaderin Jordon Hudson an. Deutlich direkter wurde Jim Murray, Sidekick der beiden Moderatoren, der Hudson als eine "junge Tussi, die sein Leben auf und neben dem Spielfeld kontrolliert", bezeichnete.

Felger über Belichick: "Sein Auftreten ist einfach bizarr" Nach seinem Aus bei den New England Patriots ist der achtmalige Super-Bowl-Champion Belichick nun als Coach im College Football aktiv, trainiert die North Carolina Tar Heels. Zuletzt erklärte die Trainer-Legende im Interview mit dem "Boston Globe" unter anderem, dass es viel einfacher sei, ein College-Team zu führen, da man dort "keinem Besitzer oder dessen Sohn" Rechenschaft ablegen müsse. Diese Aussage ist als klarer Seitenhieb gegen Kraft und dessen Sohn Jonathan zu verstehen, die bei den Patriots im Hintergrund das Sagen haben. Felger nahm sich nicht zuletzt wegen dieser Aussage Belichick vor: "Wenn er mit all seiner Arroganz und dem Chaos drumherum in der NCAA Erfolg hat – Respekt. Aber sein Auftreten ist einfach bizarr."

NFL - Injury Update vor der Saison 2025: Eagles-Quarterback Tanner McKee für den Saisonstart fraglich 1 / 23 © 2025 Getty Images Tanner McKee (Philadelphia Eagles)

Die Philadelphia Eagles bangen vor dem Saisonstart um Tanner McKee. Der QB-Backup von Jalen Hurts hat sich laut "The Insiders" einen Daumenbruch zugezogen, weshalb er für Week 1 fraglich sei. Es soll sich dem Bericht nach um keinen komplizierten Bruch handeln, weshalb ein baldiges Comeback absehbar sei. Die Eagles haben ohnehin kürzlich mit Sam Howell einen weiteren Quarterback verpflichtet, sodass der McKee-Ausfall verkraftbar sein dürfte. © Imagn Images Aidan O'Connell (Las Vegas Raiders)

Quarterback Aidan O’Connell hat sich im letzten Preseason-Spiel der Raiders einen Handegelenksbruch zugezogen und wird mindestens die ersten sechs bis acht Wochen der Saison verpassen, wie Head Coach Pete Carroll bestätigte. Eigentlich war der 26-Jährige als Nummer zwei hinter Starter Geno Smith eingeplant. Nach seiner Verletzung ist nur noch Rookie Cam Miller als weiterer Quarterback im Kader. © 2025 Getty Images Derrick Harmon (Pittsburgh Steelers)

Erstrunden-Pick Derrick Harmon droht den Saisonstart bei den Steelers zu verpassen. Im letzten Preseason-Spiel gegen die Carolina Panthers musste der Defensive Tackle wegen einer Knieverletzung früh verletzt das Feld verlassen. Laut "ESPN" sei bei ihm eine Verstauchung des Innenbandes diagnostiziert worden. Je nach Schwere bedeute dies eine Ausfallzeit von einigen Wochen bis zu einem Monat. Die "Pittsburgh Post-Gazette" berichtet von einer Ausfallzeit von vier bis sechs Wochen. Ein Szenario sei es, Harmon auf die Injured-Reserve-Liste zu setzen. Dann wäre er nach der spielfreien Woche 5 wieder spielberechtigt. © Icon Sportswire Chris Godwin (Tampa Bay Buccaneers)

Nach "ESPN"-Informationen wollen die Tampa Bay Buccaneers Chris Godwin rechtzeitig von der PUP-Liste nehmen, um ihn zum Saisonstart in den 53-Mann-Kader aufnehmen zu können. Nach seinem Knöchelbruch aus der vergangenen Saison wird der Wide Receiver aber wohl nicht vor Oktober sein Comeback geben. Die "Bucs" sind mit dem Genesungsprozess zufrieden, Godwin soll offenbar in Week 2 ins Training einsteigen. © IMAGO/Newscom World Terell Smith (Chicago Bears)

Terell Smith sackte ohne Fremdeinwirkung zu Boden und musste im Preseason-Spiel gegen die Buffalo Bills vom Feld gefahren werden. Der Cornerback hat sich eine schwerere Knieverletzung zugezogen. Die Patellasehne ist gerissen, seine Saison damit beendet, bevor sie wirklich begonnen hat. © IMAGO/ZUMA Press Wire Quentin Johnston (Los Angeles Chargers)

Chargers-Receiver Quentin Johnston hat sich im Preseason-Spiel gegen die L.A. Rams eine Gehirnerschütterung zugezogen. Bereits im dritten Play der Partie schlug der Sportler nach einem harten Hit mit dem Kopf auf dem Boden auf, wurde vom Feld gefahren und vorsorglich in eine Klinik gebracht. Cheftrainer Jim Harbaugh erklärte, Johnston könne sprechen, sich bewegen und an den Spielzug erinnern. © 2025 Getty Images A.J. Brown (Philadelphia Eagles)

Bereits Anfang August musste Wide Receiver A.J. Brown von den Philadelphia Eagles kürzer treten. Nun trat die Oberschenkelverletzung offenbar erneut auf, der Pro Bowler musste das Training aussetzen. Head Coach Nick Sirianni hofft, dass Brown "das Training bald wieder aufnehmen könne." Es soll aber wohl nichts sein, was den Saisonstart gefährden könnte. © Imagn Images Rondale Moore (Minnesota Vikings)

Schock für die Minnesota Vikings und Wide Receiver Rondale Moore. Der Zweitrundenpick von 2021 riss sich im Preseason-Spiel gegen die Houston Texans das Kreuzband und wird nun im zweiten Jahr in Folge die komplette Saison aussetzen müssen. Bereits im vergangenen Jahr für die Artlanta Falcons konnte er nicht ein einziges Spiel wegen einer schweren Knieverletzung machen. © Imagn Images Morice Norris (Detroit Lions)

Der Schock war groß, doch Lions-Cornerback Morice Norris ist auf dem Wege der Besserung. Aktuell befindet er sich im Concussion Protocol der NFL. "Es ist schön, ihn wieder dabei zu haben. Wir gehen es langsam an und prüfen seinen Zustand in zehn bis 14 Tagen erneut", so Head Coach Dan Campbell. Und Norris selbst kündigte an: "Ich bin nur ein Junge, der Football spielen will . Und ihr werdet mich schon sehr bald wieder spielen sehen", schrieb Norris in den sozialen Medien. © Imagn Images Brandon Aiyuk (San Francisco 49ers)

Seit beinahe einem Jahr müssen die San Francisco 49ers ohne Wide Receiver Brandon Aiyuk auskommen. In Week 7 der vergangenen Saison riss er sich Kreuz- und Außenband im Knie. Nun gibt es einen Zeitplan für seine Rückkehr. "Rund um Woche sechs", sagte Head Coach Kyle Shanahan auf einer Medienrunde. Er schränkte jedoch sofort ein: "Das kann auch heißen, dass es erst Woche zehn wird." © IMAGO/Imagn Images Landon Dickerson (Philadelphia Eagles)

Der Left Guard der Eagles hat sich bei einer öffentlichen Trainingseinheit im Stadion des Super-Bowl-Siegers verletzt. Der 26-Jährige musste nach einer Verletzung am rechten Bein vom Platz gefahren werden. Vorher lag er minutenlang am Boden und konnte beim Aufstehen nicht wirklich auftreten. Inzwischen ist klar: Dickerson muss sich einem kleineren Eingriff am Knie unterziehen, um eine Meniskusverletzung zu beheben. © Getty Images Rashawn Slater (Los Angeles Chargers)

Wie die LA Chargers bekanntgaben, hat sich Offensive Tackle Rashawn Slater im Training die Patellasehne gerissen. Damit wird der 26-Jährige die gesamte NFL-Saison 2025 verpassen. Der Erstrunden-Pick von 2021 hat erst im Juli 2025 einen neuen Vertrag unterschrieb, der ihn zum bestbezahlten O-Liner der NFL-Geschichte macht. Für vier Jahre kassiert Slater laut "ESPN" 114 Million US-Dollar (92 Millionen US-Dollar garantiert). © Icon Sportswire Ennis Rakestraw Jr. (Detroit Lions)

Der Cornerback wird die komplette kommende Saison verpassen. Die Lions setzten den Zweitrunden-Pick des Drafts 2024 am Donnerstagabend deutscher Zeit auf die IR-Liste. Der 23-Jährige war kürzlich an der Schulter operiert worden und wird nun viel Zeit zur Rehabilitation bekommen. Gut möglich, dass die Lions nun nach einem Ersatz für Rakestraw Ausschau halten. © IMAGO/Schüler Salvon Ahmed (Indianapolis Colts)

Schlechte Nachrichten für die Colts. Running Back Salvon Ahmed hat sich laut Head Coach Shane Steichen im Trainingslager eine "schwere Beinverletzung" zugezogen. Bei einem Lauf wurde der 26-Jährige von Teamkollege Trey Washington mit einem Hip-Drop-Tackle zu Boden gebracht, der Safety landete dabei unglücklich auf dem Unterschenkel von Ahmed. © Imagn Images Isaiah Likely (Baltimore Ravens)

Schlechte Nachrichten für die Baltimore Ravens: Tight End Isaiah Likely ist im Training umgeknickt und hat sich eine Franktur am Fuß zugezogen, die einer Operation bedarf. Er fällt mindestens sechs Wochen aus und könnte den Start in die neue NFL-Saison verpassen. © IMAGO/Imagn Images Starling Thomas (Arizona Cardinals)

Herber Rückschlag für die "Cards"! Cornerback Starling Thomas hat sich während des Trainings einen Kreuzbandriss zugezogen. Der 25-Jährige ging bei der Einheit zu Boden und musste mit einem Kart in die Kabine gebracht werden. Weiter heißt es, dass die Saison 2025 noch vor ihrem Beginn damit für Thomas bereits beendet ist. © IMAGO/ZUMA Press Wire David Walker (Tampa Bay Buccaneers)

Horror-Meldung bei den "Bucs"! Rookie-Edge-Rusher David Walker hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und wird damit die komplette Saison 2025 verpassen, wie Head Coach Todd Bowles bestätigte. Der 25-Jährige wurde im diesjährigen Draft in der vierten Runde ausgewählt wurde und zog sich die Verletzung während des Trainings zu. Walker sollte zu Beginn der Saison hinter den Stammspielern Haason Reddick und Yaya Diaby als Backup fungieren. © IMAGO/Icon Sportswire Kenny McIntosh (Seattle Seahawks)

Bittere Nachricht für die Seattle Seahawks. Running Back Kenny McIntosh hat sich im Training eine Knieverletzung am linken Bein zugezogen und wurde bereits auf die IR-Liste gesetzt. Der Sportler hatte sich bei einer Übung der Special Teams verletzt und musste vom Feld getragen werden. © IMAGO/Icon Sportswire Levi Onwuzurike (Detroit Lions)

Bittere Nachricht für die Detroit Lions. Defensive Tackle Levi Onwuzurike verpasst aufgrund einer Kreuzbandverletzung die gesamte Saison 2025 - das gab Head Coach Dan Campbell bekannt. Demnach musste sich der Sportler bereits zu einem früheren Zeitpunkt in der Offseason einer Operation unterziehen. Onwuzurike stand 2024 in zehn seiner 16 Spiele als Starter auf dem Feld. © Getty Images Tristan Wirfs (Tampa Bay Buccaneers)

Schlechte Nachrichten für die Buccaneers! Eine Knie-Operation zwingt Tristan Wirfs zu einer Pause. Der Star-Tackle wird vermutlich die ersten Saisonspiele verpassen. Der 26-Jährige wurde in den vergangenen vier Spielzeiten in den Pro Bowl gewählt. © Icon Sportswire Donald Parham (Pittsburg Steelers)

Das ist eine ganz bittere Verletzung: Donald Parham hat sich bei den OTAs der Pittsburgh Steelers die Achillessehne gerissen und verpasst damit wohl die gesamte Saison. Der Tight End hatte nach vier Spielzeiten bei den Los Angeles Chargers und einem Jahr im Practice Squad der Denver Broncos einen Ein-Jahres-Vertrag in "Steel City" unterschrieben. Bislang kommt er in 48 Spielen auf elf Touchdowns. © 2024 Getty Images Ar'Darius Washington (Baltimore Ravens)

Schwerer Rückschlag für die Baltimore Ravens: Starting Safety Ar'Darius Washington hat sich bereits an den ersten Tagen der Saisonvorbereitung schwer verletzt. Bei ihm wurde ein Achillessehnenriss festgestellt. Laut Team-Informationen soll er im November sein Comeback geben. Die Ravens drafteten Safety Malaki Starks in der ersten Runde des zurückliegenden Drafts. © IMAGO/Imagn Images Jonathon Brooks (Carolina Panthers)

Bitterer Rückschlag für Jonathon Brooks. Die Carolina Panthers haben den Running Back auf die PUP-Liste gesetzt. Der Zweitrundenpick aus dem Jahr 2024 muss sich von seiner zweiten Kreuzband-Verletzung im rechten Knie innerhalb von 13 Monaten erholen. Er wird die komplette Spielzeit 2025 verpassen.