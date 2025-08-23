College Football: Die Heisman-Kandidaten für die neue Spielzeit - Arch Manning mit dabei

Die neue College-Spielzeit steht an! Höchste Zeit, einen Blick auf die besten Stars von Morgen zu werfen. ran zeigt die Heisman-Kandidaten für die kommende Saison. Startschuss für die neue College-Saison! Während die NFL noch in der Saisonvorbereitung steckt, fliegen am College bereits die Footbälle in Partien der regulären Spielzeit durch die Luft. Die Stars von Morgen können sich mit exzellenten Leistungen - wie jedes Jahr - für die Heisman-Auszeichnung empfehlen, die an den besten College-Spieler der Saison vergeben wird. Aktueller Titelträger ist Travis Hunter, der mittlerweile als Erstrunden-Pick für die Jacksonville Jaguars aufläuft. ran wirft einen Blick auf potenzielle Nachfolge-Kandidaten.

Arch Manning, Quarterback, Texas Ja, richtig gelesen! Der Name Arch Manning dürfte bei vielen NFL-Fans Erinnerungen wecken. Der junge Quarterback ist der Neffe der NFL-Legenden Eli und Peyton Manning und Enkel von NFL-Star Archie Manning. Die Quarterback-Position wurde Arch Manning also quasi in die Wiege gelegt. Nun geht er in sein erstes Jahr als Vollzeit-Starter bei den Texas Longhorns. Bereits letzte Saison deutete er in einer Backup-Rolle sein Potenzial mit knapp über 800 Passing Yards und insgesamt 13 Touchdowns an. Zudem bringt er - im Gegensatz zu Eli und Peyton - gute athletische Anlagen mit. Als Ballträger ist er gefährlich!

Cade Klubnik, Quarterback, Clemson Mit 3.639 Passing Yards, 463 Rushing Yards und insgesamt 43 Touchdowns führte Cade Klubnik die Clemson Tigers in der vergangenen Saison in die Playoffs. Seinem Team trauen die Experten in dieser Saison erneut eine Playoff-Teilnahme zu.

Klubnik kam bereits als einer der talentiertesten High Schooler seines Jahrgangs nach Clemson und muss nun an seine steile Formkurve anknüpfen, wenn er im Heisman-Rennen mithalten möchte.

Garrett Nussmeier, Quarterback, LSU Auch LSU rüstete in der Offseason nach und stellt einen starken Kader. Garrett Nussmeier wird erneut die Offensive dirigieren, ihm gelangen letzte Saison knapp über 4.000 Yards und 29 Touchdowns als Passer. Traditionell können LSU-Quarterbacks im zweiten Jahr ein Wörtchen bei der Heisman-Auszeichnung mitsprechen. Sowohl Joe Burrow als auch Jayden Daniels sicherten sich den Titel in der zweiten Spielzeit als Starter.

Jeremiyah Love, Running Back, Penn State Auch ein Running Back darf in der Liste nicht fehlen. Letzte Saison hatte Ashton Jeanty gute Chancen auf die Auszeichnung, in diesem Jahr dürfte Jeremiyah Love vorne mit dabei sein. Der Youngster kam vergangene Saison auf 1.362 Yards und 19 Touchdowns. Dieses Tempo muss er mindestens halten - wenn nicht sogar überbieten - um als Running Back eine Chance zu haben. Penn State zählt erneut zum Favoritenkreis, Love könnte sich also schnell ins Rampenlicht spielen.

Jeremiah Smith, Wide Receiver, Ohio State In seiner Debüt-Saison am College gehörte Jeremiah Smith gleich zu den besten Spielern auf seiner Position. Der Youngster kam auf 1.315 Yards und 15 Touchdowns. Dass sich Smith in den großen Spielen nicht versteckt, zeigte er in den Playoffs. In den K.o.-Spielen sammelte der dynamische Wide Receiver 381 Yards und fünf Touchdowns.

Auch gegnerische Coaches erkennen sein Talent. Steve Sarkisian, Head Coach der Texas Longhorns, sagte über Smith: "Ich durfte bei den Falcons Julio Jones trainieren, Smith erinnert mich sehr an ihn."

